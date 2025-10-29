Osupljiva svetlobna razstava to jesen v Budimpešti oživi pravljični svet Petra Pana

17. oktobra bo svoja vrata odprla ena najbolj vznemirljivih svetlobnih in multimedijskih razstav zadnjega časa, ki smo si jo z navdušenjem ogledali tudi pred prihodom širše javnosti.

Vrt luči ponovno vabi obiskovalce v čarobni svet kultne pravljice: letošnja tema posebne svetlobne in multimedijske razstave ni nič drugega kot zgodba o večnem otroku, Petru Panu.

Prizorišče pravljice, Neverland, oživi v Botaničnem vrtu ELTE: dih jemajoč prizor, saj slikovito okolico več kot 250 let starega botaničnega vrta znova osvetljujejo čudežna bitja. Razstava pokriva skoraj celotno območje parka – kot intimna vas, ki se lesketa v bleščečih lučeh.

Obujanje starih pravljic – in s tem razvijanje domišljije in bralnih spretnosti – je pomembno poslanstvo Vrta luči. Poleg tega je razstava lahko tudi odličen program za prosti čas londonskih oboževalcev, saj sta bila v Botaničnem vrtu med drugim »zgrajena« Big Ben in Tower Bridge, zahvaljujoč zgodbi pravljice.

Brezplačna predstava z droni 17. in 18. oktobra

Obiskovalci razstave lahko v prvih dveh dneh odprtja, od 17. do 18. oktobra, uživajo v čudoviti izkušnji, če bo vreme dopuščalo. Organizatorji pripravljajo izjemno spektakularno predstavo z droni v vrtu Orczy, ki meji na Botanični vrt, ki si jo je mogoče brezplačno ogledati med 18.30 in 19.30, med katero bo zgodba o Petru Panu oživela na nebu.

To pa ni edina inovativna novost, saj razstava vključuje tudi aplikacijsko igro Gamifikacija. Med sprehodom po razstavi se lahko otroci in starši igrajo skupaj in s sledenjem vprašanjem, povezanim z instalacijami v mobilni aplikaciji, pridejo do izhoda, kjer jih čaka darilo, če ga uspešno opravijo.

Če to jesen obiščete Botanični vrt, vas čaka čudovita izkušnja.