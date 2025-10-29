Balatonski piškot 2025: Imamo letošnjega zmagovalca!

Prestižno nagrado je leta 2025 osvojil domiselno poimenovani piškot Hableány iz kavarne Promenád v Balatongyöröku, ki obuja skrivnostni svet globin Blatnega jezera.

Balatonski piškot leta 2025: Hableány

Od danes lahko tudi širša javnost okusi Hableány – morda najbolj nenavadna stvar pri specialiteti, izbrani za balatonski piškot, je, da na prvi pogled ne deluje kot poseben piškot, saj gre za klasično, pravokotno, večplastno sladico.

Takoj ko pa okusimo mojstrovino slaščičarja Jenőja Vadócza, se takoj znajdemo v skrivnem svetu globin Blatnega jezera, kjer se srečajo lepota, poželenje in večna skrivnost. Konkretno to pomeni bogat okus lešnikov in rubinasto rdeč sijaj malin, pa tudi nebeško mešanico biskvita, nugata, svilnate pene in malinovega želeja.

Uspeh v Balatongyöröku: Promenád Kávéház osvojil dve nagradi

Na tekmovanje je bilo prijavljenih več kot trideset mamljivih sladic – slaščičarji so se navdihnili pri naravnih bogastvih, legendah, vinogradih in sadežih Blatnega jezera. Uporabili so široko paleto sestavin – med drugim so bili med tipičnimi sestavinami tudi lešniki, orehi, mandlji, slive, grozdje, vino, breskve, hruške, fige, borovnice in maline.

Poleg zmagovalnega Hableányja je kavarna Promenád v Balatongyöröku osvojila še eno nagrado – posebno nagrado v oproščeni kategoriji je osvojila njihova torta Balaton Kincsei, narejena iz kakavovega biskvita, borovničevo-malinovega želeja in lešnikove pene, okrašena z žametnim premazom, posutim z zlatom.

Zmagovalec Balaton piškotov 2025

Balaton piškoti 2025 – oproščena kategorija: Balaton Kincsei (Jenő Vadócz, Promenád Café, Balatongyörök) | Foto: Kavarna Promenád

Poleg tega je bila podeljena nagrada v mladinski kategoriji – ta naziv sta si prislužili Nóra Lovas in slaščičarna Dinasztia iz Siófoka z A Tópart Kincsei, ki brbončice med drugim razvaja s slivovo marmelado pálinka in mandljevo peno.

Zmagovalci tekmovanja Balaton Cookie 2025 so:

Balaton Cookie 2025 – glavna nagrada: Hableány (Jenő Vadócz, Promenád Café, Balatongyörök)

Balaton Cookie 2025 – izvzeta kategorija: Zakladi Blatnega jezera (Jenő Vadócz, Promenád Café, Balatongyörök)

Balaton Cookie 2025 – junior kategorija: Treasures of the Lakeside (Nóra Lovas, slaščičarna Dinasztia, Siófok)