5 odličnih obrtniških pekarn v Budimpešti, kjer danes ni edini dan svetovnega dneva kruha

16. oktobra praznujemo svetovni dan kruha – ob tej priložnosti smo zbrali naše najljubše pekarne v Budimpešti, kjer je poleg kruha vredno poskusiti tudi druge dobrote.

Három Tarka Macska

Pekarna Három Tarka Macska je leta 2017 odprla svojo prvo trgovino, ki je bila ustanovljena z namenom ponujanja visokokakovostnih pekovskih izdelkov brez dodatkov v francoskem slogu. Od takrat vse mešajo, gnetejo, vzhajajo in pečejo na kraju samem, v času kosila pa k že tako odlični ponudbi dodajo še več okusnih juh. Koncept je deloval, saj se je čarobna številka tri resnično združila: na ulicah Pozsonyi ut, Oktogon in Margit körút je pekarna Tarka Macska.

1137 Budimpešta, Pozsonyi ut 41. | 1066 Budimpešta, Oktogon 22. | 1027 Budimpešta, Margit körút 56.

Kruhna jama

Kruhna jama Zuglói je vsaj tako vsestranska kot njen igralec, ki je po njej dobil ime, saj je hkrati zajtrkovalnica, kavarna in prostor za druženje – njihovo pecivo pa je tudi med najboljšimi v prestolnici. Pekarna ponuja kruh iz divjega kislega testa, vrhunsko listnato testo, sendviče, narejene z neverjetno dobrim okusom, sam prostor pa je izjemno prijeten, med drugim zaradi lepega notranjega vrta, kjer pozimi goste čaka pokrit prostor.

1141 Budimpešta, Szugló utca 160/A

Pekarna Kiskovász

Kiskovászova obrtna pekarna že od leta 2016 čaka utrujene žurerje, zaposlene junake delovnih dni in celo prebivalce mestnega središča, ki se zvečer vračajo domov, da vsem polepša dan s svojo prijaznostjo in profesionalnostjo. Zvest svojemu imenu je njihov kruh narejen iz kislega testa z dolgim postopkom zorenja, njihovo pecivo pa vas s svojimi tradicionalnimi okusi vabi na nepozabno potovanje nostalgije.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 36.

Pekarna Broken Promise

Kot mnogi drugi so tudi ustanovitelji pekarne Broken Promise med pandemičnim zaprtjem izpopolnili peko kruha s kislim testom – Balázs Makkai in njegova žena sta obrt obvladala do te mere, da se je odprtje lastne pekarne izkazalo za uspešnico. In čeprav se seveda splača poskusiti tudi druge slane in sladke dobrote, ki jih ponujajo, je glavna atrakcija lokala še vedno kruh, pred katerim se je vredno za nekaj minut postaviti v vrsto pred majhnim, prijetnim prostorom.

1117 Budimpešta, Fehérvári út 46.

VAJ

Ena najelegantnejših pekarn v Budimpešti je VAJ, ki upravlja tri enote, kjer je poleg bombastičnih krušnih kreacij in peciva doživetje tudi ponudba sladic in kave. Težko si je predstavljati prijetnejši prostor za srečanja kot VAJ, če se boste usedli s prijateljem, in ime ni naključje – neverjetno kakovostno maslo je morda njihova najpomembnejša sestavina.

1085 Budimpešta, József körút 30–32. | 1025 Budimpešta, Törökvész út 93/A | 1051 Budimpešta, Sas utca 2.