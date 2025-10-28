Večna klasika s sezonskim pridihom: Zlati galuša kuglof (recept)

S prihodom hladnega, deževnega vremena v mnogih gospodinjstvih pridejo na vrsto tople, puhaste dobrote, zlata galuša in kuglof pa sta zagotovo visoko na seznamu najljubših jedi mnogih ljudi. Da bi to proslavili, smo pripravili zlati galuša kvasni kuglof, katerega okus po cimetu, oreščkih in vanilijevem pudingu lahko poživi tudi sive jesenske dni.

Sestavine

Za testo

500 g moke

30 g kvasa + 1 čajna žlička sladkorja

250 ml mleka

100 g sladkorja v prahu

1 čajna žlička vanilijevega sladkorja

2 rumenjaka

1 velik ščepec soli

lupinica polovice limone

80 g mehkega masla

Za puding

300 ml mleka

1 čajna žlička vanilijevega pudinga v prahu (40 g)

3 žlice sladkorja

Za nadev

100 g orehov

2 žlici sladkorja

1 čajna žlička mleti cimet

Priprava

Najprej pripravimo testo za kuglof, za katerega kvas aktiviramo v mlačnem mleku z 1 čajno žličko sladkorja in ga zgnetemo z vsemi ostalimi sestavinami razen masla, nato dodamo maslo in zgnetemo v lepo gladko testo. Pokrijemo in pustimo vzhajati približno 45–60 minut.

Medtem ko naše testo vzhaja, pripravimo puding, za katerega sestavine zmešamo v kozici in kuhamo, dokler se ne zgosti, nato ohladimo.

Eno polovico orehov zmeljemo, drugo pa narežemo na manjše koščke, zmešamo s sladkorjem in cimetom ter pustimo na stran do uporabe.

Model za kuglof s premerom 22 cm namažemo in na dno potresemo 1–2 žlici orehov, posutih s cimetom. Ti se bodo karamelizirali na vrhu kuglofna.

Ko testo vzhaja, na pomokani površini razvaljamo pravokotnik velikosti približno 33 × 40 cm, ga namažemo z ohlajenim pudingom, nato potresemo z orehovim nadevom, ga zvijemo in položimo v pripravljen model. Konca stisnemo skupaj.

Pokrijte in pustite vzhajati približno 30 minut, nato pa pecite v pečici, ogreti na 180 stopinj, 10 minut. Nato temperaturo zmanjšajte na 165 stopinj in kuglof pecite 30–35 minut. Če je vrh preveč rjav, ga pokrijte z aluminijasto folijo.

Pečen kuglof pustite v modelu pol ure, nato ga odkrijte in postrezite posutega s sladkorjem v prahu.

Zahvaljujemo se Melanii Gál za recept.