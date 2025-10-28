Ogled vinarije Etyek: 5 briljantnih vinarn v budimpeštanskem vinogradu

Oktober je idealen čas za izlet v Etyek, saj vas tukaj čakajo osupljive jesenske panorame in vinarne, ki ponujajo odlična vina.

Šampanjac Etyek Kúria

Bi radi malo upočasnili? Šampanjac Etyek Kúria je odlična izbira, kjer boste našli popoln mir, osupljivo panoramo in spokojnost, skrito med vrstami vinogradov. Podeželsko idilo lahko doživite v paru, sami, z veliko skupino prijateljev ali s psom, pri čemer vam ni treba skrbeti za dostop, saj lahko do posestva enostavno pridete s kolesom, avtomobilom ali javnim prevozom. Sprostite se lahko v tišini jesenske narave, medtem ko lahko okušate okusna vina, odlične šampanjce in jedi, ki se ujemajo z njimi.

2091 Etyek, Báthori utca 21.

Rókusfalvy Birtok

Vinarna Rókusfalvy Birtok je leta 1999 začela kot družinska vinska klet, a je zdaj precej zrasla, saj obdeluje skupno šest hektarjev na pobočjih Etyeka. Klet ponuja sveža, hrustljava bela vina in sadna peneča vina ter bolj značilna rdeča vina, tako da bo vsakdo zagotovo našel vino, ki mu je všeč. Birtok hkrati ohranja družinsko vzdušje in predstavlja raznolikost vinske regije Etyek-Buda, zaradi česar je idealna destinacija za sproščujočo degustacijo vin ali celo celodnevni izlet. Poleg degustacije vin so obiskovalci vabljeni na številne programe: izposoja električnih koles in električnih koles, ogledi električnih avtobusov, vodeni obiski kleti in degustacije vin popestrijo izkušnjo. In če vas lokacija navdihuje, je Birtok eno najbolj priljubljenih prizorišč za poroke in dogodke v okolici.

2091 Etyek, Újhegy 89.

Posestvo Hernyák

Družina Hernyák se je naselila leta 1993 in začela z vinogradništvom. V treh desetletjih, ki so minila od takrat, sta se v tem poklicu zamenjali dve generaciji, katere sad je vedno živahno posestvo. Posestvo, ki je skupne sanje zamenjalo za načrte in izvedbo, združuje družinski, naraven in domač slog s sodobnim orodjem in najsodobnejšimi postopki, je zdaj preraslo v ekološko kmetovanje, zato so njihova vina iz še bolj zdravega grozdja in lastnih vinskih žganj, staranih v hrastovih sodih štiri leta, neprekosljiva. Poleg sokov, ki jih ustvarjata mir in maksimalna pozornost, je čarobna tudi sama lokacija, tako da lahko srkate najboljše od najboljšega v pravem sijaju, a še vedno v objemu narave.

2091 Etyek, Öreghegy, Présházaks 2684/0

Kálna Pincze

Družinska vinarija je bila ustanovljena leta 1994 in prideluje grozdje na 2 hektarjih, vinska klet iz etyeškega peščenjaka, ki je še danes v uporabi, pa je bila zgrajena v petdesetih letih 19. stoletja. Kompleks kleti je svojo sedanjo obliko dosegel leta 2000, vinarstvo v dveh kleteh, ki se odpirata druga v drugo, pa je bilo pravo potovanje skozi čas. Klet iz etyeškega peščenjaka dolguje svoje edinstveno vzdušje dejstvu, da je bila zasnovana s pozornostjo do vsake podrobnosti, široka in vznemirljiva izbira vin in šampanjcev pa vas prav tako ne bo razočarala.

2091 Etyek, Sóskúti út

Vértes Birtok

Zgodovina posestva Etyek v Öreghegyju se je začela v Pátyju, v tradicionalni kleti, stari več kot 200 let. Svojo sedanjo podobo je doseglo leta 2020, v novem, sodobnem središču posestva pa ni le intimnega vzdušja, temveč so zagotovljeni tudi profesionalni pogoji za pridelavo najboljših vin. Poleg edinstvenega vzdušja in družinskega okolja vas čakajo božanska vina, ob degustaciji pa lahko izbirate med sirom, tapasi ali mediteranskimi krožniki.

2091 Etyek, Borvirág utca 3.