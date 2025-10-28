Nebeški trenutki ob kavi za jesen: 7 novo odprtih, prijaznih kavarn v Budimpešti

V Budimpešti ni nikoli dovolj lepih krajev, tako kot dobre kave, in ko se ti dve srečata na enem mestu, takoj postane redna stalnica. Na srečo se je seznam takšnih krajev v zadnjem času lepo razširil in vam predstavljamo najnovejše, super kavarne za jesenska jutra.

Pekarna in kava Neked Kelek

Neked Kelek je bil obvezen za križišče Kosztolányi Dezső tér, saj je začetek dneva v obrtni pekarni kot dodaten zagon veselja poleg jutranjega sonca. Zbudimo se lahko med kruhom iz kislega testa, hrustljavim pecivom, posebnimi delikatesami in svežimi mlečnimi izdelki proizvajalcev. Seveda med vsemi temi dobrotami ne sme manjkati posebna kava, če pa si želite jutro še bolj posladkati, lahko naročite tudi vročo čokolado.

1114 Budimpešta, Kosztolányi Dezső tér 5.

Kavarna in pekarna Zuzu

Pravi, srčni kraj se nahaja na ulici Szabolcs v 13. okrožju, kjer nas vsak dan pozdravlja lastnica lokala, miniaturni jazbečar Liset. Zuzu včasih spremlja njena ljubljena Málna, ki dopolnjuje prijazno ekipo kavarne in pekarne Zuzu. Zuzu in Málna zagotovo nasmejita vsakogar, a gotovo je tudi, da bo grižljaj jedi in peciva za pozni zajtrk napolnil naša srca z veseljem. In čeprav je težko odmakniti pozornost od Zuzu, jo usmerimo k Liset, ki je v svoji domači kavarni s svojimi družinskimi recepti ustvarila resnično edinstven svet okusov.

1134 Budimpešta, Szabolcs utca 22-24.

kv kavarna

Najnovejši, skriti zaklad 8. okrožja že nekaj tednov čaka ljubitelje kave v zelo eklektičnem prostoru, kjer poleg sodobnih oblikovalskih elementov prevladuje tudi vzdušje sredine 20. stoletja. Ni mogoče zanikati, da je na ulici Vas utca našla dom resnično edinstvena blagovna znamka, kjer lahko v ponudbi kave najdemo tudi takšne redkosti, kot je mešana kava. Na terasi kavarne, obdani z nežno sijočimi poznojesenskimi sončnimi žarki, si lahko celo privoščimo dnevno dozo kofeina.

1088 Budimpešta, Vas utca 12.

Líra Terasz

Ikonični knjižni paviljon na Hunyadijevem trgu, Líra Pont, se je pred nekaj meseci s pomočjo Posner Bistra vrnil iz dolgega zimskega spanca. V očarljivi kavarni, ki se zdaj imenuje Líra Terasz, lahko srkate Madalove pražene kave, poskusite pa lahko tudi sirupe Mayer, brezalkoholne pijače Balatonic, čaje Steap kombucha in kraft piva pivovarne Szent András. Za popolno gastronomsko izkušnjo lahko osvežilne ali poživljajoče pijače pospremite s pecivom z divjim kvasom Grumpy Monkey, francoskim pecivom in lahkimi jedmi Posner Bistro.

1067 Budimpešta, Hunyadi tér

TC Space Budimpešta

Minila sta že več kot dva meseca, odkar je bila kavna scena prestolnice obogatena z še enim, sumljivo rednim lokalom. Od avgusta smo v 6. okrožju našli oazo, kjer otroke čaka ogromen igralni kotiček, knjižni kotiček z vrečami za sedenje za odrasle in mize, primerne za prenosnike. V TC Space Budimpešta so posebne kave, napitki iz matche v oblaku, pecivo in ročno izdelani sendviči le vrh ledene gore. Kavarna, ki organizira tudi dogodke za skupnost, temelji na pristno prijaznem vzdušju, ki vsak dan obdaja prostor.

1066 Budimpešta, Dessewffy utca 18-20.

Kavarna Cat Wood

Če je vaša duša utrujena od veveričjega kolesa, jo lahko v trenutku napolnite z energijo v kavarni Cat Wood, kjer jo bodo predeči zaljubljenci božali, dokler ne oživi. Ena najnovejših mačjih kavarn v Budimpešti razveseljuje svoje goste že od avgusta. In čeprav so glavne zvezde mačke, povejmo nekaj besed o ponudbi: v kavarni se skrivajo tudi vroča čokolada, kuhano vino, kave, koktajli, čaji in pecivo. In 31. oktobra bodo izkušnjo še popestrili, saj bodo vse vabljeni na rezljanje buč za noč čarovnic.

1066 Budimpešta, Zichy Jenő utca 44.

Tranzit by Flow

Nekdanjo spomenik Tranzitu je oživil Tranzit by Flow, ki je pravi prostor “tri v enem”: restavracija, kavarna in zajtrkovalnica hkrati. Veganski raj, kjer sta vsa hrana in pijača narejeni iz rastlinskih sestavin, pecivo se peče na kraju samem, veganski siri pa se izdelujejo tudi v lastni kuhinji. Med posebnimi veganskimi jedmi lahko nekaj tednov pozdravimo tudi hrustljave in kremaste pice.

Trg Kosztolányi Dezső 1114 Budimpešta, ulica Bukarešta