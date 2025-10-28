6 gastropubov v Budimpešti, kjer lahko jeseni kot študent jeste in pijete (ne samo)

ovnice klepetajo, roki se bližajo in to lahko pomeni le, da je semester v polnem teku – ali delovni dan. Ne glede na to, ali ste spet v šoli ali pisarni, zagotovo potrebujete več energije kot kdaj koli prej jeseni. Na srečo vam ni vedno treba seči globoko v žep za okusne prigrizke – vsaj ne v spodnjih lokalih!

Művház

V Művházu vedo, kako pravilno začeti dan: priljubljeno zbirališče na ulici Bartók Béla út ima vsako jutro »srečno uro kave«, tako da si lahko med 9. in 10. uro privoščite kofeinski odmerek s 30-odstotnim popustom. Če se vam zahoče, lahko tam preživite celo delovni dan, saj Művház poleg posebnih kav, knjig in jedi iz bistroja ponuja tudi odlično lokacijo za souporabo delovnih mest!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 33.

Tovarna Nokedli

Če pogrešate domače okuse, poskusite posebne recepte za nokedli, zdaj za samo 2490 forintov s študentsko izkaznico v tovarni Nokedli! Zahvaljujoč promociji »cmoki« na ulici Dob utca si lahko privoščite tako slastne kombinacije, kot so nokedli s sirom cheddar, paradižnikom in česnom ali špinačo in česnom.

1072 Budimpešta, Dob utca 2.

Krompir.

Znana trgovina s krompirjem v prestolnici je letos za jesen pripravila odlično ponudbo: njihov meni »za nazaj v šolo« za samo 1390 forintov z majhnim cheeseburgerjem, pomfrijem in neomejeno količino omake za ponovno polnjenje bo poskrbel za obnovitev vaših zalog energije – za vse, ki si želijo jesti čips!

1117 Budimpešta, Móricz Zsigmond körtér 16. | 1066 Budimpešta, Teréz körút 56.

Biga Budimpešta

Ljubitelji pic, pozor: ulica Pannónia je ob sredah vaš kraj! Sredi tedna se bo v Újlipótvárosu začel velik festival pic, saj Biga Budimpešta vsako sredo ponuja svoje pice novega vala z 20 % popustom, ob spremljavi elektronske glasbe. Naročite lahko tudi vznemirljive kreacije in seveda večne klasike!

1136 Budimpešta, Pannónia utca 13.

Csicseri

Če iščete zdrav prigrizek, je Csicseri pravi kraj za vas! Izkoristite njihovo najnovejšo promocijo in napolnite svoje vitaminske zaloge s skledo, polno falafela, humusa, piščanca ali celo shawarme, nebeškega tria svežega soka in sladkarij, ki je zdaj lahko vaš za 4990 forintov.

1074 Budimpešta, Dob utca 16. | 1106 Budimpešta, Örs vezér tere 25. (Nakupovalni center Árkád)

Majorka

Božanski burgerji, kozarec pijače, pogovor pod listi kostanjev … ne moremo si predstavljati boljšega programa za popoldne! Kot študent lahko vse to uživate s 15 % popustom od ponedeljka do četrtka v ikoničnem gastropubu Városmajor. Jesenski sončni žarki resnično sijejo na terasi Majorke!

1126 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 16.