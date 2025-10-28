6 čarobnih kavarn v Budimpešti, kjer lahko srkate čaj latte in se prepustite jesenskemu razpoloženju

Ob srkanju pikantnega, sladkega čaja latte se vedno znova prepustimo prijetnemu jesenskemu razpoloženju – vonj muškatnega oreščka, kardamoma, cimeta in mnogih drugih toplih začimb objame skodelico kot mehka odeja. Vsaka od 6 kavarn v Budimpešti spodaj je odlična izbira, če se želite v mračnih dneh nagraditi s to sezonsko pijačo.

Moja zelena skodelica

Malo boljših krajev za jesenski sprehod si lahko predstavljamo kot Pozsonyi út. Privoščite si topel čaj latte v andalgusu Újlipótváros ali pa se skrijte pred mrazom v specializirani kavarni Moja zelena skodelica! In če želite popolno jesensko okusno izkušnjo, naročite torto k pijači!

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 15.

Törökméz

Pikantno poslastico lahko srkate tudi v objemu gričevja Buda – kje drugje kot v Törökmézu! Kultni lokal za brunch že 10 let ponuja nebeške zajtrke, bistroje in sladične čudeže. Poleg chai latteja priporočamo hišno specialiteto slednjega, rezino veganske torte!

1023 Budimpešta, Margit utca 27.

Marelica

V palačni četrti lahko najdete pravo skrinjico z dragulji: marelica vabi ljubitelje kave na kultno ulico Bródy Sándor utca. Seveda lahko na meniju pijač najdete tudi chai latte, z njim pa si lahko celo privoščite kofeinski dvig, le naročite umazano različico. In če sije sonce, bo ledeni čaj pika na i!

1088 Budimpešta, Bródy Sándor utca 17.

KAVA|ODMOR

S prijaznim vzdušjem, živahnim pultom z delikatesami in božanskim chai lattejem vas čaka KAFÉ|BREAK, le 5 minut od mostu Árpád. Če potrebujete malo dodatnega endorfina, prosite za torto zraven! Najboljše pri vsem tem je, da si lahko pijačo pripravite celo doma, saj je njihova mešanica čaja na voljo za nakup.

1139 Budimpešta, Gömb utca 2/A

Dose Espresso

Dose ponosno razglaša svojo filozofijo: kava je za vsakogar! To se odraža tudi v njihovem čaju latte, ki ga lahko naročite tudi z espressom. Ne glede na to, ali ga pijete s kofeinom ali brez njega, vas noben čaj v tem kavnem zatočišču v 5. okrožju zagotovo ne bo razočaral. Še posebej, če mu dodate še rogljiček!

1052 Budimpešta, Hercegprímás utca 21.

SixLetter

SixLetterjeva pesem o napitku z vanilijo in kardamomom v trenutku ustvari jesensko razpoloženje, le streljaj od parlamenta. Čaj tukaj ne vsebuje dodanega sladkorja in ga je mogoče kombinirati s kavo. Raj v središču mesta, ki ne sme manjkati na seznamu želja nobenega kavnega navdušenca.

1054 Budimpešta, Alkotmány utca 21.