5 odličnih univerzitetnih restavracij v Budimpešti, ki jih je užitek obiskati tudi kot zunanji obiskovalec

Kavarne, samopostrežne restavracije, kavarne in pubi, ki se nahajajo na kampusih budimpeštanskih univerz, v osnovi služijo potrebam študentov, vendar ni neobičajno, da postanejo priljubljene tudi med tistimi, ki pridejo z ulice.

Univerzitetna restavracija // Univerza za telesno vzgojo

Na hipermodernem kampusu Univerze za telesno vzgojo kakovost gostinske ponudbe sledi infrastrukturi, prostorna samopostrežna restavracija pa je odprta tudi za zunanje obiskovalce vsak delavnik med 11. in 14. uro. Trenutna ponudba je natančno naložena na Facebook stran restavracije na začetku vsakega tedna, ki vključuje tri vrste menijev – klasični, fitnes in vegetarijanski –, možnosti brez glutena in laktoze, edinstvene ponudbe kuharja in sladice. Univerzitetni študenti prejmejo dodatnih 15 % popusta na že tako ugodno ceno.

1123 Budimpešta, Alkotás utca 48.

Menza MOME

Menza Univerze za umetnost in oblikovanje Moholy-Nagy, ki je bila letos prenovljena, vizualno izstopa iz množice samopostrežnih restavracij v Budimpešti, kar je vredno profila ustanove – seveda pa to ni edini razlog, zakaj se splača ustaviti na kosilo ali kavo za tiste, ki se sprehajajo po okolici. Jedilnik menze se posodablja vsak dan: poleg dnevnega menija ponujajo tudi tedensko posodobljen meni à la carte in zajtrk ob delavnikih, medtem ko samopostrežni bife ponuja stalno izbiro sendvičev, svežih sadnih solat, prigrizkov, brezalkoholnih pijač, kave in čaja. Skupnost MOME ponuja popust na konzumacijo.

1121 Budimpešta, Zugligeti út 9–25.

Univerzitetna kavarna Műhely // ELTE BTK

Ko vstopimo v Fakulteto za humanistične študije ELTE in takoj za vhodnimi vrati zavijemo desno, v kleti najdemo morda najboljšo univerzitetno restavracijo v mestu, kjer študente in zunanje goste čaka nora izbira sendvičev, tort in solat. V prijetni kavarni, ki resnično spominja na intelektualno delavnico, vsak dan pripravijo tudi domiseln in nasiten dnevni meni, med katerim lahko izbirate med mesno in vegetarijansko različico. Mnogi ljudje pridejo v Műhely, da bi študirali ali klepetali ob kavi – ne nujno le na kraj za »hitro kosilo«.

1088 Budimpešta, Múzeum körút 6–8.

Vrt in knjižnični klub Treffort // ELTE BTK

Še vedno nismo zapustili Muzejskega bulvarja – le dve minuti hodimo znotraj prostornega kampusa Fakultete za humanistične študije in prispemo v vrt Treffort, kjer v lepem vremenu najdemo veliko mladih na ogromnem trgu, polnem tradicionalnih miz in pivskih klopi. V vse hladnejšem jesenskem vremenu nas čaka Knjižnični klub, notranji prostor ustanove, kjer se po mirnem, študentsko usmerjenem dnevnem vzdušju zvečer pogosto odvijajo živahne zabave. Kvizi, filmski maratoni, vznemirljive predstave, skupno gledanje nogometnih tekem, glasba v živo in DJ-ji – na vse to lahko naletimo kadar koli v letu.

1088 Budimpešta, Múzeum körút 4.

Buttlerjeva terasa // Nacionalna univerza za javne službe

Buttlerjeva terasa, ki se nahaja ob čarobnem ribniku bujnega zelenega kampusa Ludovika, je izjemno priljubljena zlasti v toplejših mesecih, a nekaj dni ali tednov lahko še vedno uživamo v oktobrskem soncu v zunanji gostinski enoti, ki je odprta od spomladanske otoplitve do resnejše jesenske hladnoće. Kakor koli že, panorama je v tem času prav tako čudovita in ne bomo razočarani nad ponujeno hrano in osvežilnimi pijačami. Park Orczy, ki obdaja bife ob jezeru, ponuja čudovito priložnost za sprehod, ki bo napolnil telo in dušo, ne glede na porabo.

1083 Budimpešta, Ludovika tér 2.