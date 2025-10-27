Največji mednarodni filmski festival v državi, 21. CineFest, se je zaključil s podelitvijo nagrad

13. septembra so podelili nagrade 21. mednarodnega filmskega festivala CineFest Miskolc, s čimer se je zaključil največji mednarodni filmski dogodek v državi. Na letošnjem festivalu je bilo predvajanih skupno 87 filmov iz 34 držav, projekcij in spremljajočih dogodkov pa se je udeležilo skoraj 23.000 ljudi.

Občinstvo si je lahko prvič ogledalo film Benceja Fliegaufa Jimmy Jaguar, film Tamása Dömötörja Kegyelem, film Kristófa Deáka Egykutya in film Lászlója Nemesa Jelesa Sirota.

Premierno so bili predstavljeni tudi dokumentarni film Glórie Halász z naslovom Kit szépérek Pál Frenák, film Attile Szabója in Tamása Kollarika z naslovom Bölöni – Transilvanska legenda ter skupni film Attile Csizmadie in Tamása Topolánszkyja z naslovom Festival sveta. Gledalci so se lahko z ustvarjalci srečali na 25 srečanjih z občinstvom in jih vprašali o tem, kaj so videli.

Nagrado za življenjsko delo sta prejela Róbert Koltai in Péter Tímár, nagrado za evropskega filmskega ambasadorja pa je prejel norveški režiser Erik Poppe. Nagrado Imre Pressburger je prejel film Joachima Trierja z naslovom Emotional Value, nagrado Adolf Zukor je prejela Kristen Stewart Chronology of Water, nagrado East of Europe je prejel Stefan Djordjevic z naslovom Talk to Me, Wind!, nagrado CineDocs pa je prejel film Zhanane Kurmasheve z naslovom We Live Here. Nagrado CineNewWave je prejel kratki film Fanni Potonyecz Naslednja postaja, nagrado Attila Dargay pa Dóra László.

Film Hasana Hadija Predsednikova torta je osvojil nagrade CICAE, FIPRESCI in ekumensko žirijo, ki jih je osebno prejel madžarski tonski mojster filma Tamás Zányi, nagrado FIPRESCI CineNewWave za kratki film pa je prejel film dr. Mihályja Mokraija Krvnikov zajtrk. Nagrado občinstva je prejel film Kristófa Deáka Egykutya.

Festival je letos obiskovalce pozdravil tudi z raznolikimi spremljevalnimi programi. Poleg projekcij na prostem filmov CineFest Adventure, Cineversity in Kinodomino so bili predstavljeni tudi novi programi, kot sta festival ulične glasbe Shake it up! ali CineGasztro. Koncert Evergreen Morricone, organiziran skupaj s Simfoničnim orkestrom Miškolc, je bil izjemen uspeh, saj so bile vstopnice razprodane že dolgo prej, zato je bilo treba zaradi velikega povpraševanja napovedati drugi nastop, ki je bil prav tako razprodan.

Številne razstave, strokovni programi, okrogle mize in delavnice so dopolnile dogodek, ki je še enkrat dokazal, da je Miškolc eno najpomembnejših filmskih središč v regiji, CineFest pa pomembno praznovanje mednarodne kinematografije. Festival prihodnje leto bo potekal od 4. do 12. septembra 2026, in če ga ne želite zamuditi, spremljajte spletno stran dogodka s klikom tukaj.