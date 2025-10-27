Koncertna serija MVM Classic&Club se nadaljuje z ekskluzivnimi glasbenimi programi

Koncerti MVM Classic&Club v jesensko-zimskem obdobju ljubitelje glasbe čakajo s posebnimi klasičnimi in pop glasbenimi doživetji. Zelo uspešna serija dogodkov se ponovno ponaša z barvito temo, ki jo izvajajo odlični umetniki. (x)

Začenši s prvim dogodkom sezone v oktobru – kjer bo poleg čeških glasbenih klasik na koncertu z naslovom “Čarobne melodije Bohemije” zaživela ena najbolj posebnih osebnosti češke glasbe 20. stoletja – bodo do decembra na različnih prizoriščih in programih nastopali izjemni domači in mednarodni glasbeni talenti, manjka pa tudi praznični koncert ob koncu leta.

Koncertna serija MVM Classic&Club, ki z neprekinjenim uspehom deluje že od leta 2024, bo v tej jesensko-zimski sezoni občinstvu predstavila vrhunske domače umetnike, vznemirljive glasbene produkcije in odlične mednarodne izvajalce. Ljubitelji klasične in pop glasbe lahko tudi tokrat izbirajo med različnimi programi, poleg dveh glavnih koncertov pa bo sezono tradicionalno zaključila predstavitev nagrajencev nagrade Junior Prima in intimen božični koncert.

Od čeških melodij do mladih talentov

14. oktobra se bo prenovljena Velika dvorana Madžarske akademije znanosti osredotočila na češko klasično glasbo. Na koncertu z naslovom »Čarobne melodije Bohemije« se bosta kvartetu Korossy pridružila operna pevka, dobitnica nagrade Junior Prima, Anna Csenge Fürjes, in mednarodno priznani pianist Ivo Kahánek.

Na programu bodo najbolj priljubljena dela Dvořáka, Smetane in Janáčka, ki hkrati obujajo romantični svet melodij in srednjeevropske glasbene korenine.

Drugi koncert jesensko-zimske sezone bo 19. novembra v salonu Ötpacsirta. Na dogodku bodo zainteresirani lahko prisluhnili programu jazzovske pevke, dobitnice nagrade Junior Prima, Emme Nagy in jazzovskega pianista, dobitnika nagrade Junior Prima, Jánosa Egrija ml.

Balkanska glasba in praznična glasba

25. novembra bo v gledališču MOMkult nastopil eden najbolj priljubljenih pihalnih orkestrov v Evropi, Boban Marković Orkestar. Srbski trobentač in njegov orkester so že desetletja ikonični predstavniki balkanske glasbe in privabljajo desettisoče oboževalcev, kamor koli pridejo.

Tokrat se bo budimpeštanskemu koncertu pridružil dobitnik nagrade Junior Prima, jazzovski saksofonist Kálmán Oláh ml., ki bo še bolj obogatil glasbo veselja, ki črpa iz balkanskih in evropskih tradicij.

10. decembra bodo mladi talenti z nagradami Junior Prima ponovno nastopili v salonu Ötpacsirta, kjer bo občinstvo lahko prisluhnilo nastopu violončelista Péterja Friderikusza in cimbalista Árona Horvátha.

Sezona se bo zaključila 15. decembra z Glasbenim božičem v Eiffelovi delavnici, kjer bodo poleg pianista Jánosa Balázsa, dobitnika Lisztove in Kossuthove nagrade, violinista Barnabása Kelemena in dobitnika Lisztove in Kossuthove nagrade ter Petre Gubik, dobitnice glasbenih nagrad Junior Prima in Petőfi, sodelovali tudi dobitnika nagrad Junior Prima, Marcell Gudics in Sámuel Kéri, ki bosta na zadnjem koncertu MVM Classic&Club v letu ustvarila pravo praznično vzdušje.

Več informacij o dogodkih najdete na spletni strani MVM Classic&Club na tej povezavi, tam pa lahko kupite tudi vstopnice za koncerte.