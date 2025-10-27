Brezplačna razstava razkriva še nikoli videne fotografije Mari Törőcsik

Od oktobra naprej bo posebna razstava ponudila vpogled v življenje ene največjih igralk v madžarski gledališki in filmski zgodovini: Muzej igralcev Bajor Gizi bo razstavljal fotografije Mari Törőcsik.

Letos bi legendarna igralka praznovala 90. rojstni dan, njen impresiven opus pa še naprej navdihuje kulturno življenje naše države. Madžarski muzej in inštitut za gledališko zgodovino obeležuje pomembno obletnico z novo, intimno razstavo: v Muzeju igralcev Bajor Gizi bo odprta brezplačna razstava z naslovom Mari Törőcsik 90, na kateri bodo predstavljene slike, ki ujamejo redko ali še nikoli videne trenutke.

V družinskih foto albumih, ki ohranjajo umetničine najbolj osebne trenutke iz petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja, so našli prave zaklade – del fascinantne razstave so potovanja v Cannes, nastopi na festivalih in celo trenutki, ujeti s kamero na premieri filma Édes Anna.

Razstava, ki predstavlja igralkin šestdesetletni opus, ne more biti brez njenih najpomembnejših vlog, za edinstvene vloge in portrete pa se lahko zahvalimo najizjemnejšim fotografom tistega časa – Tiborju Inkeyju, Elli Wellesz, Évi Keleti, Zsuzsi Koncz, Péterju Kornissu, Zsuzsi Szkárossy in Zsoltu Eöriju Szabóju.

Razstavo si lahko ogledate od 17. oktobra 2025 do 8. marca 2026, od srede do nedelje med 10. in 18. uro, v igralskem muzeju Bajor Gizi. Več informacij o otvoritvi razstave najdete na tej povezavi.