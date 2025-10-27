12 brezplačnih razstav v Budimpešti, ki jih jeseni 2025 ne smete zamuditi

Čeprav se splača zapraviti denar za kulturo, če le morete, je v veliko veselje, da v Budimpešti ne manjka brezplačnih razstav. Zbrali smo nekaj vznemirljivih razstav, ki si jih lahko jeseni 2025 brezplačno ogledate v prestolnici.

Vodeni ogledi razstav v galeriji ACB (8. oktober 2025)

Veličastna galerija ACB obiskovalce jeseni 2025 pozdravlja tudi s štirimi brezplačnimi razstavami – 8. oktobra se lahko z vsako od njih podrobneje seznanite na polurnem vodenem ogledu, kjer vas bodo umetniki sami vodili skozi svoja dela. Od 18. ure bo na ogled Gergő Szivonyin Hotel Paradiso, od 18.30 Marcell Esterházyjev Tanek film, od 19. ure Invokació Ábela Gryllusa, od 19.30 pa Osem minut do vzhoda sonca Rite Süveges.

Razstava javnega občutka ARC // Park Bikás (do 12. oktobra 2025)

Do 12. oktobra si lahko še vedno ogledamo javno oziroma bolje rečeno »javno občutenje« kreativno razstavo panojev, ki jo z velikim uspehom organizirajo vsako leto od preloma tisočletja, katere slogan letos je: »Je to vse?«. Tematska in netematska dela, ki jih je žirija izbrala za najboljša, si lahko ogledate podnevi in ponoči v parku Bikás ali pa celo glasujete za svojega favorita na spletu.

István Felsmann: Verve // Galerija Deák Erika (do 16. oktobra 2025)

Ikonična modernistična umetniška revija v Parizu, Verve, je delovala med letoma 1937 in 1960 – to prikliče istoimenska razstava Istvána Felsmanna, ki si jo je mogoče ogledati v galeriji Deák Erika do 16. oktobra. Dela ustvarjajo eklektičen dialog med preteklostjo in sedanjostjo: srečujejo se stare miniature, ikonografije in sodobne abstraktne oblike – v instalacijah se pojavljajo motivi iz Livre du coeur d’amour épris in Matissejeve ikonične naslovnice.

Transitions – Razstava študentov oblikovanja MOME // Bäse – Klubska hiša ustvarjalcev (11., 13.–17. oktober 2025)

Razstava Transitions je skupna razstava študentov oblikovanja MOME, ki bo na ogled v galeriji Bäse od 11. do 17. oktobra 2025 (razen 12. oktobra). Razstavljena dela dokazujejo, da je oblikovanje danes manj klasično strokovno znanje in bolj premikanje meja ter iskanje povezav med različnimi področji, kot so znanost, umetnost, intuicija in estetika – teorija in praksa, abstraktno in realno.

360 Design Budapest // Okrožje gradu Buda (9.–19. oktober 2025)

Brezplačna razstava 360 Design Budapest bo potekala že šestič med 9. in 19. oktobrom in bo predstavila najboljše madžarsko in regionalno oblikovanje. Razstava, ki predstavlja sodobno oblikovanje in umetnost iz Srednje Evrope, želi opozoriti na vlogo oblikovanja v vsakdanjem življenju, hkrati pa oblikovno ozaveščeni ciljni publiki pokazati inovativne in trajnostne smernice ter ustvariti priložnost za oblikovalce in umetnike iz Madžarske in sosednjih držav, da postanejo mednarodni. Barvito razstavo bodo spremljali tudi programi, za katere je potrebna predhodna registracija.

Pompa Copia: Szaniter // Galerija KULT7 (do 25. oktobra 2025)

Pompa Copia je začetek ustvarjalnega kolektiva, ki v svojem prvencu obravnava temo stanovanjske revščine – izjemno aktualnega problema, saj po poročilu Habitat for Humanity 2024 prizadene 2,8 milijona ljudi na Madžarskem. Szaniter se osredotoča predvsem na pomanjkanje higienskih razmer – njegov cilj je z umetniškimi sredstvi razmisliti o problemu, začeti dialog in spodbuditi občinstvo k ukrepanju.

Samostojna razstava Imreja Bukte // Romski kulturni center Romano Kher Budapest (do 3. novembra 2025)

Samostojno razstavo Imreja Bukte lahko občudujemo v Romskem kulturnem centru Romano Kher Budapest do 3. novembra, vsak delavnik med 9. in 17. uro. Eden najbolj značilnih ustvarjalcev sodobne madžarske likovne umetnosti že desetletja avtentično in občutljivo predstavlja vsakdanje življenje podeželske Madžarske. V njegovih slikah, instalacijah in performansih so predstavljene lepote in izzivi podeželskega življenja, prepleteni s humorjem, ironijo in globoko družbeno empatijo.

Razstava Szedett-vedett – fotografska razstava Istvána Znamenáka // Klebelsberg Kultúrkúria (7. oktober – 4. november 2025)

»Fotografiram med vajami, med predstavami, v kavarni, v kadilnici, med kosilom, med izleti, tako nenehno,« pravi István Znamenák, igralec gledališča Örkény István, ki je pred tem dosegel uspeh v Kaposvárju in nato v Narodnem gledališču v prestolnici. Ves čas je s svojim fotoaparatom strastno in občutljivo dokumentiral vse – procese vaj in svoje kolege. Razstava predstavlja gradivo iz teh 33 let.

Razstava sodobne umetnosti o svetu madžarskih ljudskih pravljic // Galerija Deák17 (do 8. novembra 2025)

Posebna razstava obiskovalce vodi skozi pomembno temo, svet madžarskih ljudskih pravljic, saj je praksa ljudskega pripovedovanja in poslušanja ljudskih pravljic stoletja oblikovala ustno kulturo in ohranjala ljudsko izročilo živo. Razstava Teči z njim … je poskus posodobitve, ponovnega odkrivanja in poustvarjanja elementov madžarskega sveta ljudskih pravljic zunaj področja ustnega in pisnega izražanja, brez njihovih izraznih sredstev. Poleg del sodobnih umetnikov razstava predstavlja tudi izbrana dela iz spomladi razpisanega risaškega natečaja Teči z njim ….

Grafično oblikovanje: Maja Kovács

Razstava K-Comics World // Korejski kulturni center (do 14. novembra 2025)

Interaktivna razstava K-Comics World obiskovalce čaka ves mesec – 8. in 22. oktobra se lahko z brezplačnim vodenjem seznanimo tudi z zgodovino domačega in mednarodnega uspeha korejskih digitalnih stripov. Razstava, ki bo potekala v Korejskem kulturnem centru, se osredotoča na dva spletna stripa, in sicer na digitalne stripe: Tvoje pismo in Temna luna: Krvavi oltar.

Preobrat usode. Radikalna srečanja // Madžarska umetnost in poslovanje (do 16. novembra 2025)

Glede na trenutne krize v svetu je vprašanje bolj aktualno kot kdaj koli prej: ali smo sposobni sprememb – tako kot posamezniki kot kot družba? In kako pride do radikalnega preobrata dogodkov, do tega določenega »preobrata usode«? Razstava HAB, ki je odprta do 16. novembra, skuša odgovoriti na ta vprašanja, poleg del mladih sodobnih umetnikov pa predstavlja tudi dela dobitnika Turnerjeve nagrade Marka Wallingerja, Berndnauta Smildeja in Keitha Milowa.

Borsodi Warhol // MOMkult (3. november – 4. december 2025)

V galeriji stopnišča MOMkult bo med 3. novembrom in 4. decembrom na ogled nenavadna razstava, na kateri bodo prvič razstavljeni ročno poslikani filmski plakati, ki so bili desetletja skriti na podstrešju hiše v Borsodu. Dela z vplivi pop arta, nastala v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, so bila najdena v stavbi, ki je bila predvidena za rušenje, in so bila rešena pred uničenjem po zaslugi radodarnosti dveh zbirateljev. Med razstavo se lahko zainteresirani obiskovalci seznanijo z vizualnimi odtisi filmske kulture tistega časa in spremljajo, kako se filmska izkušnja kaže v analognem grafičnem jeziku ter kako se v teh delih odražajo posebnosti danega obdobja.