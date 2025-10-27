Najbolj okusne dimniške torte bodo oktobra v Budimpešti posladkale jesen

Oktobra bo že dvanajstič potekal najbolj pričakovani jesenski gastronomski dogodek za gurmane in sladkosnede, Festival dimniških tort.

V okviru jesenskega Festivala dimniških tort bo med 10. in 12. oktobrom na kar 10 stojnicah ponujalo najbolj okusne, tradicionalno pripravljene, sveže parjene dimniške torte, pečene na oglju, ki jih ne smete zamuditi, polnjene in nepolnjene dimniške torte, dimniške sladice, ki bodo razvajale brbončice, in dimniški fondue.

Nepozabno vzdušje festivala bodo zagotovili kar 3 odre, 6 prizorišč in množica programov na celotnem območju budimpeštanskega živalskega vrta in botaničnega vrta ter za to določenem območju Biodóma. Ker je oktober mesec ozaveščanja o raku dojk, lahko zdaj tudi vi pomagate dobremu cilju z nakupom teh mafinov.

V okviru kampanje Pink Gastro proti raku dojk bodo organizatorji s 15 % cene vsakega kupljenega malinovega mafina podprli delo Društva za ozaveščanje o raku dojk. Vse dodatne informacije o dogodku najdete na Facebook dogodku s klikom tukaj.