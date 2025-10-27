5 fantastičnih gastronomskih lokalov v Budimpešti, kjer si lahko privoščite sproščujoč brunch v jesenskih jutrih

S prvim jesenskim mesecem za nami so sproščena vikend jutra spet v središču pozornosti, ko si končno lahko privoščimo priložnost, da dan začnemo na dostojen način. Pokazali vam bomo, kam iti, da boste zagotovo našli najbolj okusne jedi za zajtrk v prestolnici.

Émile

Émile se nahaja v čudoviti trinadstropni vili v središču Pasaréta. V elegantni, a prijetni restavraciji se tradicije Gerbeauda srečajo s sodobno gastronomijo, kjer jedi za zajtrk, kot so jajca Benedikt, Croque Monsieur in domača granola, dopolnijo začetek dneva. Gostje lahko uživajo v jesenskem soncu v salonih in »Csodakertu«, medtem ko brunch&lunch, kosilo, popoldanski čaj in ikonične Gerbeaudove torte zagotavljajo sprostitev ves dan. V sproščenih jutrih je zajtrk za dva ob spremljavi šampanjca Gerbeaud brut obvezen izbor.

1026 Budimpešta, Orló utca 1.

Fluffy’s Cafe & Brunch

Minili sta dve leti, odkar je Fluffy’s Cafe & Brunch odprl svoja vrata tistim, ki si želijo zajtrka in sprostitve na ulici Dob utca. Prijeten lokal za brunch v središču mesta, ki je upravičeno priljubljen, od jutra do popoldneva streže najboljše jedi in odžejne napitke, skupaj s tradicionalnimi obrtniškimi in brezmesnimi burgerji. Ko gre za začetek dneva, njihov meni vključuje jajca Benedikt v različnih različicah, pa tudi avokadov toast, ki privabi resnično lačne. A tudi takrat ne iščite nikjer drugje, če hrepenite po puhastih palačinkah ali odlični vroči čokoladi.

1072 Budimpešta, Dob utca 46/a

Flava Café & Brunch

Flava Café & Brunch, ki se nahaja v središču Budimpešte, na trgu Szabadság tér, ponuja živahno gastronomsko izkušnjo za ljubitelje lagodnega bruncha. Jedilnik za brunch, ki je na voljo vsak dan med 11. in 16. uro, ponuja tako klasične kot tudi značilne jedi, ime kuharja Imreja Varjúja pa zagotavlja, da bodo jedi spremljale nepozabno doživetje. Široka ponudba vključuje slane, sladke, brezalkoholne, domače in mednarodne okuse, poleg novosti, kot so breskova brusketa, jogurt z rabarbaro in kislo smetano ali izvrstno oblikovani bageli, ki jih lahko pospremite s požirkom matche in jeseni z bučnimi začimbami.

1051 Budimpešta, Október 6. utca 26.

Restavracija in bar Pavilon

Restavracija in bar Pavilon, ki se nahaja v pravljični zeleni oazi hotela Dorothea, ustvarja elegantno, a prijazno vzdušje za nedeljski brunch, ki poteka vsako nedeljo. Doživetje, ki oživi vsako nedeljo med 12.30 in 15.00, ponuja neomejene brezalkoholne pijače in peneče vino, bogat samopostrežni bife in spektakularen kotiček s sladicami, poleg tega pa pričara neponovljivo, praznično vzdušje z živo glasbo. Klasični brunch, ki vključuje mednarodne in sezonske okuse, lahko doživite tukaj sredi mestnega vrveža, a hkrati v idiličnem okolju, občasno začinjenem s posebnimi temami.

1051 Budimpešta, Dorottya utca 2.

Medena Budimpešta

Za baziliko, na ulici Sas utca, svoje goste pričakuje Medena Budimpešta, kjer brunch ni le hrana, ampak tudi doživetje. Poleti terasa poskrbi za mestni vrvež, jeseni pa vas prostorna, prijetna notranjost vabi k počasnim, dolgotrajnim jutranjem. Na jedilniku so ikonični zajtrki, kreativne jedi z jajci, sendviči in sezonske jedi. To jesen vam croffle – testo za rogljičke, narejeno v pekaču za vaflje, ki združuje hrustljave robove in mehko notranjost, zagotavlja novo najljubšo doživetje.

1051 Budimpešta, Sas utca 4.