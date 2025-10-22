Eden najmlajših trgov v središču Budimpešte je bil prenovljen z zelenimi površinami in tematskim igriščem

Hildov trg je eden najmlajših trgov v središču Budimpešte, kjer so bila nedavno zaključena sanacijska dela, ki so trgu in okoliškim ulicam dala povsem novo podobo.

Cilj sanacije Hildovega trga v 5. okrožju je bil razširiti javne funkcije in zelene površine s poudarkom na dostopnosti in trajnostnem delovanju.

V okviru projekta je bila zgrajena nova servisna stavba, vključno s severovzhodnimi vrati trga, obnovljen pa je bil tudi Perc köz in odsek ulice Mérleg utca od Perc köza. Na trgu in omenjenih okoliških ulicah so bile posajene tudi zelene rastline. Površine za hojo so bile prekrite z apnencem in granitom, v parku pa je bilo postavljeno novo pohištvo, s čimer je bil zaokrožen celoten videz Hildovega trga.

Tretji element projekta je bila izgradnja tematskega igrišča, navdihnjenega s sodobno otroško pravljico Kuflik, ki ni bilo obogateno le z ustvarjalnimi elementi, temveč tudi z igračami in plezalnimi okvirji, zasnovanimi tako, da kar najbolje služijo potrebam otrok. Prostor so obogatili tudi s skupno knjižno polico, pitnikom in mizo za namizni tenis.