Ikonična hiša Bauhaus na ulici Napraforgó, ki je zaprta za javnost, si jo lahko ogledate brezplačno en teden.

CODE Showroom v okviru budimpeštanskega tedna oblikovanja ponuja ekskluziven vpogled v zasebno vilo, zato bo legendarna stavba 5 dni odprta za javnost.

Med 13. in 17. oktobrom bo kot vrhunec budimpeštanskega tedna oblikovanja za pet dni odprta ena od redko obiskanih zasebnih vil na ulici, ki ni le neverjetna od zunaj, ampak v notranjosti skriva izjemne zaklade. Cilj dogodka je, da zainteresirani na posebni lokaciji doživijo navdihujoče srečanje sodobnega oblikovanja in modernistične arhitekture.

V okviru dogodka si bodo obiskovalci lahko ogledali ikonično pohištvo Bauhaus iz zbirke Muzeja uporabne umetnosti ter dela, ki predstavljajo vrhunec sodobnega oblikovanja. Med poudarki razstave so vrhunska kapsulna kolekcija Thonet × Jil Sander, skrbno izbrana sodobna umetniška dela iz galerije ACB, kapsulna kolekcija Márte Náfrádi, izdelana iz Dedarjevih posebnih materialov Anni Albers, in inovativna, interaktivna instalacija EJTECH.