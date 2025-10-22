Budimpeštanski Veliki cirkus bo ta božič naredil čarobnega z našo najljubšo pravljico Grimm

V Budimpeštanskem Velikem cirkusu se lahko letos uglasimo s praznikom z eno najlepših Grimmovih zgodb: tokrat naš najljubši sivolas pravljični junak oživi v predstavi, prepleteni s spektakularnimi cirkuškimi elementi!

Zgodba o babici Holle v Budimpeštanskem Velikem cirkusu v režiji Péterja Feketeja vodi mlade in stare po neravni poti resnice, samostojnih odločitev in odraslosti. Zdaj si lahko ogledamo večno klasiko z modernim pridihom: med predstavo lahko spremljamo zgodbo dveh sester, katerih cirkuško koreografirane preizkušnje bodo navdušile tudi najbolj drzne gledalce.

Legendarni igralci in mednarodne zvezde na odru

Bleščeče prizore – poleg briljantne in povsem nove režije – naredijo nepozabne fantastični umetniki. Marika Oszvald in Kati Zsurzs bosta prevzeli vlogo gospe Holle, ki se bosta izmenjevali v vlogah – gotovo je, da bodo srce parajoče melodije odmevale kot še nikoli!

Na oder bodo v glavnih vlogah stopili brazilska in ruska umetnica ter trije madžarski klovni, za spektakularno zabavo pa bodo poskrbeli tudi kitajski, uzbekistanski, nemški, madžarski, ruski in ukrajinski cirkuški umetniki, konji, vaške in eksotične živali.

Cirkuška pravljica prinaša resnično pomembno sporočilo za praznični čas: bodimo odprti za lastnosti in resnico drugih, poglejmo dobro v njih, saj sprejemanje pozornosti in ljubezni ustvarja boljši svet za vse nas. Ali obstaja lepša misel od te, s katero lahko pripravimo svoja srca in duše na pričakovanje čudeža?

Zgodbo o gospe Holle si lahko ogledate v budimpeštanskem Velikem cirkusu od 18. oktobra do silvestrovega. Več informacij o predstavi najdete s klikom tukaj.