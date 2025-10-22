6 kul sob pobega v Budimpešti, kjer vas čakajo vznemirljivi izzivi

Če iščete nekaj resnično posebnega in poživljajočega, je najboljša izbira obisk sobe pobega z družino, prijatelji ali celo sodelavci. Za vas smo zbrali naše najljubše, kjer je dobra zabava zagotovljena!

Časovni rop

Zabava se jeseni pri Časovnem ropu ne ustavi, sobe pobega pa so bile razširjene z dvema novima ugankama! Od zdaj naprej lahko preizkusite svojo logiko in seveda pogum z avanturami na lokacijah Mystery Inc. in Horror Stories. V sobi Mystery Inc. se preiskava odvija v strašljivem gradu: med iskanjem pogrešanih oseb lahko izsledite kriminalce. Če izberete sobo Horror Stories, temne skrivnosti psihiatrične bolnišnice čakajo presenečenja tudi za najbolj odločne igralce! 31. oktobra ponujajo tudi ogromne promocije – ne moremo si predstavljati boljšega programa za noč čarovnic!

1094 Budimpešta, Liliom utca 5.

Čarobne sobe

Čarobne sobe so bile razširjene tudi z vznemirljivo novo sobo, kjer je izkušnja igranja sob pobega dvignjena na novo raven z združevanjem sodobne tehnologije in interaktivnosti. V sobi VR lahko raziskujete meje virtualne resničnosti, medtem ko postanete liki spektakularnih akcijskih iger in se do vratu potopite v digitalni svet. Če imate raje tradicionalne igre pobega, vam je na voljo kar 10 skrivnostnih sob pobega z najrazličnejšimi temami. Lahko postanete čarovnikov vajenec, se potopite v čudoviti podvodni svet Atlantide ali celo lovite pošasti kot v sredo v Nevermore. Eno je gotovo: zabava je zagotovljena!

1066 Budimpešta, Ó utca 39. | 1066 Budimpešta, Ó utca 40. | 1066 Budimpešta, Zichy Jenő utca 27. | 1066 Budimpešta, Zichy Jenő utca 22. | 1095 Budimpešta, Gát utca 36.

AROOM

V AROOM-u lahko preizkusite svoj pogum v kar 16 sobah pobega na dveh lokacijah, Székely Mihály in Király utca. Sobe so zasnovane za različne starostne skupine in so namenjene tako izkušenim kot manj izkušenim umetnikom pobega, tako da lahko vsakdo najde izziv, ki mu ustreza. Vsaka od 16 sob ima drugačno temo: na primer, lahko si predstavljate, da ste v čevljih iznajdljivih piratov, iščete pogrešane družinske relikvije v gradu duhov ali pa kot zasebni agent preiščete hišo Pabla Escobarja, kar priporočamo le najbolj izkušenim, saj je dom kolumbijskega mamilarskega bossa sestavljen iz dveh nadstropij.

1061 Budimpešta, Király utca 14. | 1061 Budimpešta, Székely Mihály utca 4.

ILOCKEDYOU

V sobah pobega nove generacije ILOCKEDYOU ste obdani s senzorji svetlobe, zvoka, gibanja in vibracij, zaradi česar je proces igre vznemirljiv z različnimi učinki. Izbirate lahko med trinajstimi nivoji, od katerih vsak zagotavlja nepozabno zabavo in izkušnje reševanja vznemirljivih ugank. Na dvorišču Gozsdu lahko najdete tudi štiri premium sobe, vključno z otrokom prijazno, družinsko in grozljivo sobo. Ena najbolj posebnih je raven z imenom Bela misija, kjer morate v snežno beli, prazni sobi ugotoviti, kaj bi lahko bil ključ do vašega pobega. Ampak ali se lahko rešite iz sobe, kjer je na videz ničesar?

1066 Budimpešta, Zichy Jenő utca 45. | 1066 Budimpešta, Jókai utca 1. | 1092 Budimpešta, Lónyay utca 64. | 1072 Budimpešta, Dob utca 16.

Neverland

V središču Budimpešte vas pričaka zasluženo priljubljen Neverland z 8 tematskimi sobami pobega. Ob vstopu v sobe se boste počutili, kot da ste padli v povsem drug svet in pozabili na resničnost. Neverjetne zgodbe, vznemirljive uganke, kakovost in dodelava opreme in kulise prispevajo k nepozabni igralni izkušnji. Pobegnite iz objema shizofrenega serijskega morilca, sodelujte v sojenju zadnjega čarovnika ali rešite Evropo pred novo černobilsko katastrofo – bistvo je, da imate v tekmi s časom 60 minut časa, da opravite naloge, ki vas čakajo, in pobegnete iz na videz labirintnih situacij.

1074 Budimpešta, Dohány utca 22–24.

Nočna mora v Budimpešti

Interaktivna hiša grozljivk v prestolnici, Nočna mora v Budimpešti, je kot Meka za ljubitelje grozljivk: tukaj se lahko udeležite več kot le preproste igre pobega, saj vas v sobah čakajo živi igralci in ne moremo zagotoviti, da vas občasno ne bodo prestrašili. Igra se odvija v podzemni kleti, na nekaterih mestih pa se morate prebijati skozi labirint temnih labirintov, kjer vas lahko celo prečkajo “krvoločni nori morilci”. Resnično pustolovski lahko preizkusite tudi igro pobega Burial Alive, v kateri morate v 60 minutah resnično pobegniti iz krste.

1072 Budimpešta, Rákóczi út 30.