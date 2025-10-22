5+1 knjig, zaradi katerih se boste zaljubili v fantastično madžarsko pisateljico

Danes bi minilo 108 let od rojstva ene najvplivnejših madžarskih pisateljic leposlovja 20. stoletja, Magde Szabó, dobitnice nagrad Kossuth in József Attila, ki je požela občudovanje ne le stroke, temveč tudi bralčeve publike. Ni naključje – ob obletnici smo zbrali naše najljubše knjige avtorice, ki jih je mogoče prebrati tudi na spletu na Digitalni literarni akademiji.

Srna

V zgodnjih fazah svoje kariere je Magda Szabó delovala predvsem kot pesnica in svoj prvi roman objavila leta 1958 – leto kasneje pa je nadaljevala serijo z knjigo Srna, ki ni le avtoričino, ampak morda eno najpomembnejših psiholoških proznih del v vsej madžarski književnosti. Delo se osredotoča na slavno igralko Eszter Encsy, ki se iz otroške bede, socialne izključenosti in osamljenosti povzpne na vrh svoje kariere. Protagonist-pripovedovalec v napetih notranjih monologih razkriva svojo preteklost, odnose in vse rane, zaradi katerih se vidi v takšnem svetniku: »Nimam obraza, nobenih potez, vse mi je zamegljeno, dokler se ne naslikam, imam samo maske.«

Vrata

Če bi morali našteti en sam roman Magde Szabó, ki je nedvomno postal del madžarskega literarnega kanona, bi poleg avtoričinega velikega mladinskega romana Abigél verjetno omenili Vrata, ki so bila leta 2012 adaptirana v več gledaliških iger in film v režiji Istvána Szabója – pravzaprav je bila ta knjiga avtoričina literarna diplomska naloga. Zgodba se osredotoča na odnos med pripovedovalko – pisateljico – in njeno gospodinjo, skrivnostnim, odmaknjenim Emerencom. Dve figuri z diametralno nasprotnimi navadami in vrednotami – osvetljujoči, saj avtorica upodablja nevidne stene in vrata med njima.

Za Elizo

Za tiste, ki se raje poglobijo v svet avtorice skozi avtobiografska dela, priporočamo zadnji roman Magde Szabó iz leta 2002. Knjiga obuja spomine na avtoričino otroštvo in mladost v Debrecenu, od poznih tridesetih let prejšnjega stoletja do let po drugi svetovni vojni. Poudarek je na mladi Magdi Szabó, ki občutljivo opazuje spremembe v svojem okolju: družinske tradicije, družabno življenje v mestu, prijateljstva in ljubezni, pa tudi posledice vojne in političnih pretresov. Roman je hkrati osebna izpoved in liričen, a discipliniran in podroben portret obdobja.

Sziget-kék

Čeprav je Magda Szabó najbolj znana po svoji prozi za odrasle, tudi njene otroške knjige niso brez vrlin pisanja proze. Prikupno je tudi to, da svojim mladim bralcem sploh ne »blebeta« – Sziget-kék je na primer hkrati šokantna in vznemirljiva zgodba, ki pogumno izbere težko temo. Mati glavnega junaka Valentina se zaradi nesreče bori za življenje – naloga pade na malega dečka, da dobi čarobni napoj, s katerim lahko ozdravi Mami. Kljub žalostni osnovni situaciji Sziget-kék obiluje dogodivščinami in igrivimi liki, saj Valentinovo potovanje vodi med množico govorečih živali.

Žetev – zbrane pesmi

Kot smo že omenili, je Magda Szabó svojo kariero začela kot pesnica in kot priča zvezek z naslovom Žetev, ki zbira pesmi, napisane med letoma 1935 in 1967, je s poezijo vztrajala še leta po resnih romanopisnih uspehih. Ni dvoma, da so njeni romani veliko pomembnejši od njenih pesmi, ki so sicer strastne in zajemajo širok spekter čustev, a hkrati se je, zlasti za tiste bralce Magde Szabó, ki jo poznajo bolj temeljito, vredno poglobiti v to vznemirljivo, zgodnjo fazo avtoričinega dela.

+1: Življenje se lahko začne znova – intervjuji in izpovedi

Magda Szabó je ena tistih pisateljic, ki v svojih delih rade izhajajo iz lastnih izkušenj – dogodki iz njenega otroštva in odraslosti so v romanih organsko »uporabni«. Toda prav zbirka intervjujev, kot je zbirka Življenje se lahko začne znova, ki jo je izdala založba Jaffa Publishers in jo je uredila Júlia Jolsvai, lahko osvetli, kako se pravi avtor, ki stoji za knjigami, pogosto razlikuje od podobe, ki smo si jo o njem predstavljali. Posebnost izbora iz leta 2019 je, da vključuje tudi pisma Magde Szabó bralcem.