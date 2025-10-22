7 odličnih krajev v Budimpešti za nepozabno rojstnodnevno zabavo

Kdo si ne bi želel organizirati najboljše rojstnodnevne zabave za svojega otroka? Če se odločite, da zabavo priredite na prostem, je na voljo veliko možnosti – pripravili smo nekaj, ki pokrivajo različne interese.

Palača čudes

Čarobna rojstnodnevna izkušnja za vse starosti, od malčkov do najstnikov, v Palači čudes: triurni program bo udeležence popeljal na triurno pustolovščino skozi sobe kompleksa, polne odkritij, kjer vsaka igrača in naprava ponuja novo izkušnjo. Gostje lahko preizkusijo posteljo fakirja, se potopijo v zrcalni labirint, se ujamejo z letečo zrcalno sliko, eksperimentirajo v laboratoriju Gedeon Richter in nato dan zaključijo s spektakularnimi trenutki znanstvene predstave. Poleg tega vse čaka pogrnjena miza, prigrizki, sirup in veliko smeha – poleg tega pa bodo slavljenec in dva odrasla gosta Csope.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Miamor Rómaim

Od 13. novembra se bodo rojstnodnevna doživetja v Rómainu dvignila na novo raven: v Miamorju se bo letos ob koncu leta vse kotalilo in drselo – seveda v najboljšem pomenu besede. Otroke čaka prava zimska pravljica na enem najboljših prireditvenih prizorišč v Budimpešti, kjer se lahko med drugim drsajo na drsališču in se nato dirkajo z mini vozili na zabavnem majhnem parkirišču. Rojstnodnevni paketi so igrivi, varni in 100 % prijazni otrokom – dobro razpoloženje je zagotovljeno, starši pa se lahko sprostijo ob topli pijači. Do takrat pa se ne splača odlašati, saj se rezervacije za najboljše čase nenehno polnijo.

1031 Budimpešta, Római, del 47.

Minipolisz

Minipolisz ponuja ekskluzivno uporabo tematske lokacije – zahodnjaške ali provansalske – za rojstnodnevne zabave, kjer lahko otroci, stari od 3 do 12 let, doživijo posebno izkušnjo: za nekaj ur se lahko igrivo vživijo v vlogo odraslih. Lahko praznujejo kot frizer, poštar, avtomehanik in svetovna zvezda – slavljenec pa lahko celo napove veliki dan svojega življenja kot gostitelj MiniPolisza.

1061 Budimpešta, Király utca 8–10.

Igralnica Csodavár

Če razmišljate o resnično klasični temi igralnice, je Csodavár odlična izbira, ki udeležence popelje v Čudežno deželo z različnimi edinstveno razvitimi igrami in razvojnimi orodji na površini 160 kvadratnih metrov. Lahko vozijo zračno ladjo, podmornico in časovni stroj ali pa spoznajo posebne prebivalce vode in zraka. Rezervacije je treba opraviti vsaj dva tedna pred dogodkom.

1158 Budimpešta, Árvavár utca 1–3.

Campona KockaPark

Poleg impresivne interaktivne razstave raj za ljubitelje Lego kock ponuja tudi možnost organizacije rojstnih dni, kjer slavljence pričaka čudovito okrašena posebna soba. Skupaj izberemo tematsko temo rojstnega dne – priljubljene možnosti vključujejo Disney, Harry Potter ali vlake – in potem ni dvoma, da se bo med Lego kockami začela samouničevalna zabava in naporna igra.

1222 Budimpešta, Nagytétényi út 37–43.

Trampolin park Cyberjump Buda

Ni naključje, da je nori trampolin park Cyberjump že leta izjemno priljubljen med otroki in najstniki, kjer je edina omejitev različnih možnosti skakalnih iger vaša domišljija. Težko si je predstavljati bolj intenzivno zabavo na drugi lokaciji, podrobnosti rezervacije in rojstnodnevnega paketa pa lahko prilagodimo individualnim potrebam.

1117 Budimpešta, Hengermalom út 19.

Budimpeštanski vrt

Številne možnosti za praznovanje čakajo otroke v Budimpeštanskem vrtu, kjer je mogoče do konca oktobra organizirati zabavo z odličnimi programi na prostem, od novembra pa se zabava odvija v ogrevanem notranjem prostoru. Za udeležence ves čas skrbi profesionalni animator, ki se lahko poleg različnih družabnih iger preizkusijo v lokostrelstvu ali kornholu. Pravzaprav je mogoče organizirati celo tematsko rojstnodnevno zabavo gasilcev, polno dogodivščin in učenja.

1036 Budimpešta, Árpád fejedelem útja 125.