7 odličnih programov in doživetij v Budimpešti in okolici, ki se jih že veselimo jeseni 2025

Jesen je prišla in prestolnica z okolico vam bosta znova ponudili še boljše programe, ki vam bodo zagotovili smiselno preživljanje časa. Ne glede na to, ali uživate v jesenskih dneh zunaj ali v zaprtih prostorih, letos ne bo manjkalo odličnih aktivnosti za prosti čas!

Pristno jesensko vzdušje: Privoščite si bučno kmetijo v Sződligetu (do 20. oktobra 2025)

Nič ni boljšega kot občudovati jesensko pokrajino in pogled na pisane buče v senci zlato rjavega listja in bal sena! Vsa družina lahko uživa v vsem tem, kar dopolnjujejo fantastični programi, pikniki in bučna tržnica na bučnem polju Tündérkert Tökvarázs v Sződligetu. Izberite med čudovitimi bučami, posnemite edinstvene fotografije in odnesite domov najnovejši kos svojega doma, ki ga lahko nato skupaj izrezljate – doživite nepozabno doživetje v pisani in dišeči jesenski pravljični deželi!

2133 Sződliget, ur. 048/49.

Ne zamudite filmske premiere: Egykutya (od 2. oktobra 2025)

Končno je v kinodvorane prispel najnovejši film oskarjevca Kristófa Deáka, ki na platna prinaša nepozabne trenutke z nastopi – med drugim – Laure Döbrösi, Károlyja Tótha in Dalme Tenki. V zaviti zgodbi Egykutye smo lahko priča ponovnemu srečanju starih prijateljev, ki v nevihtni noči poskušajo razvozlati skrivnost svoje skupne preteklosti. Celovečerni film, ki je na letošnjem CineFestu osvojil nagrado občinstva, je že ukradel srca občinstva!

Čarobni sprehod po Neverlandu: Vrt luči (od 17. oktobra 2025)

Od 17. oktobra bo Botanični vrt ELTE ponovno napolnjen s sijajem, ki bo zagotovo pozlatil vse temnejše večere. Najnovejša ganljiva zgodba priljubljene svetlobne razstave Vrt luči vas bo letos popeljala vse do Neverlanda, kjer boste lahko spremljali dogodivščine nagajivega dečka Petra Pana. Med bleščečim sprehodom lahko srečate morske deklice, vile, Indijance in pirate ter morda celo odkrijete skrivnost večne mladosti.

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Sanjski spektakel: Frida v Narodnem plesnem gledališču (18. in 19. oktober 2025)

To jesen vas bo skupina Éva Duda popeljala v barvit svet Mehike, da boste s pomočjo glasbe, filma in plesa spoznali kulturo domovine Fride Kahlo. Poudarek obsežne produkcije je na lepotah in izzivih ženske usode, strastnih ljubezenskih zgodbah, karnevalskem vzdušju in odločilnih trenutkih Fridinega življenja, dramatičen, presenečenj poln sanjski svet pa oživi na odrih Narodnega plesnega gledališča.

1024 Budimpešta, Kis Rókus utca 16-20. (Millenáris)

Mistična obnova: Pohod v Budaörsu (12. oktober 2025)

Zvečer 12. oktobra se lahko udeležite posebnega pohoda, ki obljublja telesno in duševno obnovo le streljaj od Budimpešte. Sprehod, ki se začne pri slaščičarni Szamos v Budaörsu, vam bo v kombinaciji z meditacijo omogočil, da odkrijete kapelo Kőhegyi, mistični svet Budaörsovih koparjev, nato pa se boste lahko z obnovljenimi močmi podali na izzive prihajajočega tedna. Ne glede na to, ali ste začetnik ali izkušen pohodnik, bo 7,5-kilometrski pohod odličen program za konec tedna!

2040 Budaörs, Templom tér 1.

Finski sladkorni bonboni v Óbudi: Festival Muminov (18. oktober 2025)

Naši najljubši nordijski pravljični junaki, Mumini, si že 80 let kradejo pot v srca mladih in starih! Ob pomembni obletnici finsko veleposlaništvo, FinnAgora in Skandinavska hiša organizirajo rojstnodnevni festival v Óbudi, da bi se mladi in stari družinski člani lahko skupaj podali na pustolovščino v dolini Muminov – kjer zaupanje, sprejemanje in družbena kohezija ustvarjajo prijaznejši svet.

1033 Budimpešta, Fő tér 2.

Barvita jesenska prenova: Sprehod po otoku Lupa

Otok Lupa, ki pripada Budakalászu in se skriva v rokavu Donave Szentendre, je kot skriti zaklad, ki vsebuje številne zanimive znamenitosti, od počitniških hiš v slogu Bauhaus do impresivne vrste platan. Nikakor ni urbana legenda, da je otok, do katerega je mogoče priti le po vodi, najlepši jeseni! Čarobni kraj ne služi le kot prijetna sprostitev na prijeten jesenski vikend, temveč tudi kot vznemirljiva točka za fotografiranje s svojim posebnim vzdušjem. Zato ne oklevajte in ujemite trenutke svojega časa, preživetega tukaj!