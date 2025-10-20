10 bleščečih svetlobnih parkov in svetlobnih razstav v Budimpešti in okolici jeseni 2025

Vse krajši dnevi imajo zagotovo eno prednost: luči bodo spet zasijale na najlepših lokacijah prestolnice, čarobne trenutke pa lahko pretihotapite v jesenski čas s sprehodom po najlepših svetlobnih parkih. Ne zamudite tudi bleščečih poglobljenih muzejskih doživetij!

Poglobljena razstava Frida Kahlo // Vincent Hall (do 7. decembra 2025)

Dobra novica za ljubitelje umetnosti: ena najbolj spektakularnih razstav letošnjega leta je bila podaljšana, tako da lahko poglobljeno izkušnjo, ki vas vodi skozi dela Fride Kahlo, doživite do 7. decembra! Zelo uspešna razstava predstavlja barvit svet Mehike in Fride, prepleten s panoramskimi projekcijami in zvočnimi učinki. Med potovanjem, ki poteka v angleščini in madžarščini, boste naleteli na več kot 80 animiranih umetniških del in celo redke arhivske fotografije, ki jih je posnel slikarkin oče.

1052 Budimpešta, Piarista köz 1.

Več kot človek // Muzej svetlobne umetnosti (od septembra 2025)

Najljubši muzej svetlobne umetnosti v Budimpešti, Muzej svetlobne umetnosti, gosti osupljivo razstavo: skoraj 40 umetniških del muzeja Več kot človek ustvarja neprimerljivo vizualno izkušnjo in vas spodbudi k razmišljanju o vsem, kar ste mislili, da veste o svetu. Instalacije, projekcije, imerzivna dela raziskujejo preteklost in sedanjost ter celo prihodnost človeštva in celo ohranjajo vznemirjenje na molekularni ravni: lahko potujete od začetkov evolucije do medplanetarnih obzorij, medtem ko občudujete dela mednarodnih umetnikov.

1054 Budimpešta, Hold utca 13.

Vrt luči // ELTE Füvészkert (17. oktober 2025 – 15. februar 2026)

Od 17. oktobra bo ELTE Füvészkert ponovno napolnjen s sijajem, ki bo zagotovo pozlatil vse bolj temne večere. Najnovejša ganljiva zgodba priljubljene razstave luči Vrt luči vas bo letos popeljala vse do Neverlanda, kjer boste lahko spremljali dogodivščine nagajivega dečka Petra Pana – vse do 15. februarja 2026! Med bleščečim sprehodom lahko srečate morske deklice, vile, Indijance in pirate ter morda celo odkrijete skrivnost večne mladosti.

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Festival luči // Živalski vrt in botanični vrt Budimpešta (17. oktober 2025 – 22. februar 2026)

Festival luči, ki temelji na kitajskih tradicijah, vas vabi na potovanje okoli sveta: mojstri iz mesta Zigong bodo z velikanskimi, pisanimi LED-lučmi, prevlečenimi s tekstilom, okrašenimi s simbolnimi motivi, značilnimi za dano regijo, oživili ogrožene živali iz Evrope, Azije, Bližnjega vzhoda, Afrike, Južne Amerike, Severne Amerike in Oceanije. Instalacijo, ustvarjeno v živalskem vrtu, si lahko ogledate od 17. oktobra do 22. februarja, od petka do nedelje, po zaprtju.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 6-12.

Lumina Park // Margaretin otok (22. oktober 2025 – 1. marec 2026)

Od 22. oktobra bo Palatinus Strand zvečer znova obsijan z barvito svetlobo: Lumina Park, eden najbolj spektakularnih programov jesensko-zimskega obdobja, se vrača že četrtič. Bleščeča svetlobna razstava z naslovom Čarobni svet vas bo vsak dan od mraka do 21. ure, vse do 1. marca, popeljala v čudovite pokrajine in pravljične svetove, v spremstvu velikanskih figur, čarobnega svetlobnega tunela in pisanih svetlobnih predstav.

1007 Budimpešta, Soó Rezső sétány 1., (Palatinus Strandfürdő)

Vrt svetlobe kraljice Elizabete // Gödöllő (24. oktober 2025 – 1. februar 2026)

Dih jemajoči vrt kraljevega gradu Gödöllő bo tudi letos obdan z neprimerljivim sijajem: Vrt svetlobe kraljice Elizabete bo svoja vrata ponovno odprl 24. oktobra! Tokrat bodo na grajskem vrtu razstavljene tudi še nikoli videne skulpture v štirih čarobnih temah: glasba, otroci, barok in Sisin vrt. Čudežna dežela, ki oživi vzdolž vrta, in interaktivne foto točke vas bodo zagotovo pustile brez besed. Kot da vse to še ni dovolj, si lahko zahvaljujoč letošnji glavni atrakciji, panoramskemu kolesu, od 17. do 21. ure ogledate kraljičino sijoče kraljestvo od zgoraj.

2100 Gödöllő, Grad Grassalkovich

Hangdóm // Madžarska glasbena hiša

Ko gre za spektakularne programe, ne smemo pozabiti na posebno kinodvorano Madžarske glasbene hiše, ki s svojimi poglobljenimi dogodivščinami vabi vse v mestni park! Zahvaljujoč edinstvenemu kupolastemu platnu Hangdóma vas obdaja harmonija slike in zvoka ter odkrivate novo dimenzijo sveta filma. Medtem ko se naslanjate na vreče za sedenje, si lahko ogledate odlične filme v 360-stopinjski panoramski projekciji: del programa so tudi Lengemesék, Pink Floyd, Renoir, Csontváry in celo Platon Karataev!

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 3.

Kino Mystica je v Budimpešti znan kot citadela moderne umetnosti. Vse v tem edinstvenem muzeju je posvečeno svetlobi in magiji, trenutna razstava Forma v toku – Vzorci zavesti pa sledi kozmičnemu redu. Geometrijske, simetrične strukture, dih jemajoče instalacije in utripajoče oblike oživijo v spektakularni razstavi, medtem ko vsak kvadratni meter spodbuja radovedne oči, da pogledajo na resničnost z nove perspektive.

1052 Budimpešta, Ferenciek tere 10.

IKONO Budimpešta

Sprostite svojo domišljijo in se udeležite očarljivega potovanja, ki vas z močjo umetnosti, igre in presenečenj popelje skozi eklektične svetove! Vse to lahko doživite v edinstveni galeriji doživetij IKONO, obsijani z UV-svetlobo, s pomočjo svetlobnih slik in 10 bleščečih fantazijskih svetov. Vznemirljiv koncept je že osvojil 6 evropskih mest in na naše veliko veselje edinstven vizualni svet zdaj pospešuje srčni utrip Budimpešte – začinjen z nadrealističnimi sprehodi in umetnostjo.

1052 Budimpešta, Váci utca 27.

Slikanje s svetlobo v McDonald’su na Nyugati tér

Nyugati Lounge, glasbena serija našega najljubšega lokala s burgerji, se bo s koncem poletja vrnila v polnem teku. V petek in soboto zvečer, med 22. in 2. uro zjutraj, se bo v stenah restavracije s hitro prehrano na Nyugati tér začelo osupljivo slikanje s svetlobo, ena najlepših McDonald’sovih enot na svetu pa bo svoj obraz pokazala še bolj veličastno kot običajno! Seveda bodo na spektakularni svetlobni zabavi nastopili tudi DJ-ji: za ritme bodo poskrbeli priznani DJ-ji, zaradi katerih boste zagotovo razpoloženi za večerno zabavo.

1062 Budimpešta, Teréz körút 55.