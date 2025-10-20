9 odličnih krajev v Budimpešti in okolici, če letos načrtujete nepozabno poslovno zabavo

Pri zabavah za team building je eno najpomembnejših vprašanj izbira prizorišča: lahko je to prijetna restavracija, profesionalni center za dogodke ali pa preprosto posebna izkušnja, ki združuje sodelavce z nove perspektive. Pozor, kadroviki – za vse ponujamo odlične možnosti.

Etyeki Kúria Pezsgőbirtok

Pezsgőbirtok, skrit v pravljičnem svetu Óreghegyja, čaka tiste, ki bi želeli organizirati poslovno srečanje ali team building v »budimpeštanskem vinogradu« z avtentičnim okoljem vinorodne regije. Etyeki Kúria, ki je bila v zadnjih letih izbrana za najlepšo madžarsko vinorodno regijo in najboljše prizorišče za podeželske dogodke, očara tiste, ki pridejo sem, s svojimi naravnimi vrednotami, odetimi v živahne barve jeseni, pa tudi z jedmi, mednarodno nagrajenimi vini in šampanjci, ki jih je ustvaril njihov glavni kuhar. Izbirate lahko med prizorišči različnih velikosti in stilov – izkušeni organizatorji dogodkov zagotavljajo zadovoljstvo strank.

2091 Etyek, Báthori utca 21.

Miamor

Plaža v rimskem delu ponuja obilo doživetij jeseni, za zimo pa lahko načrtujemo vnaprej. Miamor Rómaim je idealno prizorišče za team buildinge in božične dogodke za 10–500 ljudi, kjer se srečata tradicija in moderna zabava. Zabave v kotlu, mestni kolin prašiča, tematski večeri z degustacijo hrane in pijače s stand-up nastopi, družinam prijazni dnevi na drsališču s kuhanim vinom, pečenim kostanjem, kaminsko torto in gastronomskimi dobrotami … Možnosti so tukaj skoraj neskončne, da sodelavcem ponudite izkušnjo, ki gradi pravo ekipo in o kateri bodo govorili še mesece.

1031 Budimpešta, rimski del 47.

Jónás Craft Beer & Food

Restavracija, ki se nahaja na obali jezera v parku Bikás, s svojo moderno notranjostjo in ogrevano teraso v hladnejših mesecih je odličen kraj za team buildinge ali celo večje poslovne zabave. In kaj lahko udeleženci pričakujejo? Na primer, demonstracija piva z glavnim pivovarjem ali vinska večerja s someljejem, tudi v angleščini. Poleg kakovostnih pijač in raznolikih lokalno pridelanih jedi vam ekipa Jónás Craft Beer & Food z veseljem pomaga tudi pri celotnem dogodku: pa naj gre za pripravo darilnih paketov za goste, organizacijo DJ-ja ali druge edinstvene želje.

1119 Budimpešta, Vahot utca 8.

Svábhegyi Csillagvizsgáló

Narava, znanost in skupnostna izkušnja se srečajo v Svábhegyi Csillagvizsgáló, ugnezdenem v objemu Normafe. Je odlična izbira, če želi podjetje presenetiti svoje zaposlene z resnično posebnim dogodkom – od intimnega dogodka do družinskega dne za stotine ljudi. Štiri hektarje velik park, obdan s starodavnimi drevesi, je idealen teren za programe na prostem, prizorišče pa spremljajo edinstveni dodatni programi: spektakularne demonstracije teleskopov, vznemirljivi poskusi in prijetne astronomske predstave naredijo vzdušje nepozabno, kronano z impozantnim pogledom na kupole.

1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

Rókusfalvy Birtok, Etyek

»Rókusfalvy-triada« v Etyeku – Borhotel, Fogadó in Birtok – ponuja popolno lokacijo za nepozaben poslovni dogodek. Čarobnost vinske regije ponuja drugačno izkušnjo v vsakem letnem času, možnosti programa pa so to jesen neskončne: izbiramo lahko med degustacijo vin, vinsko večerjo, interaktivnimi igrami, pečenjem prašiča, kuhanjem v kotlu, vožnjami z električnimi kolesi in e-rolerji ter tematskimi delavnicami. Pergola Borhotela, notranjost gostilne in prostorna dvorana za vizualno obdelavo posestva ter panoramska terasa s šampanjcem skupaj zagotavljajo, da je vsak dogodek udoben, eleganten in nepozaben.

2091 Etyek, Újhegy 89.

Spoon the Boat

Ko stopimo na ladjo Spoon the Boat, zasidrano ob Verižnem mostu, se podamo v novo dimenzijo poslovnih dogodkov. Panorama, okrašena z lučmi mesta, ponuja impresivno kuliso za zabave ob koncu leta in druge poslovne dogodke, vgrajena tehnologija pa odpira široko paleto možnosti. Goste čakajo trije prostori: elegantno vzdušje kavarne, prostorna salonska soba in bolj intimno vzdušje ločenega zimskega vrta, vsi izžarevajo posebno vzdušje – slednji je idealen kraj za manjše podelitve nagrad. Poleg tega posebne jedi na jedilniku in elementi kuhanja v živo poskrbijo, da bo večer resnično nepozaben.

1052 Budimpešta, Vigadó tér 3.

Hotel Nádas Tó Park, Vasad

Hotel Nádas Tó Park, ki se nahaja v zelenem pasu jezera v bližini Budimpešte, je idealna izbira za poslovne zabave, konference, usposabljanja in team buildinge. Prijetno okolje zagotavlja navdihujočo kuliso, ekipa, osredotočena na gosta, pa v celoti poskrbi za udeležence. Dvorane za dogodke imajo odlično internetno povezavo in tehnično opremo na zahtevo, odlična gastronomska ponudba in prilagojene storitve pa zagotavljajo trajno izkušnjo. Hotel Nádas Tó Park je tudi dom sanjskih porok.

2221 Vasad, Monori út 100.

Balagan

Če sanjate o resnično pristnem prizorišču za dogodek ob koncu leta ali poslovno zabavo, bi lahko bil Balagan v središču mesta vznemirljiva izbira. Kuhinja restavracije, ki vključuje mediteranske in bližnjevzhodne okuse, gradi na skupni izkušnji s konceptom “majhnih krožnikov”. Prijetna notranjost v slogu dnevne sobe lahko udobno sprejme 70 ljudi, manjše skupine pa se lahko namestijo v ločenih prostorih in predstavitveni kuhinji. Čeprav beseda v hebrejščini pomeni kaos, se okusi, razgled in vzdušje v Balaganu srečujejo v popolni harmoniji, kjer sveže sestavine in kreativna postrežba ustvarjajo eleganten, a hkrati osvobojen gastronomski svet.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 47.

Tereza

Tereza na Nagymező utca prinaša pristno mehiško vzdušje v srce Budimpešte in ponuja tudi posebno lokacijo za poslovne dogodke. Primerna je za zasebne dogodke s 100–160 ljudmi pozno jeseni in pozimi, ponuja pa tudi navdihujoče rešitve za manjše božične zabave ali zasebna srečanja. Barvita notranjost, živahna dekoracija in prijazno vzdušje zagotavljajo, da bo dogodek več kot le preprosta večerja: postal bo pravo doživetje. Na jedilniku so pristne mehiške jedi, pripravljene iz svežih sestavin, ki jih dopolnjuje bogata izbira tekile, mezcala in margarit. Ena od posebnosti Tereze je, da se njihove delavnice o margaritah, ostrigah ali cevicheju lahko vključijo v dogodek kot interaktivni program, tako da udeleženci ne le okušajo, ampak tudi dobijo vpogled v zakulisje, medtem ko se skupaj učijo in zabavajo.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 3.