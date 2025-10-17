Letošnji zmagovalec natečaja Razgledna točka leta vas popelje v neprimerljivo pokrajino

Letos je bil natečaj Razgledna točka leta razglašen že šestič – po lanskoletni nagrajeni razgledni točki Bolgod Mór v Pannonhalmi je letošnji zmagovalec v Mecseku.
Aktív Kalandor vsako leto organizira natečaj Razgledna točka leta z nerazkritim ciljem, da pohodnike spodbudi k izletom in osvajanju gorskih vrhov, hkrati pa jim razširi obzorja tako, da jim pokaže, koliko fantastičnih destinacij jih čaka v naši državi.
Končni zmagovalec je bil razglašen na podlagi glasov javnosti med desetimi kandidati na seznamu najlepših razglednih točk na Madžarskem. Natečaj se je zaključil 29. septembra opolnoči – do zdaj so ljubitelji narave lahko glasovali za naslednje kandidate:
Razgledna točka Csere-hegyi, Alsóörs
Razgledna točka Lábasház, Kisköre
Razgledna točka Thuróczy Lajos / Razgledna točka Galya, Mátraszentimre
Razgledna točka Gloriette, Fertőboz
Razgledna točka Szár-hegyi, Ugod
Razgledna točka Megyer-hegyi, Sárospatak
Julianus Lookout, Nagymaros
Razgledna točka Gortva-Jójárt, Pásztó
Razgledna točka Kömpe Szeme, Szalafő
Razgledna točka Zengő, Hosszúhetény
Razglednica leta 2025
Glasovanje za razglednico leta 2025 je s prepričljivo zmago dobilo razgledišče Zengő v Mecseku, ki je prejelo skupno 5.752 glasov. Nič čudnega: betonski stolp, lepo vpet v pokrajino in obdan s kovinskim okvirjem, ponuja dih jemajočo panoramo.
Med pohodništvom po Hosszúhetényju se splača obiskati razgledni stolp, obnovljen leta 2020, saj je okoliška pokrajina z veliko višinsko razliko in športno vrednostjo vredna pohoda.