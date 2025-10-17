Jesenska poplava programov po vsej državi: 13 dogodkov, ki jih ne smete zamuditi oktobra 2025

Oktobrska programska ponudba naše države je tako pisana kot jesen sama. Široka paleta kulturnih in gastronomskih programov, srednjeveško veselje in fantastični festivali čakajo tiste, ki se želijo sprostiti po vsej državi!

Jesenski festival muzejev // na več lokacijah (ves mesec)

Jesenski festival muzejev letos praznuje svojo 20. obletnico, ki bo potekal med 29. septembrom in 9. novembrom, v njem pa bodo sodelovali številni muzeji. Dogodek s podnaslovom “Muzeji in moda” se tokrat osredotoča na trende in slog, ki poleg oblačil, ki jih nosimo iz dneva v dan, ne le prepletajo vsa področja našega življenja, ampak tudi močno vplivajo na našo kulturo. Tudi muzeji se odzivajo na spremembe, ki jih obdajajo, in v okviru festivala predstavljajo učinke spreminjajočih se trendov z vznemirljivimi razstavami, ki se dotikajo aktualnih tem, kot sta hitra moda ali veganski življenjski slog.

Pátyi Pincehegyi Nyitogató (11. oktober 2025)

11. oktobra bodo vinarne v Pátyjevem Pincehegyju oživele, saj so to dnevi “Nyitogató”, ko bo trinajst enot odprlo svoja vrata obiskovalcem. Prijetne kleti v okolici obiskovalcem ponujajo pravo doživetje: v mnogih primerih lokalne dobrote spremljajo degustacije vin, ki jih organizirajo posamezna prizorišča, medtem ko iz kamina izžareva domačo toplino, tu in tam pa se sliši glasba.

Fékomadta in Kraljeva pot // na več lokacijah (9.–11. oktober 2025)

Med 9. in 11. oktobrom se lahko udeležimo edinstvenega programskega niza, ki nas bo popeljal nazaj v srednji vek, poleg tega pa bo vključeval tudi ogled predstave Kraljeva pot! Dogodek se bo začel v Esztergomu, v Grajskem muzeju, kjer se bomo lahko znašli v srednjeveškem nemiru, na koncu večera pa si bomo lahko privoščili tudi pojedino iz tistega obdobja. Program se bo nadaljeval naslednji dan v Zsámbéku v okviru Fékomadte, kjer bodo zgodovinske igre, vojaški turnir, demonstracija sodobnih obrti, procesija z baklami, srednjeveška sejemska kavalkada, degustacija vin in koncerti naredili tri dni nepozabne.

Festival Murci // Szigetmonostor (11. oktober 2025)

Kaj je Murci? Gre za novo vino v fermentaciji, ki je med moštom in končnim vinom. In seveda je v tem še več kot le to: je simbol skupnostnega življenja, utelešenje lokalne identitete – vsaj tako je v Szigetmonostoru, katerega vaška dvorana 11. oktobra vabi vse na festival Murci. Poleg posebnih pijač bodo na dogodku na voljo otroški programi, koncerti, gastronomska doživetja in množica prodajalcev ročnih izdelkov, ki vas bodo ohranjali v dobrem razpoloženju.

Festival kostanja Ágfalvi (11.–12. oktober 2025)

Festival kostanja Ágfalvi obljublja nepozabna doživetja, zato si bo 11. in 12. oktobra vredno vzeti čas zase. Obisk dogodka je brezplačen pred 13. uro, po jutranji tržnici pa lahko preizkusite zabaviščni park ali se celo odpravite na jahanje. Programi se bodo nadaljevali ves dan, saj si lahko ogledate predstavo traktorjev, predstavo policije in gasilcev, na sporedu pa so tudi številne zabavne produkcije in koncerti. Tisti, ki bodo med programi lačni, bodo lahko ves čas festivala izbirali med široko ponudbo hrane in pijače.

Jesenski piknik v Etyeku (11.–12. oktober 2025)

Glede na uspeh spomladanskega dogodka bo jesenski piknik v Etyeku potekal to jesen, 11. in 12. oktobra, kjer se bo srečala harmonija vin, okusov in glasbe. Na gastronomski promenadi čudovitega naselja, obdanega z vinogradi, lahko okusimo okusne sokove številnih vinarjev, na odru pa bodo med drugim nastopili Analog Balaton, Parno Graszt, Aurevoir., Zanzibár, za zabavo občinstva pa bosta poskrbeli Fruzsina Kovácsovics in njen bend.

Konferenca o muzejskih pravljičnih junakih // Gödöllő Király Kastély (13. oktober 2025)

Čudoviti kraljevi grad Gödöllő 13. oktobra organizira konferenco o muzejskih pravljičnih junakih: letos praznujejo 15. obletnico izida prve pravljične knjige o dogodivščinah princa Elemérja Egérváryja, glavnega junaka gradu. Poudarek konference bo na pravljicah in pravljičnih junakih, ki popestrijo vsakdanje življenje v muzejih. Na dogodku bodo v zanimivih predavanjih in delavnicah predstavljeni očarljivi pravljični junaki različnih kulturnih ustanov, udeleženci pa bodo lahko delili svoje najboljše prakse in lastne izkušnje o tem, kako ti izmišljeni liki pomagajo muzejskemu delu. In izmenjava pravljic je le pika na i.

Umetniški/filmski festival // Szolnok (14.–19. oktober 2025)

Umetniški/filmski festival Alexandre Trauner bo potekal v Szolnoku, v kinu TiszaPart, med 14. in 19. oktobrom, letos pa bo ponudil posebne mojstrske tečaje. Štirje mednarodno priznani umetniki vas bodo seznanili z zakulisjem vizualnega oblikovanja: Eggert Ketilsson, redni sodelavec Christopherja Nolana (Dunkirk, Tenet, Med zvezdami), bo govoril o izzivih gradnje sveta. Sabine Hviid, vizualna oblikovalka filma Še en krog za vsakogar!, bo predstavila vizualne možnosti mešanja žanrov in vodila delavnico o filmski predstavitvi osebnih prostorskih izkušenj. Imola Láng, vizualna oblikovalka za oskarja nominiranega filma Telo in duša, bo raziskala, kako se scenografija, zgrajena na več lokacijah vzporedno, združi v en sam prostor. Attila Szász, režiser filma Hunyadi, bo v svoji predstavitvi raziskal moč lokacij pri oblikovanju zgodb. Poleg mojstrskih tečajev bodo na festivalu na sporedu tudi filmske projekcije.

Festival Gödöllő Liszt (18. oktober – 2. november 2025)

Festival Gödöllő Liszt je glasbeni festival, ki ga je pred 23 leti ustanovil kraljevi grad Gödöllő, s čimer se poklanja neprimerljivemu opusu svetovno znanega madžarskega skladatelja. LISZT IN NJEGOVA DOBA – XXIV. V skladu s prejšnjimi tradicijami bodo na festivalu Gödöllő Liszt med 18. oktobrom in 2. novembrom nastopili najvidnejši izvajalci madžarske glasbene scene, ki bodo dali prostor tako mladim kot vzhajajočim umetnikom. Celoten festivalski program je v premišljeni simbiozi s stalno in začasno ponudbo gradu, kar zagotavlja nekakšno umetniško, visokokulturno in medgeneracijsko zabavo za vse, ki lahko traja celo dan.

Festival klobas v Čabaju // Békéscsaba (23.–26. oktober 2025)

Festival klobas v Čabaju bo potekal med 23. in 26. oktobrom z izjemnimi tradicionalnimi programi. Békéscsaba bo znova polna življenja, kjer se boste lahko udeležili tekmovanj v mesenju klobas, kuhanju polnjenega zelja in mednarodnih tekmovanj v suhih klobasah, pa tudi tradicionalnih demonstracij kolin prašičev. Poleg tega so vabljeni k prijavi na novo nedeljsko tekmovanje v mesenju, »Bitko družb!«. Poleg tradicionalnih ljudskih skupin bodo za dobro vzdušje poskrbeli tudi priznani izvajalci, kot so Parno Graszt, Bagossy Brothers Company, Csík Zenekar, Follow the Flow, Halott Pénz, Nox, Szalonna és Bandája in skupina 3+2.

Füstifeszt Tiszafüred (24.–25. oktober 2025)

Kot že ime dogodka pove, lahko na gastronomskem festivalu Füstifeszt okusimo kulinarične specialitete, pripravljene z različnimi dimljenimi sredstvi, na žaru, v pečici ali nad ognjem, ki jih ne smemo zamuditi z vročimi napitki, ki ogrejejo srce in dušo, nebeškimi vini in okusnimi pálinkami. Vendar pa 24. in 25. oktobra dogodek v Tiszafüredu ne bo nepozaben le zaradi slastne hrane: nasmejani obrtniki in proizvajalci bodo ponudili svoje čudovite izdelke in skrbno pripravljene izdelke, dimljene praznike pa bo obarvala tudi neskončna vrsta družinskih programov.

Otvoritev kleti Tökös // Hajós (25. oktober 2025)

Otvoritev kleti Tökös 25. oktobra, eden najbolj vzdušnih dogodkov v čudoviti vasi kleti Hajós, nam bo prinesla težko pričakovano čarobnost in prijetnost jeseni ter nas obogatila z vseživljenjskimi izkušnjami. Sprehodimo se lahko po očarljivih ulicah kleti, od katerih jih je štiriindvajset okrašenih z bučnimi lučkami. Slediti jim bo vredno, saj nas bodo pripeljale do čudovite stiskalnice Hajós 1256, kjer se bomo lahko udeležili prave gastronomske pustolovščine. V odprtih kleteh bomo imeli priložnost pogovoriti se s pridelovalci in poskusiti najboljša in najokusnejša vina, katerih opojni učinek bo le še dodatno začinil veselo vzdušje dogodka.

Zelo dober sprehod po kleti Monor (25. oktober 2025)

Več kot deset odprtih kleti 25. oktobra pričakuje goste na hribu Strázsa v Monorju, kjer občasno razveseljujejo ljubitelje dobrih vin, čudovite pokrajine in okusnih prigrizkov s podobnimi »potepi«. Kleti, ki se nahaja le 30 kilometrov od Budimpešte, jeseni izžareva še posebej pristno vzdušje – in okusi regije so vredni pokušine. Eno je gotovo: tudi ta priložnost obljublja zelo dober program in skupnostno doživetje.

Žerjavi in divje gosi v Dinnyésu (25. oktober 2025)

Kmalu bomo priča neverjetni selitvi ptic, saj bodo žerjavi zapustili našo državo, medtem ko se bodo armade divjih gosi vrnile iz severne tundre. V Dinnyésu lahko jeseni od blizu občudujemo ta veličastni naravni pojav. 25. oktobra se lahko odpravimo na opazovanje ptic, kjer bomo opazovali odhod žerjavov, prihod gosi in če bomo imeli srečo, bomo lahko videli celo velike bele gosi.