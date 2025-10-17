7 očarljivih vodenih sprehodov po Budimpešti, ki vam bodo to jesen zagotovo naredili nepozabno

Ponujamo vam vznemirljive in edinstvene programe, saj si najboljši vodeni sprehodi po prestolnici sledijo oktobra in novembra. Če želite pogledati v zakulisje Budimpešte, jih ne zamudite!

Sprehod po judovskem pokopališču na ulici Kozma

5. oktobra se lahko z ekipo hosszúlás.járunk? podate na pot odkrivanja po Budimpešti. Kraj, ki ga lahko obiščete med tem vodenim sprehodom, ni nič drugega kot največje judovsko pokopališče v prestolnici, ki se nahaja na ulici Kozma. Vrt, ustvarjen konec 19. stoletja, zdaj tvori cikcakast labirint na prostranem območju, kjer se lahko sprehodite med puritanskimi nagrobniki in pisanimi kriptami.

Datum sprehoda: 5. oktober 2025

Sprehod skozi 125 let staro hišo Benczúr

12. oktobra ter 3. in 23. novembra lahko 125 let staro hišo Benczúr bolje spoznate na subjektivnem sprehodu skozi zgodovino hiše. Voden sprehod zajema več odličnih tem: zgodovino graditeljev, družino Stern, vpliv zgodovinskih dogodkov na usodo stavbe, govoril pa bo tudi o Miksi Róthu in Oszkárju Marmoreku. Na brezplačnem, a s prijavo obveznem sprehodu lahko za kratek čas okusite vzdušje preloma stoletja.

Datum sprehoda: 12. oktober, 3. in 23. november 2025

Vstop s petimi zvezdicami

18. oktobra in 9. novembra bo obiskani, a skrivnostni trg v Budi razkril svoje skrivnosti. Tokrat bo sprehod oživil zgodovino Trga Bem József in stavbe, ki je dolga leta stala v ruševinah na trgu in je bila nekoč vojašnica, šola, vojaška bolnišnica in celo kraj množičnih umorov. Sprehod bo med drugim zaključil to zgodbo, spregovoril pa bo tudi o petzvezdičnem hotelu, polnem skrivnosti, ki danes stoji na mestu omenjene stavbe in katerega prostore si lahko udeleženci tudi ogledajo.

Datumi sprehoda: 18. oktober, 9. november 2025

Oktobrsko upanje, novembrske sence

19. in 25. oktobra vas ekipa Pestbuda Walks vabi na vznemirljivo, namišljeno potovanje skozi čas, kjer se lahko udeleženci programa seznanijo z enim od odločilnih dogodkov v madžarski zgodovini, s kraji revolucije in vojne za neodvisnost, ki je izbruhnila 23. oktobra 1956. Z obiskom najpomembnejših krajev revolucije se lahko seznanite z gibanji, ki so takrat prebivalstvo ohranjala v vročici. Srečanje ob vznožju mostu Szabadság.

Datumi sprehoda: 19. in 25. oktober 2025

Kriminalna kronika v gradu Buda z Attilo Ambrusom in Csabo Csapom

Pod vodstvom zgodovinarja Csabe Csapoa in Attile Ambrusa, znanih kot Viszkijevi, si lahko 26. oktobra popoldne ogledate kriminalno kroniko gradu Buda. Strokovnjaka bosta udeležencem, ki se bo začel ob 14. uri in bo trajal približno 135 minut, podrobno predstavila znane zločine zadnjih 200 let in podzemlje devetdesetih let. Zaradi občutljivosti teme se sprehoda lahko udeležijo le osebe, starejše od 16 let.

Datum sprehoda: 26. oktober 2025

Bližnji vzhod

13. novembra se lahko udeležite posebne izkušnje na sprehodu po Józsefvárosu v okviru Pohodne delavnice. Ob tej priložnosti lahko udeleženci sprehoda obiščejo dve sunitski in eno šiitsko mošejo, a tudi osrednje lokacije vsakdanjega življenja ne bodo ostale neodkrite. Na sprehodu, ki se začne na Telekijevem trgu, se lahko naučite, kako sobivajo različne kulture in tradicije, hkrati pa sredi “nyóckerja” spoznavate skrivnosti Bližnjega vzhoda in Zahodne Azije.

Datum sprehoda: 13. november 2025

Sprehod od svetega Jurija do svetega Mihaela

22. novembra otroke, stare od 6 do 10 let, in njihove spremljevalce čaka vznemirljiv voden sprehod. Sprehod, ki se začne ob 10. uri s trga Fővám, se bo usmeril proti ulici Irányi, med njim pa bo osvetlil tudi, kje se je nekoč raztezalo mestno obzidje, kdo so bile Angležinje in kje ste nekoč lahko jedli polžjo enolončnico. Na sprehodu, ki ne manjka pravljic, boste srečali svetega Jurija in svetega Mihaela, angele in zmaje.

Datum sprehoda: 22. november 2025