Ogledali smo si ikonično budimpeštansko secesijsko kopališče, ki čaka na prenovo pred zaprtjem

Za nekaj časa se moramo posloviti od Gellértovih kopališč, a ni razloga za žalost, saj se bo ikonično budimpeštansko kopališče vrnilo v prenovljenem sijaju. Še preden se je kopališče začelo začasno zapirati, smo si ogledali zakulisje.

Zgodovinsko kopališče, ki se nahaja na budimski strani prestolnice, ob vznožju hriba Gellért, je nepozaben prizor za vse obiskovalce Budimpešte. Vendar pa lahko zaenkrat stavbo občudujemo le od zunaj, saj se je obsežna, večletna obnova kopališča začela prvi dan oktobra.

Čeprav je kopališče prej obiskovalce pozdravljalo z impresivno notranjostjo in čudovitimi bazeni, prekritimi z mozaiki, je obnova zdaj v več pogledih postala nujna. Gellértove kopališče se je odprlo leta 1918 in čeprav so bile prenove nenehne, je bila zadnja večja obnova izvedena v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Termalna voda, para in kemikalije, ki se v zdravilišču uporabljajo za vzdrževanje čistoče bazenov in bazenskih površin v skladu s predpisi, močno obremenjujejo različno opremo, zato se je njihovo stanje sčasoma znatno poslabšalo. Tudi spomeniška kopališča, vključno s kopališčem Gellért, so se morala soočiti s povečanim številom gostov, kar prispeva tudi k hitrejši obrabi notranjih prostorov in opreme.

Prenova bo izboljšala osnovno infrastrukturo, odpravila statične težave, ki so se pojavile v zadnjih 50 letih, stavba pa bo deležna tudi celovite arhitekturne, mehanske in tehnološke posodobitve.

Med prenovo je glavni poudarek na ohranjanju zgodovinskega značaja, za ohranitev zgodovinske dediščine pa se velik poudarek daje obnovi arhitekturnih in umetniških vrednot ikoničnega secesijskega zdravilišča. Da bi kar najbolje izkoristili sprostitev gostov, bodo po ponovnem odprtju na voljo dodatne wellness in doživljajske funkcije ter vrhunske storitve.

Prenova naj bi bila končana do leta 2028, ko naj bi se zdravilišče ponovno odprlo za goste.