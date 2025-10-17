Najboljši filmi leta 2025: 20 komedij, ki vam bodo zagotovo polepšale večer

Leto še ni končano, vendar smo se odločili, da je vredno zbrati najsmešnejše filme leta doslej. Tukaj so najboljše komedije iz leta 2025!

Ena najbolj pričakovanih madžarskih komedij leta: Strastne ženske

Ljubezen

Oče in sin načrtujeta največji rop v svojem življenju, a med pobegom se njunemu načrtu izmuzne napaka. Da bi se skrila pred policijo, se skrijeta v poletnem taboru, organiziranem za invalide. V vrsti humornih situacij tabornika spoznata, da moških ni med njima. In neusklajen par kmalu spozna, da so v življenju pomembnejše vrednote kot denar in bogastvo. V tej ljubeči družbi se začne enkratna izkušnja, ki je bolj navdihujoča, kot sta kdajkoli pričakovala, in ki ju bo za vedno spremenila.

Družinski fant (Disney+)

Dva bratranca, David in Benji, sta resnično neusklajen par. Skupaj se odpravita na potovanje na Poljsko, da bi se poklonila svoji ljubljeni babici. Pustolovščina se nepričakovano obrne, ko potopljena v burno zgodovino svoje družine na površje pride tudi dolgoletna napetost med njima.

Srečni sirarji

Totone si od življenja ne želi ničesar, česar si ne želijo drugi najstniki na jugu Francije: neodgovornega žuranja, vožnje z motorji, pitja in spogledovanja. Njegova na videz neomejena svoboda se v trenutku konča. Totone ostane sam s sedemletno sestro in na ramenih nosi podedovano delavnico sirarstva. Glava družine se s prijatelji odloči, da bo za lokalno tekmovanje v sirarstvu izdelal značilni sir te regije, Comté, v upanju, da bo osvojil nagrado v višini 30.000 evrov. Čeprav je Totonejev oče tradicionalno znanje, ki se je prenašalo iz roda v rod, s seboj v grob odnesel s seboj, fantov ne more odvrniti nobena ovira.

Kako izuriti svojega zmaja (Apple TV+)

Na otoku Hibbant mladi Viking Hiccup izstopa iz bojevite skupnosti, ko se spoprijatelji s strašnim nočnim besom, zmajem Brezzobim. Njuno nenavadno zavezništvo izzove starodavno sovraštvo med Vikingi in zmaji ter do temeljev pretrese tradicije vasi. Ko se pojavi nova grožnja, prijateljstvo med Hiccupom in Brezzobim postane ključno za ustvarjanje miru in nove prihodnosti za njuno ljudstvo.

Grda polsestra (18+)

V filmu igra Elvira, ki je odločena, da se bo kosala s svojo lepo polsestro. V tem pravljičnem kraljestvu je lepota brutalen posel in dekle bo storilo vse, da si pridobi naklonjenost princa. Grda polsestra je ganljiva zgodba o krvi, znoju, odločnosti in zlatu, ki ga Elvira potrebuje, da postane lepotica plesa.

Ogenj na plaži

Ločena ženska Montsé ima dva otroka, ki sta jo dolgo zanemarjala. Zdaj se pripravlja na nenavadno srečanje v svojem domu na Costa Bravi in nič, ampak nič, je ne bo ustavilo, da ne bi preživela zadnjega vikenda z družino. Vendar se srečanje sprevrže v kaos in izbruhnejo jeze.

Golo orožje

Samo en moški s posebnimi sposobnostmi (ki jih je izpopolnil skozi svojo kariero) je tisti, ki bo sledil stopinjam Franka Drebina in vodil oddelek za zelo posebne primere ter rešil svet! Frank Drebin ml.! Tisti, ki bo iskal šale, jih našel in jih živel. Poleg tega, da je žilav akcijski junak, komična vloga dobro ustreza tudi Liamu Neesonu, zato je smeh v ponovnem zagonu ikonične komedije zagotovljen.

Ne morem se spet vklopiti v tvojo kožo

Ne morem se spet vklopiti v tvojo kožo je nadaljevanje filma Ne morem se spet vklopiti v tvojo kožo iz leta 2003, v katerem Jamie Lee Curtis in Lindsay Lohan igrata Tess in Anno Coleman. Zgodba se nadaljuje leta po “krizi identitete” Tess in Anne. Anna ima zdaj svojo hčerko in kmalu bo dobila pastorko. Medtem ko se spopadata z izzivi ponovne združitve svojih dveh družin, Tess in Anna odkrijeta, da strela včasih udari dvakrat.

Lilo in Stitch (Disney+)

Lilo in Stitch, igrana predelava Disneyjeve animirane klasike iz leta 2002, je zgodba o osamljenem havajskem dekletu in pobeglem vesoljcu, ki ji pomaga, da se ponovno združi z njeno razbito družino.

Nasvidenje, Marie

Marie, 80-letna neozdravljivo bolna pacientka z rakom, se odloči, da bo končala svoje življenje po svojih pogojih in dostojanstveno. Na potovanje se odpravi z avtodomom s svojo razpadajočo družino in novoodkritim negovalcem Rudyjem. Ker ne more razkriti svojih pravih namenov, si izmisli zgodbo o švicarski dediščini, da bi prepričala svojega nezanesljivega sina Bruna, vnukinjo Anno in dobrosrčnega Rudyja, da se ji pridružijo na potovanju. Ko se približujejo Švici, se mora Marie odločiti, ali ima moč, da svojim sopotnikom pove resnico.

Vojna vrtnic

Za popoln par, Thea in Ivy, se zdi življenje lahko: uspešna sta v službi, imata čudovite otroke in zavidanja vredno spolno življenje. Vendar je ta idilična poroka le fasada; rivalstvo, ki ga podžigajo obžalovanja, se vname kot varovalka, potem ko se moževe poklicne sanje razblinijo.

Lili in kenguru

Znani televizijski voditelj Chris in mlada aboriginska deklica Lili se spoznata v nenavadnih okoliščinah, v prometni nesreči. Kmalu postaneta prijatelja in skupaj sodelujeta pri reševanju in rehabilitaciji skupine osirotelih kengurujevih mladičev v odročni avstralski divjini.

Nenavadni pari

Ko mu Ashley pove, da se želi ločiti, pobožni Carey steče vse do hiše svojih prijateljev, Julie in Paula, da bi poiskal čustveno podporo. Šokiran je, ko od njiju sliši, da je skrivnost njune sreče odprt zakon – da, toda takoj ko Carey prestopi določeno mejo, se njuni odnosi sprevržejo v popoln kaos.

Ena bitka za drugo (18+)

Bob je bil slab moški. Slab človek. Toda preteklost je minila, njegova žena je pobegnila in živi pod lažnim imenom, novo identiteto ter je postal dober oče. Vzgaja svojo hčerko in ne razmišlja o preteklosti. Toda preteklost razmišlja o njem. Čeprav je minilo šestnajst let, ga polkovnik Lockjaw še vedno zasleduje. Že dolgo jo preiskuje in če ne more ujeti očeta, se bo zadovoljil z deklico. Skriti revolucionarji, podzemne zasebne vojske, kriminalci, policisti, morilci in večne žrtve se vrtinčijo v tej nenavadni, pustolovski, vznemirljivi in zelo zabavni zgodbi, v kateri nič in nihče ni takšen, kot se zdi, razen ene stvari: Bob je pripravljen storiti vse, da bi našel in dobil nazaj svojo ugrabljeno hčer.

Zmenek o pretiravanju

Koliko v resnici vemo o sebi, ko se odločamo? Kaj če v nas obstaja več »jazov« drug ob drugem, vsak s svojim sporočilom? Zmenek o pretiravanju je potovanje v globine Pierove in Larine zavesti: notranji jaz dveh ljubimcev se spopade in razkrije skrite misli in notranje konflikte, ki oblikujejo naše odločitve.

Bridget Jones: Vožnja (Apple TV+)

V četrtem delu je Bridget vdova z dvema otrokoma, ki poskuša ponovno najti svoje mesto v življenju in ljubezni. Medtem ko se loteva službe, preizkuša aplikacije za zmenke in spoznava nove ljudi, ga podpirajo prijatelji in družina, a se sooča s številnimi izzivi in nerodnimi situacijami.

Babica (Netflix)

Po izgubi ljubljene matere žalujoči Newyorčan tvega vse, da bi v njen spomin odprl italijansko restavracijo, kjer so kuharji none – babice.

Srečno (madžarska premiera: 17. oktober)

Kaj se zgodi, ko ti nebesa ne pošljejo ravno svojega najboljšega agenta? No, Arj, kmalu boš izvedel, ko boš spoznal Gabriela, dobronamernega, a nerodnega angela varuha. Ena najbolj pričakovanih komedij leta je celovečerni prvenec Aziza Ansarija, v katerem Keanu Reeves pokaže svojo zabavno plat.

Bugonia (30. oktober)

Dva mladeniča, obsedena z zarotami, ugrabita vplivno direktorico multinacionalke, ker trdno verjameta, da je nezemljanka in da namerava uničiti Zemljo. Tokrat režiser Yorgos Lanthimos preseneti gledalce s predelavo korejskega filma iz leta 2003 z Emmo Stone in Jessejem Plemonsom v glavnih vlogah.

Strastne ženske (27. november)

Štiridesetletna Lilla dela kot parna terapevtka in je vse svoje življenje posvetila družini. Zato jo preseneti, ko jo mož zapusti zaradi mlade manikerke. Lillina hči Zsófi in njena mati, nekoč slavna igralka Vilma, se odločita, da bosta žensko rešili iz depresije in samopomilovanja ter jo prepričali, da se znova začne dobivati. V novem filmu Gáborja Herendija igrajo Móni Balsai, Juli Básti in Sára Varga-Járó.