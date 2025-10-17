9 programov s seznama želja za oktober in november, kjer jesenska čarovnija oživi

Tudi s prihodom prave jeseni rastlinstvo in živalstvo ne počivata in ljubitelje narave oktobra in novembra razveseljujeta s številnimi čudesi. Pokažemo vam, katere programe in naravne pojave je vredno zapisati na vaš seznam želja za jesen 2025!

Jesenska pustolovska vožnja s kanuji okoli otoka Kányavári (večkrat v oktobru)

Skoraj vsak dan v oktobru se lahko prijavite na dvo- do triurne, lahke, dopoldanske ali popoldanske izlete s kanuji na Malem Blatnem morju, kjer si lahko ogledate eno najbolj čarobnih točk v državi, otok Kányavári. Tudi živalstvo območja je neverjetno bogato: čaplje, lunji, orli, velike sinice, gosi, kormorani, čaplje, različne ribe ali pa se med programom lahko pojavijo kopajoči se jeleni, srnjadi in divji prašiči.

Opazovanje ptic na jesenskih poteh // Apátfalva (3. oktober 2025)

Narodni park Körös-Maros, ki leži blizu romunske meje, je znan po bogatem ptičjem življenju – 3. oktobra lahko to vidimo na lastne oči. In seveda na lastna ušesa, saj je območje na obrobju Apátfalve pogosto polno ptičjega petja, kjer lahko z daljnogledom opazujemo številne vrste okoli rudniških jam. Med sprehodom bomo obiskali tudi bregove reke Maros in na kratko spoznali starodavne najdbe kosti, najdene v rečni strugi.

Svetovni dan živali v Parku divjih živali Hortobágy (4.–5. oktober 2025)

4. oktobra, na obletnico smrti svetega Frančiška Asiškega, zavetnika živali, praznujemo svetovni dan živali, Park divjih živali Hortobágy pa za ta pomemben dan »podvoji moči«: v soboto in nedeljo ob 11.30 in 13.30 bodo obiskovalci deležni vodenih ogledov in hranjenja živali, ki se jih lahko udeležijo brezplačno po nakupu vstopnice za park. V parku divjih živali med drugim živijo sivi volkovi, šakali, risi, divje mačke, pelikani in planinski orli.

Jesenski izlet po Szent György-hegyju // Raposka (12. oktober 2025)

Priljubljen izlet po Szent György-hegyju se lahko opravi iz več smeri – 12. oktobra lahko osvojimo višine iz Raposke. Ta stran gore, poimenovana po ubijalcu zmajev, ponuja nekoliko lažjo turo: čaka nas natanko 7 kilometrov dolga razdalja z višinsko razliko 240 metrov, kar traja približno 3,5 ure. Med potjo se bomo dotaknili »ledene jame«, turistične hiše Kaán Károly, lipovih orgel in končno, po strehi, izstopili pri rudniku.

Jesenski festival gob // Madžarski muzej naravne zgodovine, Budimpešta (18.–19. oktober 2025)

Običajno si ljudje ogledajo čudesa narave, zdaj pa nam sploh ni treba zapustiti mestnega središča Budimpešte: 18. in 19. oktobra v Madžarski muzej naravne zgodovine prihajajo posebne gobe, kjer se bomo lahko z mikroskopi seznanili, rokovali in preučevali najpogostejše strupene in užitne vrste. Organizatorji nas spodbujajo, da s seboj prinesemo gozdne gobe, ki jih bomo na kraju samem prepoznali in razstavili – naša imena pa bodo dodana na »častno mizo« razstave.

Po stopinjah žerjavov // Fehér-tó, Szeged (25. oktober 2025)

Eden najbolj spektakularnih dogodkov jesenske selitve ptic je potovanje žerjavov, med katerim njihove ogromne jate preletijo našo državo. Po Hortobágyju je še posebej pomembno počivališče in zbirališče zanje tudi jezero Fehér v Szegedu, o čemer se lahko prepričamo sami 25. oktobra: ob sončnem zahodu žerjavi z glasnim kvakanjem vstopijo v ribnike, ki jim služijo kot počivališče, in ustvarijo spektakularno somračno kavalkado. V okviru programa bo v obiskovalnem centru Szalákóta predvajan film o življenju žerjavov.

Jesenski izlet v iskanju izginule struge Donave // Ócsa (25. oktober 2025)

Zgodovina območja Ócse skriva veliko vznemirljivih stvari: v ledeni dobi je Donava vijugala tukaj, v novejši preteklosti pa je obstajalo obsežno območje turjánov, od katerega so se danes ohranili le majhni deli – eden od teh je Öreg-turján v Ócsi. Rastlinstvo in živalstvo močvirja sta med najbolj edinstvenimi v naši državi, saj lahko najdemo številne redke rastlinske in živalske vrste. Med približno 4-urnim izletom 25. oktobra bomo obiskali tudi vrsto kleti Öreg-hegyi, ki je edinstvena tudi po svoji krajinski podobi.

Žerjavi in divje gosi v Dinnyésu (25. oktober, 8. in 22. november 2025)

Kmalu bomo priča neverjetni selitvi ptic, saj bodo žerjavi zapustili našo državo, medtem ko se bodo armade divjih gosi vrnile iz severne tundre. V Dinnyésu lahko ta veličastni naravni pojav občudujemo trikrat v jeseni. 25. oktobra si lahko ogledamo odhod žerjavov, prihod gosi in, če bomo imeli srečo, celo velike bele gosi. 8. novembra bo na Dinnyési-fertő organizirano tudi opazovanje ptic, predstavljeno pa bo tudi obročkanje severnih strnadov. 22. novembra bomo lahko pod okriljem teme preučevali divje gosi.

Festival divjih gosi Tata (29. november 2025)

Festival divjih gosi Tata, ki bo 29. novembra, ni poseben le zato, ker ga lahko označimo za enega največjih festivalov varstva narave v naši državi, temveč bo letos tudi v mednarodnem središču pozornosti. Konec novembra bo v Tati potekalo 4. okroglo mizo županov ramsarskih mest, katerega del bo tudi letošnji jubilejni festival. Predstavniki z vsega sveta bodo prišli delit svoje izkušnje o vprašanjih varstva mokrišč, kar je tudi osrednji element festivala selitve ptic. Opazovanje ptic, zanimive izobraževalne predstavitve in družinski programi bodo festival naredili nepozaben.