Avtentičen hotel, zgrajen okoli mlinov, čaka tiste, ki si želijo napolniti baterije v mestu voda.

Tatin novi ponos, štirizvezdični butični hotel Malom és Kacsa, je poleti 2025 odprl svoja vrata gostom. Hotel z elegantnim, a prijaznim vzdušjem hkrati obuja dediščino preteklosti in kaže obraz prihodnje gostoljubnosti.

Jezero Öreg, izviri, potoki in stoletja stari mlini dajejo Tati posebno vzdušje, ki ga ne naključno pogosto imenujejo mesto voda. V tem okolju se je skoraj sam od sebe rodil vznemirljiv koncept Malom és Kacsa, po katerem je bila novo odprta namestitev zasnovana okoli treh prenovljenih vodnih mlinov na obali jezera.

Tradicionalno in moderno hkrati

Srečanje zgodovinskega obzidja in sodobnega oblikovanja ustvarja edinstveno vzdušje: vsaka podrobnost nakazuje, da tukaj živita v harmoniji tradicija in sodobna eleganca. Vizija lastnikov je bila jasna: ne le namestitev, temveč kraj, kjer se lahko gostje potopijo v zgodovino in vzdušje Tate ter doživijo edinstvenost življenja ob jezeru.

Vseh 25 hotelskih sob je zasnovanih v edinstvenem slogu. Naravni materiali, skrbno izbrano pohištvo in vrhunska oprema zagotavljajo gostom sprostitev v domačem, a hkrati posebnem okolju. Notranjost daje vtis, da ste padli v pravljico ob jezeru, kjer vse služi miru in sprostitvi.

Središče gastronomskih doživetij je bistro Malom és Kacsa, ki deluje kot del kompleksa in je bil uvrščen tudi v vodnik restavracij Gault Milleau z oceno 1. Jedilnik združuje najboljše tradicije madžarske kuhinje z ustvarjalnimi, sodobnimi rešitvami, ki so si jih zamislili kuharji z mednarodnimi izkušnjami. Težko si je predstavljati lepšo kuliso za jedi iz sezonskih in lokalnih sestavin kot vodno ogledalo Öreg-tó, ki se gostom odpira s terase bistroja.

Idealno kot prizorišče za dogodke

Malom és Kacsa ni le idealen kraj za sprostitev, temveč je tudi idealen kraj za praznovanja. Impozantne mlinske stavbe ponujajo posebno vzdušje za poroke, družinske dogodke ali celo poslovne dogodke. Sodobno tehnično opremo in vsestranske prostore je mogoče prilagodljivo prilagoditi vsem potrebam, organizacijska ekipa pa nudi strokovno podporo.

V Malom és Kacsa se vam težko dolgočasi: hotelski svet savn, igralnica z biljardom, namiznim nogometom, pikadom in mizo na dotik zagotavljajo raznoliko sprostitev. Naravni zakladi območja – kot je na primer učna pot Fényes – so prav tako lahko dostopni, zato bodo tudi ljubitelji izletov našli veliko za raziskovanje.

In gostitelji resnično posvečajo pozornost vsaki podrobnosti – na primer za goste, ki prihajajo z avtomobilom, je na hotelskem parkirišču na voljo polnilnica za električne avtomobile, kar krepi trajnostni pristop.