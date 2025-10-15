Novo v Budimpešti: 10 novih krajev za odkrivanje oktobra

Prihod prave jeseni je v prestolnico prinesel nešteto novih stvari. Naj gre za italijanske okuse, čokoladna nebesa ali pristno madžarsko kuhinjo, boste našli nekaj za vsakogar!

Óbuda Bay

Óbuda Bay, prvo in edino prizorišče dogodkov na Madžarskem, ki je namenjeno izključno dnevnim dogodkom, se je odprlo 27. septembra in ponuja vrhunski dom za dnevne dogodke, pa naj gre za zabave ali poslovne dogodke. 1500 m² velik kompleks Óbuda Bay začenja novo poglavje v dnevnem klubskem življenju z izvajalci svetovnega razreda, pristnim festivalskim vzdušjem, spektakularno LED steno in najnovejšim zvočnim sistemom L’Acoustics, v prihodnosti pa naj bi gostil tudi modne revije, konference in koncerte.

1033 Budimpešta, Óbudai-sziget

Tutto Budimpešta

Ekipa Tutto prinaša okuse in živahnost newyorške Male Italije na Broadway v Pešti, v duhu vse bolj priljubljenega koncepta deljenja. Tukaj vas čakajo velikani italijansko-ameriške kuhinje, kot so špageti z mesnimi kroglicami, znani iz mafijskih filmov, piščančji parmezan, a arancini s tartufi, minestrone in goveji karpačo so prav tako nepogrešljivi. Za zaključek naročite XXL tiramisu, nato pa ga okronajte s posebnim koktajlom za popolno Tutto izkušnjo!

1065 Budimpešta, Nagymező utca 38.

Restavracija Whale

Najnovejša budimpeštanska samopostrežna restavracija vas vabi na večhodno pustolovščino v morju okusov s klasikami azijske, italijanske in madžarske gastronomije. Restavracija Whale, ki ponuja neomejeno hrano in pijačo, ima popolno mešanico jedi iz voka, sušija, madžarskih jedi in krožnikov, polnih morskih sadežev! Jedi spremlja spektakularna teppanyaki predstava in elegantno vzdušje Daljnega vzhoda.

1105 Budimpešta, Vaspálya utca 25.

Kakav – Bliss by Chocolate

Novi čokoladni raj v Budimpešti, Kakav – Bliss by Chocolate, je odprl svoja vrata na ulici Nagymező utca. Slaščičarna z razstavno delavnico, odprta vsak dan v tednu, ponuja vse, kar potrebujete za uživanje v izkušnji pralinejev, vročih čokolad in ceremonialnega kakava, narejenega iz kakovostnih sestavin. Nenehno rastoča ponudba zdaj vključuje nov dodatek, slani pistacijski latte, ki si je hitro pridobil veliko bazo oboževalcev.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 34.

Kádár Étkezde

Kultna restavracija na Klauzál trgu je končno znova odprla svoja vrata, da bi se s svojimi madžarskimi jedmi, karo prti in neprimerljivim vzdušjem v celoti prepustila retromaniji. Jedi v restavraciji Kádár Étkezde vas to jesen vabijo na pravo nostalgično potovanje, saj so na krožnikih tukaj dobrodošli le najljubši izdelki madžarske kuhinje: obilna porcija sekeljskega zelja, polnjene paprike z nepogrešljivim peteršiljevim krompirjem, bučna enolončnica z mesnimi kroglicami in seveda slani sir z vsemi dobrotami zemlje.

1072 Budimpešta, Klauzál tér 9.

Ginger & Paris

Če menite, da ni bolj elegantnega načina za začetek dneva kot dolg, peneč zajtrk, potem je Ginger & Paris pravi kraj za vas! Na jedilniku so sendviči iz rogljičkov ali kruha s kislim testom, jajčni zajtrki in francoski kruh, ki samo čakajo, da jih splaknete s kozarcem penečega vina ali šampanjca. Jedilnik zaokrožujejo smoothiji, koktajli in belgijska piva, a sezonska ponudba je vredna ogleda!

1053 Budimpešta, Papnövelde utca 8.

Heavy Budapest

Heavy Budapest, večnamensko prizorišče za prosti čas, je odprlo svoja vrata na stičišču treh budimskih okrožij, v Easy Art Space na Széll Kálmán tér. Bar, ki deluje kot skupnostni prostor, galerija in zabaviščni prostor, s prijetno teraso, zasebnim notranjim vrtom in vznemirljivo ponudbo pijač služi občinstvu, ki si želi underground umetnosti in kakovostnih DJ setov, s prijetno teraso, zasebnim notranjim vrtom in vznemirljivo ponudbo pijač. Kultura, glasba, dobra družba, vse na eni živahni lokaciji!

1024 Budimpešta, Széll Kálmán tér 8.

HIDE Budapest

Zgodovina speakeasy barov sega v obdobje ameriške prohibicije, ko so se tisti, ki so se želeli zabavati, pred oblastmi zaščitili z gesli in skritimi vhodi. Njihovi pravni nasledniki vzbujajo enak skrivnostni čar, ki ga dopolnjujejo ekskluzivno vzdušje in vrhunske pijače. HIDE, skrit pod FELIXOM, je eden izmed njih: eleganten, intimen kraj, kjer gurmanska barska hrana, značilni koktajli in nežne melodije ustvarjajo posebno kuliso za nepozaben večer.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 9.

Prodajalci testa Pizziozo

Z visokotehnološko pečjo Morello, razkošno izbiro in italijanskimi brezalkoholnimi pijačami se je odprla najnovejša budimpeštanska picerija v neapeljskem slogu, Pizziozo. Med njihovimi lahkimi, zračnimi picami, od klasične Margherite do Frenchie z gorgonzola kremo in hruško do Lacijev z ‘ndujásom in pistacijami, bo vsakdo našel nekaj za svoj okus. In za tiste, ki se ne morete veseliti prihajajoče sezone bučnih začimb: zucca s pikantno bučno kremo in zdrobljenimi amaretti piškoti je sama jesen!

1097 Budimpešta, Tóth Kálmán utca 27.

Gastro terasa Szegyház

Ob rimskem delu, na għarųiu Nánási, obdanem z drevesi, je bila zadjena Gastro terasa Szegyház, ki trų vse leto ponuja atmosfero poletnega vrtnega žara, kjer se rock hitselice iz 70. let mešajo z dimljeno aromo jedi z žara, prádenih v kadilnici. Gostom postrežejo z nejno govejo prsno prsjo, sočnimi sendviči z narezano svinjino in marmoriranimi zrezki, vse to pa smystrajo ošrešilni koktajli in prvovrstna postrežba. Prigrizek Amerike, le pol ure od srca mesta!

1031 Budimpešta, Nánási út 47-49.