Edino gledališče z večerjo v državi vas čaka z briljantnimi produkcijami in slastnimi dobrotami

Edino gledališče z večerjo na Madžarskem z lastnimi produkcijami in nepozabnim vzdušjem je že dolgo zanesljiva destinacija za tiste, ki iščejo kakovostno zabavo. Na odru se ne odvijajo le predstave gledališča z večerjo, temveč tudi koncerti glasbe v živo, spektakularne predstave in revije, tako da lahko gostje vsak večer uživajo v novi izkušnji.

Orfeum je edino gledališče z večerjo na Madžarskem, kjer se večerja in gledališče zvečer pojavljata skupaj in se dopolnjujeta. Predjed in glavna jed se postrežeta ob prihodu, sladica pa med odmorom za predstavo, med predstavo pa je strežba prekinjena.

Ikonični Orfeum

Orfeum, ki že 15 let uživa neomajno priljubljenost, je edino stalno prizorišče v državi, kjer lahko gostje uživajo v popolni kombinaciji kulture in gastronomije. Vsak mesec dvorano napolni več kot 2000 obiskovalcev, nove produkcije pa večer za večerom očarajo občinstvo in zagotavljajo odlično programsko izkušnjo z briljantnimi igralci, fantastičnimi pevci, odličnimi glasbeniki in profesionalnimi plesalci.

Vedno obstaja razlog za vrnitev v Orfeum: v domu udobne zabave lahko ljubitelji elegantne in pomenljive sprostitve kupijo vstopnice za zabavne, lahkotne, a hkrati pomenljive gledališke predstave, elektrizirajoče koncerte in spektakularne pevsko-plesne predstave.

Orfeum vas razvaja ne le na odru, ampak tudi na krožniku: v lastni kuhinji so jedi, ki spominjajo na domače okuse, a so raznolike, pripravljene iz svežih sestavin. Prigrizke spremlja bogata ponudba bara: pred in med predstavami lahko izbirate med široko paleto vin, šampanjcev, kratkih pijač in koktajlov.

Smetana madžarskega umetniškega sveta nastopa na svetovno znanih odrih večer za večerom. Samo nekaj imen, ne da bi trdili, da so popolna: Bálint Adorjáni, Móni Balsai, Ferenc Elek, Gyula Éliás, Iván Fenyő, Zolee Ganxsta, Bálint Gájer, Petra Haumann, Gábor Hevér, Juli Horányi, Viki Marót in orkester Nova Kultúr, Enikő Muri, Sándor Nagy, Alexandra Oszter, Kristóf Ódor, Nóra Parti, Viktória Singh, Sonia Szűcs Nkuya, Dalma Tenki, Miranda Yulaysi, Palmira Lucas Várhegyi, Nika Mónika Veres.

Več kot gledališče

Orfeum ni le »gledališče ali zabavišče, kjer lahko poleg predstave tudi jeste« – je eleganten, vsestranski doživljajski prostor, kjer vzdušje, razgled in gastronomija ustvarjajo popolno harmonijo. Njegove edinstveno oblikovane, stilsko okrašene sobe, ki sprejmejo do 300 ljudi, se lahko uporabljajo skupaj ali ločeno, zaradi česar so idealne za vsako priložnost: pa naj bo to nepozaben rojstni dan, romantična obletnica poroke, srečanje s poslovnimi partnerji, navdihujoča delavnica ali zajtrk za novinarje.

Program zvestobe Orfeuma, ki je bil uveden spomladi, je hitro postal priljubljen med rednimi gosti – in to ne po naključju. Po registraciji lahko takoj unovčite svojo vstopnico za katero koli predstavo s 5 % popustom, in pogosteje ko se vrnete, večja bo vaša nagrada, odvisno od porabljenega zneska.

Orfeum novembra praznuje svoj 15. rojstni dan, občinstvo pa lahko pričakuje pravo preigravanje doživetij: ptice čivkajo o raznolikih programih, novih izvajalcih in vznemirljivih koktajlih, brenčijo pa tudi o napovedi povsem novega, nostalgičnega formata.