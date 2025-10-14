6 fenomenalnih gledaliških predstav te jeseni, ki vam bodo pospešile srčni utrip

Gledališka sezona 2025/26 je v polnem teku in komaj čakamo, da vidimo predstave na programu. Sodobne drame, svetovno znani muzikali in edinstvene premiere … Izbira je težja kot kdaj koli prej, a zbrali smo najboljše, da boste lahko preživeli pomenljiv večer, kot ga še niste!

Elisabeth // Gledališče Erkel (3., 4., 5., 10., 11., 12. oktober 2025)

Sisi je zdaj v glavni vlogi v gledališču Erkel: prenovljeno gledališče bo 3. oktobra predstavilo enega najuspešnejših muzikalov na svetu, Elisabeth! V tragični zgodbi habsburške cesarice mrtvi oživijo, sreča nenadoma postane redka gostja, sredi usodnih dogodkov pa se Elisabeth lahko zanese le na eno prijateljico – Smrt. Neverjeten muzikal, ki od premiere leta 1992 osvaja vodilna svetovna gledališča, tokrat s smetano madžarskega glasbenega gledališča ponuja vpogled v svet, kjer lahko želja po svobodi kadar koli postane morilsko orožje.

Zapuščina // Jurányi Ház (4. oktober 2025)

Pomanjkanje zdravnikov, pomanjkanje učiteljev … Vsakdanje življenje madžarskega podeželja se nam 4. oktobra razkrije z vidika mladega pediatra. Naslovni junak večkrat nagrajene sodobne drame Mihályja Schwechtjeja se po smrti matere, ko svoj sedež preseli iz Nemčije v Borsod, sooči s kruto resničnostjo, pa če si to želi ali ne. Zapuščina kmalu postane breme, saj ne vključuje le pediatrične prakse, temveč tudi razjasnjevanje preteklosti in družinskih odnosov v ne ravno idealnih okoliščinah. Za sodobno predstavo Füge Production si ne bi mogli predstavljati boljšega prizorišča kot Jurányijeva hiša.

Candide // Narodno gledališče (10., 11., 12. oktober 2025)

Brezčasna satira, ki še vedno izziva, šokira in sproža na stotine vprašanj: Voltairejev Candide, tokrat v Narodnem gledališču, nam pokaže, kaj je radikalni optimizem! Toda ali je sploh mogoče biti optimističen v teh dneh? In sploh, kaj naj storimo s svetom? Slednjemu modri mufti v Istanbulu preprosto reče našim protagonistom, da se to ne tiče. Nato čudna družba obdeluje vrt … Najnovejša produkcija Aleksandra Popovszkega v oktobru trikrat išče tisto določeno luč v človeškem obstoju, sredi izzivov, krutosti in seveda smeha.

Oleanna // Gledališče Centrál (22., 31. oktober, 13., 23. november 2025)

Jesenski program gledališča Centrál je obogaten tudi s sodobno dramo: zgodba Davida Mameta v režiji Samuja Puskása ponuja vpogled v dvoboj med priznanim profesorjem in njegovim mladim študentom. Obtožba? Spolno nadlegovanje. Oleanna hkrati prikazuje vojno, ki jo začenjajo razlike v izvoru, in nastajajoči sistem pravil, ki meče novo luč na odnos med moškimi in ženskami. Zgodba o električnem šoku, živci, ki so napeti do te mere, da se lahko zlomijo … Vse to naredita resnično nepozabno briljantna nastopa Mariann Hermányi in Tamása Szabója Kimmela, dvakrat oktobra in novembra.

Vse v, ali mir duše // Átrium (27. oktober, 25. november 2025)

Generacijsko mučenje za dva avtorja in tri igralce … Delta Produkció izvaja eksperiment, kakršnega še ni bilo! Potem ko sta se Gábor Németh in Zsombor Aurél Biró poglobila v temo kontrastov in podobnosti med generacijami, se je rodila povsem nova, povsem sodobna madžarska igra. Vse v, ali mir duše, v režiji Tamása Keresztesa, v glavnih vlogah Kinga Kádár, Zoltán Mucsi in Renátó Olasz, pripoveduje zgodbo o tem, kako mi, ki živimo svoj vsakdan povsem drugače, komuniciramo drug z drugim 27. oktobra in 25. novembra.

Gledalski ustvarjalec // Átrium (15. in 16. november 2025)

15. in 16. novembra bo Orlai Produkció razkril vse, kar se dogaja v zakulisju: tokrat nam bo Róbert Alföldi kot obsesivni junak Thomasa Bernharda omogočil vpogled v skrivnosti za zaveso. V novi premieri Bruscon prispe na podeželje z Nacionalno igralsko skupino, le da se brez trepetanja vplete v vse, kar lahko. The Theatre Maker pravzaprav ni nič drugega kot ogromen gledališki stand-up, ki ga bodo poleg Alföldijevega nastopa okronale predstave Tímee Búza, Lili László, Valentina Árona Németha in Béle Ficzere, na odru Átrium pa ga bo režirala Réka Pelsőczy.