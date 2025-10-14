Elisabeth prihaja na oder Erkel z neponovljivo zasedbo in svetovno znanimi pesmimi

Že tri desetletja osvaja najprestižnejše svetovne odre, zdaj pa spet prihaja v Budimpešto, da nas popelje na razkošni dvor Habsburžanov: od 3. oktobra si lahko v gledališču Erkel končno ogledamo težko pričakovano Elizabeth Szenteja Vajka! Imeli smo srečo, da smo ujeli bežen pogled na proces vaj veličastnega muzikala, in moramo reči, da je minilo že dolgo, odkar smo bili tako navdušeni nad premiero muzikala.

Cesarica, katere življenje še danes očara srca

Ganljivi prizori, kultne melodije, sijaj dunajske palače in junakinja, katere želja po svobodi ne pozna meja … Elisabeth ne velja po naključju za eno najboljših del glasbene literature. Predstava, ki obravnava tragično usodo Sisi, je bila pred 30 leti debitirana na odru gledališča Theater an der Wien na Dunaju in je od takrat povzročila nepozabne izkušnje občinstvu v neštetih državah.

Zgodovinski dogodki v zapletu so resnično edinstveni zaradi vibracij človeške duše – in seveda briljantnega libreta Michaela Kunzeja in glasbe Sylvesterja Levaya. Elisabeth nam hkrati razkriva izjemno niansirano, čustveno plat Sisi in odpira večna vprašanja ljubezni in izgube, medtem ko vsak prizor igre zasenči prisotnost srhljivega lika, včasih grozečega, včasih strastnega, včasih skoraj prežetega z ljubeznijo: Smrti.

On je tisti, ki lik in zapuščino cesarice postavi v povsem novo luč, in njemu se lahko zahvalimo za to, da od začetka do konca zgodbe čutimo, da nas dogodki vlečejo proti povsem usodnemu izidu.

Tragične usode, kultne pesmi in svet pretresenih veljakov

Mnogi verjamejo, da je skrivnost neprimerljivega uspeha Elisabeth v edinstvenem prepletu zgodovinskih dogodkov in osebnih usod. In Szente Vajk si je izmislil povsem edinstveno rešitev, s katero si lahko vse to ogledamo na še bolj spektakularen način: režiser je Sisiino življenjsko obdobje razdelil na dva dela in določil ločenega igralca, ki bo upodobil mlado in zrelo Elisabeth.

Med dvema vajama smo se uspeli srečati z Bernadette Vágó, ki igra odraslo Sisi – v vlogi, ki jo izmenjuje z Réko Bori – in nam je s širokim nasmehom in neskončnim navdušenjem povedala o prihajajoči produkciji.

»V veliko čast mi je igrati ljudi iz mesa in krvi, zgodovina oživi … in v meni se rodi zelo čustvena, močna Elisabeth,« je dejala Bernadette, ki poleg tega ni prvič, da je oblekla cesaricno obleko. Po letu 2007 igralka ikonično junakinjo oživi na prenovljenem odru Erkel pod briljantnim vodstvom Szenteja Vajka.

Naslovna junakinja komaj čaka, da jo upodobi: režiserka in celotna družina Erkel ji nudita ogromno pomoč pri razkrivanju plasti predstave, ki je bogata s srce parajočimi prizori.

»S takšno ekipo se bomo dvignili!« – navdušuje Bernadett in komaj čakamo, da bomo po premieri 3. oktobra priča tej glasbeno-zgodovinski zanimivosti!

Dvorski sijaj in smetana glasbenega gledališča v Erkel

Ikonične vloge resnično oživljajo največji madžarski glasbeni gledališči. Mladostni jaz Bernadett Vágó in Sisi Réke Bori oživljata Gyopár Kovács in Virág Pásztor, ob cesarici pa lahko vidimo Péterja Puskása in Péterja Dávida Cseha v vlogi Ferenca Józsefa. Balázs Koltai Nagy se ponovno pojavi v kostumu Smrti, tokrat v dvojni vlogi s Tamásom Verébom, medtem ko Márk Ember in Attila Serbán v vlogi Luigija Luchenija zabodeta morilski bodalo v Sisiino srce. Na odru Erkel lahko vidimo Dóro Szinetár kot nadvojvodinjo Zsófio, nadvojvodinjo Rudolfa pa oživi Nikita Braga.

V režiji Szenteja Vajka bomo poleg številnih odličnih igralcev lahko uživali tudi v nastopih Szabója P. Szilveszterja, Éve Auksz in Péterja Trokána.

Oktobra, po premieri 3. oktobra, bo zgodba o Sisi v Erkelu še sedemkrat razvnela srca ljubiteljev muzikalov. Ni nam treba več dolgo čakati in ganljive melodije Elisabeth bomo končno slišali v novi trdnjavi muzikalov!