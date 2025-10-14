Budimpeštanska trdnjava mehiške kuhinje je eksplodirala v jesen z novimi okusi

TODO Mexico v Budimpešti je praznoval dan neodvisnosti z nenavadno gurmansko izkušnjo: restavracija v središču mesta – na veliko veselje gastronomskih pustolovcev – je ob Día de la Independencia predstavila svoj novi jedilnik. (x)

Komaj leto dni je minilo od odprtja in TODO Mexican Kitchen je v Budimpešti zdaj znan kot prava trdnjava mehiške kuhinje. V tem času je taco raj na trgu Szervita postregel kar 200.000 tacosov, zdaj pa je napočil čas za popestritev ponudbe z revolucionarnimi novostmi.

Zahvaljujoč chefu Mártonu Keveju in njegovi ekipi lahko poleg starih priljubljenih jedi zdaj naročite tudi dobrote, kot sta sopa de lima, znana, pikantna mesna juha iz regije Yucatán, polnjena z zelenjavo, ali priljubljena ocvrta polnjena paprika Mehike, chile relleno. Narejena iz lokalnih sestavin, temeljito začinjena s koriandrom in igrivostjo mehiške kuhinje!

Nove in stare priljubljene jedi za vsako priložnost

Živahne značilne jedi restavracije najdete v jesenskem meniju v rubriki TODO za TODOS!. Čili con carne, mole piščanec, tacosi, neskončna paleta znanih priljubljenih jedi … Pogled na znane priljubljene jedi vas bo vedno znova mikal!

Jedilnik ANOJITOS vsebuje ikonične dobrote mehiške kulture: izbirate lahko med neverjetno izbiro posebnih tacosov, flaut, huaraches, tlayudas, solat in morskih sadežev. Antojitos ali veselo prehranjevanje na mehiški način!

Nič ne more bolj dokazati, kako poseben je TODO, kot dejstvo, da je najljubša restavracija mehiškega veleposlanika v regiji. Njegova ekscelenca se je celo udeležila večerje ob predstavitvi novega menija, kjer je lahko poskusil guacamole z granatnim jabolkom, pripravljen po njegovem priporočilu.

To jesen se potopite v pisan svet mehiške gastronomije in okusite edinstvene, pikantne dobrote TODO! Preden prispete, si oglejte novo ponudbo na spletni strani restavracije s klikom tukaj.

TODO Mehiška kuhinja

1052 Budimpešta, Szervita tér 8.