Pravljično baročno naselje z očarljivo vrsto kleti in atmosferskimi ulicami vabi na jesenski izlet.

Naša madžarska pustolovščina se nadaljuje in tokrat smo prinesli še en skriti, morda manj znan biser, ki ni nihče drug kot Hajós na jugu Madžarske. Vznemirljiva zgodovina in fascinantno vzdušje mesta bosta zagotovo očarala vsakogar!

Hajós, klet, vino, gastronomija, barok, mesto, izlet, jesen, september

Mesto v županiji Bács-Kiskun je skozi zgodovino doživelo veliko, sledi tega pa je na tem območju še danes mogoče najti. Ime naselja je bilo prvič omenjeno v dokumentu v 14. stoletju, vendar je bilo med vladavino Turkov izpraznjeno.

Predniki švabskega prebivalstva so se naselili v 18. stoletju, nato pa je mesto postalo baročno središče, trend, ki se še danes močno odraža v podrobnostih.

Edinstvene stavbe mestnega središča so bile prenovljene, a so ohranile baročne elemente, zato se lahko sprehodimo po očarljivih ulicah in se podamo na namišljeno potovanje skozi čas. V središču mesta si lahko ogledamo rimskokatoliško cerkev sv. Imreja, prav tako zgrajeno v baročnem slogu, kjer nas z glavnega oltarja gleda čudežni lesen kip Device Marije. Med raziskovanjem parka ob cerkvi se lahko sprehodimo skozi postaje Kalvarije, okrašene z Zsolnayjevo keramiko.

Med znamenitosti Hajósa, ki jih ne smete zamuditi, spada tudi sedanja Hiša društev, ustanova, ki je skozi zgodovino opravljala številne funkcije. Svojo ustanovitev dolguje kaloškemu nadškofu, ki jo je v 18. stoletju dal zgraditi kot lovsko kočo, kasneje pa jo preuredili v sirotišnico in nato v rejniški dom, nekaj časa pa je delovala tudi kot nadškofova rezidenca in reformirana molitvena hiša.

V bližini mesta se nahaja Hajós-Pincefalu, ki ga sestavlja 24 vijugastih ulic, obdanih z neprimerljivo lepimi stiskalnicami in kletmi, vklesanimi v les. Kletna vas je biser ljudske arhitekture in švabske kulture, izjemen prizor pridelave vina in vinogradništva.

Majhne pobeljene stiskalnice, okrašene z opečnimi intarzijami, postavljene druga ob drugi, dajejo naselju edinstveno vzdušje, kjer lahko doživimo nepozabna doživetja ob srkanju okusnih vin, pridelanih z največjo skrbnostjo.

Ne glede na to, ali gre za izlet ali gastronomsko potovanje, se mesto vsekakor splača obiskati, saj skriva nešteto čudes!

