8+1 izjemnih destinacij in znamenitosti, če se to jesen odpravite v Siklós

Siklós, ugnezden na južnem koncu okrožja Baranja, med pobočji gorovja Villányi in okoliško podeželje, je bogat z zgodovino, naravnimi bogastvi in možnostmi za rekreacijo.

Grad Siklós

Trdnjava, ki se dviga v središču mesta, je eden najimpresivnejših srednjeveških gradov v južni Podonavski regiji. Danes ne deluje le kot arhitekturna mojstrovina, temveč tudi kot kulturno središče, ki ponuja celodnevno doživetje. Stoletna zgodovina gradu oživi na razstavah, kjer lahko pokukamo v svet orožja in zaporov iz tistega obdobja, najdemo pa tudi razstavo srbske in hrvaške manjšine, renesančnega pohištva in vina. Razgled s panoramskega grajskega obzidja je nepozabno doživetje, osvežitev pa ponuja lična majhna kavarna na terasi.

7800 Siklós, Trg Vajda Jánosa 8.

Mošeja Malkoč Beja

V bližini grajskega obzidja se nahaja mošeja Malkoč Beja, eden najlepših spomenikov turške arhitekture na Madžarskem iz 16. stoletja. Kupolasta stavba, okrašena z okni s stebrički, je stoletja služila kot stanovanjska stavba, po arheoloških izkopavanjih in restavriranju pa je prejela nagrado Europa Nostra. Razstava v notranjosti s preprogami, mihrabom in molilnico obuja osmansko obdobje. Obiskati jo je mogoče še danes, služi pa celo kot prostor molitve za majhno islamsko skupnost, ki se je na tem območju naselila v letih jugoslovanskih vojn.

Termalno kopališče Siklós

Če ste v bližini, se splača obiskati odlično lokalno kopališče, priljubljeno destinacijo za zdravstveni turizem. Zdravilna voda, bogata z minerali, blagodejno vpliva na revmatične težave in mišično-skeletne bolezni, a tudi če nimate posebne težave, je vseeno vredno obiskati: sodoben, a družinam prijazen objekt čaka goste z doživljajskimi bazeni, toboganom in svetom savn. Omeniti velja tudi gostinsko enoto: v kompleksu so notranja restavracija, bife, sladoledarna in mediteranska terasa.

7800 Siklós, Baross Gábor utca 8/A

Romarska cerkev Máriagyűd

Le nekaj kilometrov od Siklósa se nahaja Máriagyűd, kjer že stoletja iščejo duhovni mir tisoči romarjev. Romarsko cerkev v baročnem slogu je mogoče že od daleč prepoznati po dveh vitkih, lepih stolpih. Po zapisih se je Devica Marija tukaj prvič prikazala leta 1687 katoliškemu kmetu Tamásu in od takrat mnogi verjamejo in še vedno verjamejo, da je njegova ozdravitev posledica romanja v Máriagyűd. Posebno vzdušje cerkve in čudovita pokrajina, ki obdaja stavbo, imata resnično mistično moč.

Učna pot Csodabogyó

Ljubitelji narave so vabljeni na učno pot Csodabogyó, ki se začne neposredno pri cerkvi in se vije ob pobočju hriba Tenkes. Z 8 postajami lahko spoznamo zaščiteno floro in favno gorovja Villány, pa tudi njegove geološke zanimivosti. Pot je dobila ime po rdeči, bodičasti čudežni jagodi, ki je ponekod v izobilju. Klopi, počivališča in informativne table pomagajo obiskovalcem na poti, razgledne točke pa ponujajo neprimerljivo panoramo pokrajine Siklós.

Kmečka hiša Aralica

Če iščete resnično pristno nastanitev v okolici, vas bo ta očarljiva gostišče, ki se nahaja na pobočjih vinograda Siklós, popeljalo naravnost v svet vaših starih staršev – hkrati pa ne manjka kančka razkošja in ponuja popolno, moderno udobje. Rustikalno vzdušje sob, zasebni vrtni masažni bazen in finska savna na drva – ki sta sveže pripravljeni pred prihodom gostov – vas bodo zagotovo oddaljili od vsakdanjega vrveža. Peč pod filagorijo, urejen vrt z veličastnim cvetjem, prostor za žar in kotel ter brezplačna kolesa za izposojo poskrbijo za popolno sprostitev. Z nami lahko pridejo tudi naši hišni ljubljenčki, naročite pa lahko tudi zasebno masažo. In če se želite popolnoma sprostiti, vam ni treba skrbeti za razdaljo – namestitev v slogu muzeja na prostem se nahaja le dva kilometra od središča Siklósa.

7800 Siklós, Csukma dűlő 3588.

Plaža in zdravilišče Harkány

Ne samo v Siklósu najdemo odlične možnosti za plažo in wellness: plaža in zdravilišče Harkány sprejema goste vse leto in ponuja storitve, ki ustrezajo potrebam družin, ki iščejo pustolovsko kopel, tistih, ki prihajajo na okrevanje, in mladih, ki iščejo aktivno rekreacijo. Ko se obrnemo proti jeseni, se zdi najbolj vznemirljiv spa del, kjer notranji, pol-notranji in zunanji spa bazen zagotavljajo regeneracijo gostov. Vredno si je ogledati tudi Svet savn, kjer jacuzzi, tepidarij, parna kabina, finske savne, infrardeča savna, bazen za pljuskanje in Kneippovi bazeni prav tako ponujajo zdravo sprostitev.

7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 7.

Palkonya

Ena najbolj očarljivih vasi v vinorodni regiji Villány je bližnja Palkonya, znana po slikoviti vrsti kleti, pobeljenih hišah in umetniških festivalih. Reformirana cerkev sredi vasi z vrha hriba bdi nad okoliškimi vinogradi, v vasi s kleti pa se izmenjujejo tradicionalne vinarne in sodobna gastronomska doživetja. Gostoljubnost domačinov, dobro vino in ustvarjalno penino so Palkonyo spremenili v nacionalno znan kraj – ni čudno, da je ob koncih tedna od pomladi do jeseni polna življenja in glasbe. Majhna vasica ima še posebej čarobno vzdušje septembra – morda je takrat najboljši čas za njeno raziskovanje.

+1: S kolesom okoli Siklósa

Vinorodna regija Villány, ki obkroža Siklós, skoraj kar prosi, da jo raziščete bolj temeljito, ne le zaradi svojih čudovitih vin, temveč tudi zaradi čudovite pokrajine – in ena najboljših izbir za to je kolesarjenje. Omrežje kolesarskih poti je zdaj dobro razvito in varno, zaradi česar je idealna izbira tako za lahke kot tudi bolj aktivne, športne ture. Bolj pustolovski ljudje se lahko odpravijo na območje Vokányja in Újpetreja – tukaj se v gorovju Villány izmenjujejo resni vzponi in položna pobočja, zaradi česar je to odlična kolesarska možnost za tiste, ki želijo preizkusiti svoje moči.

Najprijetnejša pot se začne v rustikalnem kletarskem naselju Villánykövesd, se dotakne Villányja, nato Nagyharsányja, Kisharsányja in se končno konča v Siklósu. V Nagyharsányju sta park kipov in panoramska promenada čudoviti znamenitosti in kraj za počitek, na območju Kisharsányja pa vam zagotovo ne bo žal, če se boste zapeljali do dih jemajoče terase vinarne Vylyan.