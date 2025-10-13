5 fascinantnih znamenitosti v Vértesu, ki jih ne smete zamuditi med jesenskim potovanjem

Jesensko obdobje, še posebej september, je odličen čas za odhod v naravo in dolge pohode po najlepših pokrajinah Madžarske. Zdaj vas vabimo na posebno jesensko pustolovščino v Vértesu, ki skriva številne čudesa.

Grad Csókakő

Gotski grad Csókakő, ki se ponosno dviga nad mestom v južnem delu gorovja Vértes, je bil nekoč pomembna mejna obrambna zgradba, drugo najmočnejše središče v 13. stoletju za Székesfehérvárjem. Danes so okusno obnovljene in skrbno vzdrževane grajske ruševine prisotne kot del zgodovine in privabljajo številne pohodnike v to območje. Ogled stavbe je brezplačen in poleg neprimerljive, čudovite panorame ponuja edinstveno izkušnjo vsem obiskovalcem z impresivnim pogledom na pobeljene stolpe, pomirjujočo tišino kapele in pristno okolje grajskega dvorišča.

Pohodništvo v gorovju Vértes

Med pohodom v gorovju Vértes vam v raznoliki pokrajini zagotovo ne bo dolgčas, izbirate pa lahko med številnimi pohodniškimi potmi. Južni del gorovja krasijo snežno bele pečine, ki se pojavljajo tu in tam, in češnje, ki jeseni sijejo v tisočih barvah. Z vrha gore se pred pohodniki odpre nepozaben razgled, ravnine spodaj, posejane z majhnimi hišicami, ter hribi in gore, ki se dvigajo v daljavi, tvorijo čarobni kontrast in oblikujejo pokrajino. Med pohodom v Vértes lahko opazujete raznoliko floro, značilno za to območje, za tiste z ostrim očesom pa tudi favno, ki tukaj živi.

Geološki park boksita, Gánt

Na pustolovščini v gorovju Vértes, na obrobju Gánta, rdeča in oranžna pobočja pokrajine, ki velja za redkost v Evropi, ponujajo okus nepozabne izkušnje odprave na Mars. Zapuščeni rudnik boksita na odprtem kopu Rudarske galerije in geološkega parka Balás Jenő, ki se nahaja na južni konici Gánta, in učna pot, ki se vije tukaj, ponujata koristne informacije o spominih, ki so jih za seboj pustila geološka obdobja. Na poti s 13 postajami, ki jo lahko prehodite v uri in pol, se lahko naučite, kako je nastalo nahajališče boksita ter kateri minerali in kamnine se nahajajo na tem območju.

Učna pot Vértes Panorama, Csákberény

Zasluženo priljubljena učna pot Vértes Panorama vodi obiskovalce skozi južni del gorovja Vértes in kot že ime pove, obljublja osupljiv razgled, ko dosežete vrh gore. Med hojo po poti se lahko prepustite tišini gozda, medtem ko opazujete značilno vegetacijo pokrajine. Glede na teren se na učni poti izmenjujejo skalnati travniki, kraški grmovni gozdovi, suhi hrastovi gozdovi, bukovi gozdovi in češnjevi gozdovi, ki dajejo pokrajini vznemirljiv videz. Informacijske table vam pomagajo pri orientaciji in spoznavanju območja.

Lovska kapela, Csákvár

Bogato okrašeno lovsko kapelo, ki se nahaja na obrobju Csákvárja, na južnem robu Vértesa, je v 18. stoletju zgradil grof János Esterházy za god svoje žene Anne. Kapela ni le zgodovinski spomenik, temveč tudi nepozabna destinacija za ljubitelje arhitekture in narave. V 20. stoletju je bila kapela posvečena svetemu Frančišku, ki velja za zavetnika živali in narave. Majhna stavba, ki se nahaja v miru Vértesa in tišini gozda, je priljubljena med romarji in pohodniki, saj je idealna lokacija za sprostitev v bližini narave.