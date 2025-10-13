5 edinstvenih namestitev z vsem, kar potrebujete za popoln jesenski oddih

Zlato listje, utrujeni sončni žarki, skodelica vročega čaja in vaš najljubši pleteni pulover – jesenske oddihe imamo raje kot poletne počitnice! Privoščite si nekaj dni, ki vam ogrejejo dušo, in doživite nepozabna doživetja v naslednjih čudovitih nastanitvah.

Hotel Nádas Tó Park****

Če načrtujete družinske počitnice za jesenske počitnice, bi moral biti hotel Nádas Tó Park**** vaša izbira! Le 30 km od Budimpešte, v Vasadu, bo ta čudovit hotel navdušil tako mlade kot stare. Interaktivna naravna pot, ribnik in izposoja koles ponujajo doživetja blizu narave, panoramska restavracija pa ponuja kulinarične dogodivščine. Najmlajše čaka vznemirljivo igrišče, nešteto animacijskih dejavnosti in dobro opremljena igralnica. Hotel Nádas Tó Park**** je seveda mislil tudi na starše: njihovo dobro počutje zagotavlja wellness, kegljišče in celo igrišče za squash!

2211 Vasad, Monori út 100.

Posestvo Káli Panorama

Posestvo Káli Panorama je znano kot otok neskončnega miru. Ni naključje, saj slikovita namestitev na pobočjih kotline Káli, obdana z vrstami vinogradov, obljublja neprimerljivo panoramo in zatočišče pred vrvežem vsakdanjega življenja. Tukaj je na voljo vse za sprostitev: zajtrk pred vrati, vroč jacuzzi, toplina kamina … Kar je le potrebno za romantičen ali celo prijateljski oddih! Posestvo sprejema tudi štirinožne prijatelje in za jesensko obdobje so vam ponudili celo posebno ponudbo: koda FUN15 omogoča 15 % popust ob rezervaciji. Resnično škoda bi bilo, da to zamudite!

8282 Káptalantóti, 798 ur.

Mercure Tokaj Center

Kraj, kjer gresta sodobno udobje in tradicija vinske regije z roko v roki: kje drugje kot v čudovitem hotelu Mercure Tokaj Center! Prostorne sobe in elegantni skupni prostori tega posebnega umika ponujajo idealno lokacijo tako za sprostitev kot za poslovna potovanja. V restavraciji specialitete iz lokalnih sestavin in tokajskih vin zagotavljajo gastronomsko pustolovščino, bližnja obala Tise, zgodovinske kleti in kulturne znamenitosti pa prinašajo nepozabna doživetja na vaš izlet v Tokaj. Ne bi mogli najti boljšega izhodišča za raziskovanje vinske regije!

3910 Tokaj, Rákóczi utca 5.

Kapolcsi Sziklák

Kapolcsi Sziklák naredi sezono nepozabno z nepozabnimi jesenskimi ponudbami in čudovitimi kabinami. Opremljene so z zasebnim jacuzzijem in infrardečo savno, v ogrevanih namestitvah si lahko brezplačno izposodite kolo in celo naročite prigrizke na dom. Mediteranska vinska večerja, tapasi ali podaljšan vikend na dan svetega Martina … preprosto izberite med odličnimi ponudbami! Na čarobni lokaciji lahko vnesete kanček intimnosti celo v delavnike: nihče se ne bo mogel upreti darilni izbiri vin »romantičnih jesenskih delavnikov«, domačemu zajtrku in neprimerljivi panorami!

8294 Vigántpetend, 073/1. ure

Casa Christa

Kapljica Toskane v Balatonszőlősu: Casa Christa je vredna obiska že samo zaradi mediteranskega vzdušja in udobja, ki ga ponuja čudovito posestvo! Obnovljene stiskalnice, savne, bazeni, mandljevci na vrtu in osupljiva panorama Blatnega višavja vam bodo eno za drugim ukradli srce. Casa Christa blesti tudi v gastronomiji: v njeni restavraciji lahko uživate v sezonskih kulinaričnih kreacijah priznanih kuharjev, ki so prejeli številne nagrade. Okusni prigrizki bodo odlična poslastica po jesenskem pohodu, kolesarjenju ali celo jahanju, kar ponuja vse to območje!

8233 Balatonszőlős, Izabella út