V središču Budimpešte se odpira nov, brezplačen center doživetij Evrope

Budimpešti se je odprl poseben center doživetij, kjer institucije Evropske unije s pomočjo interaktivnih orodij in postaj ter igre vlog predstavljajo delovanje Evropske unije in vsakdanje življenje Evrope.

Evropski parlament in Evropska komisija v vsaki prestolnici Unije vzpostavljata center doživetij, ki bo s pomočjo najsodobnejših interaktivnih postaj in orodij predstavljal delovanje EU, vsakdanje življenje Evrope ter najpomembnejše in najnovejše lokalne in evropske novice in dogodke.

V centru doživetij Evrope se lahko naučimo, kako nas vplivajo odločitve Parlamenta, Komisije in Sveta, hkrati pa lahko skozi osebne zgodbe odkrijemo, kako politike EU vplivajo na naše vsakdanje življenje.

Interaktivni prostor, poln možnosti

Z ustvarjanjem centrov doživetij Evrope si Evropski parlament in Evropska komisija prizadevata približati Evropo državljanom na interaktiven in vznemirljiv način.

Cilj je, da se obiskovalci seznanijo s procesom evropskega povezovanja, dosežki in izzivi ter da dobijo podrobnejši vpogled v delovanje evropske demokracije in institucij Evropske unije. Za vse to je bil ustvarjen interaktivni prostor brez ovir, ki skozi doživetja ponuja vpogled v vsakdanje življenje EU.

Objekt v Budimpešti je 17. po vrsti, podobne centre pa lahko najdemo že v Berlinu, Ljubljani, Helsinkih, Strasbourgu, Københavnu, Talinu, Parizu, Atenah, Rimu, Dunaju, Varšavi, Pragi, Stockholmu, Luksemburgu, Dublinu in Zagrebu. Doživetja služijo tudi kot neodvisna prizorišča dogodkov, posamezne postaje pa je mogoče obiskati tudi kot razstave.

Brezplačni programi za vso družino

Imerzivni kino ponuja posebno, edinstveno izkušnjo, kjer se lahko s pomočjo kratkega filma podamo na pustolovščino v Evropo, v svet institucij EU, in odkrijemo, kako se lahko skupaj bolje spopademo z izzivi, s katerimi se sooča Evropa.

Obstaja priložnost, da preizkusite igro vlog, kjer lahko iz prve roke izkusite, kako nastaja zakonodaja Evropske unije, tako da prevzamete vlogo poslanca Evropskega parlamenta. Igra vlog je 2-urna interaktivna seja, namenjena skupinam, starim 14 let in več, in zahteva predhodno rezervacijo. Igra vlog je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije za skupine od 16 do 32 oseb.

Interaktivni elementi izkušnje vam omogočajo tudi sprehod po Evropi, spoznavanje sodelovanja treh glavnih institucij Evropske unije in kako lahko mi, kot državljani, sodelujemo v procesu odločanja.

Skozi osebne zgodbe evropskih državljanov lahko dobite vpogled v vpliv članstva v EU na Madžarsko in odkrijete, kako EU vpliva na naše vsakdanje življenje.

Center izkušenj Evrope v Budimpešti se nahaja v 5. okrožju na naslovu Szervita tér 8 in je odprt vsak dan v tednu, od 10. do 19. ure med tednom in od 10. do 17. ure ob vikendih. Programi so brezplačni in na voljo v vseh 24 jezikih Unije. Poleg tega sta center in razstava dostopna tudi osebam brez ovir.

Europe Experience Center Budimpešta

1052 Budimpešta, Szervita tér 8.