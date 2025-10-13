7 programov, ki jih v Budimpešti ne smete zamuditi za deževne jesenske dni

Dnevi so vse krajši, termometer pa vse nižje. Ni pa vam treba skrbeti, če se vreme oblači, saj prestolnica obljublja številne programe tudi v deževnem vremenu! Vzemite dežnike in si privoščite nepozabna doživetja na naslednjih lokacijah – ne glede na vreme.

Časovni rop

Zabava se jeseni pri Časovnem ropu ne konča, sobe pobega pa so razširjene tudi z dvema novima ugankama! Od zdaj naprej lahko preizkusite svojo logiko in seveda pogum z avanturami na lokacijah Rejtély Rt. in Horror Stories. Slednje boste še posebej potrebovali, če izberete sobo Mystery Inc., saj preiskava poteka v strašljivem gradu: izsledite kriminalce, odkrijete vir čudnih zvokov in iščete pogrešane osebe. Razburjenja ne bo manjkalo, če izberete sobo Horror Stories, saj temne skrivnosti psihiatrične bolnišnice skrivajo presenečenja tudi za najbolj odločne igralce! Zgodbe o psiholoških eksperimentih in pojavu deformiranih bitij vam bodo zagotovo dvignile razpoloženje. 31. oktobra vas čakajo tudi velike promocije – boljšega programa za noč čarovnic si ne moremo predstavljati!

1094 Budimpešta, Liliom utca 5.

Muzej svetlobne umetnosti

Najljubši muzej svetlobne umetnosti v Budimpešti, Muzej svetlobne umetnosti, bo to jesen gostil osupljivo razstavo: skoraj 40 umetniških del muzeja More Than Human hkrati ustvarja neprimerljivo vizualno izkušnjo in vas spodbuja k razmišljanju o vsem, kar ste mislili, da veste o svetu. Instalacije, projekcije in imerzivna dela, ki stojijo na meji med umetnostjo in znanostjo, raziskujejo preteklost in sedanjost ter celo prihodnost človeštva in celo vzbujajo navdušenje na molekularni ravni. Če prestopite meje običajne, na človeka osredotočene perspektive, lahko potujete od začetkov evolucije do medplanetarnih obzorij, medtem ko skozi dela mednarodnih umetnikov občudujete rastline, glive, živali in tehnologijo. More Than Human razkriva področja, ki so človeški zaznavi večinoma nevidna, hkrati pa spodbuja sodelovanje in pozornost. Neizogibna, nadčloveška pustolovščina, ki prinaša fantastična doživetja v deževne dni!

1054 Budimpešta, Hold utca 13.

Palača čudes

Če se vreme pomrači, se odpravite v Palačo čudes, kjer vas čaka več kot sto vznemirljivih odkritij! Ko se vkrcate na Nori kolesni avtomobil, se zavrtite z vrtincem, se uležete na Fakirjevo posteljo, se sprehodite po Zrcalnem labirintu, preizkusite Leteče ogledalo, pomešajte obraze in se fotografirajte z znanstveniki! Ne zamudite spektakularne znanstvene predstave v Stekleni sobi in ne pozabite vzeti plašča v Gedeonovem Richterjevem laboratoriju – če naštejemo le nekaj fantastičnih doživetij. Kdo pravi, da v deževne dni ne morete prinesti malo čudeža?

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Gledališče Kolibri

Nič ni boljšega kot pretihotapiti gledališke izkušnje v sivi vsakdanjik – to vedo tudi najmlajši otroci! Gledališče Kolibri pripravlja čarobne predstave za vse starosti: oktobra bodo otroci, stari od 8 do 10 let, povabljeni v čudoviti svet Andersena, novembra pa bodo otroci, stari od 6 do 9 let, doživeli pravo klasiko, Medvedek Pu ali Kaj se bo zgodilo s stomesečno Pagonjo?. Tisti, starejši od 12 let, lahko uživajo v posebni, čutni predstavi z naslovom Kamni, decembra pa lahko otroci, stari od 1 do 4 let, doživijo čarobnost skrivalnic. Nepozabna doživetja za vso družino, ne glede na vreme!

1061 Budimpešta, Jókai tér 10.

Recirquel: Sprehodi se po mojem svetu

Vstopite v čarobni svet Sprehodi se po mojem svetu, ki prikliče filmske prizore, in pustite, da vas junaki mitov navdušijo! Med poglobljeno izkušnjo Recirquela nenavadna bitja oživijo na šest tisoč kvadratnih metrih v zgodbi, povedani v jeziku novega cirkusa in plesa. Med pustolovščino se lahko prosto gibljete po prostoru in odkrivate mitski svet Troje in Kartagine ter ljubezensko tragedijo Didone in Eneja. Sprehod po mojem svetu bo vplival na vse vaše čute, saj je inovativna atrakcija hkrati gledališče, razstava, igra vlog in pustolovski roman – nič ne poživi deževnih dni bolj kot to!

1024 Budimpešta, Kis Rókus utca 16–20 (Millenáris)

Rengeteg RomKafé

V Budimpešti obstaja kraj, kjer lahko izbirate med stotinami toplih napitkov, medtem ko ste obdani z množico puhastih medvedkov. To ni nihče drug kot Rengeteg RomKafé, ki vas vabi v srce mestnega središča z različnimi penastimi specialitetami, da se lahko skrijete pred dežjem, medtem ko se stiskate med medvedi. Izberite med neverjetno izbiro vročih čokolad in posebnih kav! Lastnik, István Szabó, vam bo z veseljem pomagal pri odločitvi, da boste lahko srkali resnično neverjetne kombinacije. Pikantni, slani, cvetlični, sadni, karamelni okusi … to so nebesa vroče čokolade!

1063 Budimpešta, Szinyei Merse utca 22.

Hangdóm

Če se nebo oblači, se skrijte v posebni kinodvorani Madžarske glasbene hiše in se podajte na poglobljeno glasbeno pustolovščino! Zahvaljujoč edinstvenemu kupolastemu platnu v Hangdómu vas bo med potovanjem obdajala harmonija slike in zvoka, medtem ko boste lahko odkrili povsem novo dimenzijo sveta glasbe in filma. Animirane, umetnostnozgodovinske in celo sodobne filme si lahko ogledate, medtem ko ležite v udobnih vrečah za sedenje, vse pa si lahko ogledate v obliki 360-stopinjske panoramske projekcije. Del programa so Lengemesék, Pink Floyd, Renoir, Csontváry, Platon Karataev in celo umetna inteligenca!

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 3.