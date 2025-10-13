7 budimpeštanskih kulturnih festivalov, ki nam bodo jeseni 2025 odprli svet

Jesen poleg listja pisano obarva tudi kulturno paleto Budimpešte: v prestolnici se dogajajo literarni, glasbeni in splošno umetniški dogodki – in v mnogih primerih je vstop na dogodke prost.

Judovski festival Spinoza // Gledališče Spinoza (7.–23. oktober 2025)

Najvideznejši ustvarjalci judovske kulture se bodo zvrstili v gledališču Spinoza, kjer obiskovalce vsak večer od 19. ure med 7. in 23. oktobrom čakajo fantastični programi. Vstopnice je mogoče kupiti za različne gledališke predstave – od monodrame do političnega kabareta –, na voljo pa bodo tudi glasbeni večer, klezmer koncert, fotografska razstava ter projekcije dokumentarnih in celovečernih filmov. Visokokakovosten in bogat program vključuje tudi tri premiere.

Jesenski Margó // Narodno plesno gledališče (9.–12. oktober 2025)

Sveže dobrote z domačega in mednarodnega knjižnega trga čakajo ljubitelje literature na Jesenskem Margóju, kjer bodo številni avtorji podpisovali avtograme in sodelovali v vznemirljivih panelnih razpravah. Med 9. in 12. oktobrom bomo poleg tujih pisateljskih zvezd lahko v stavbi Narodnega plesnega gledališča srečali tudi Jánosa Háya, Zsuzso Rakovszky, Lászlója Szilasija in Kato Tisza. Na Margóju bo podeljena tudi nagrada za avtorja najboljšega prvenca proze.

Lisztov festival // Madžarska glasbena hiša (9.–22. oktober 2025)

Zapuščina Ferenca Liszta še danes navdihuje umetnike, o čemer se lahko prepričamo sami med 9. in 22. oktobrom na mednarodnem kulturnem festivalu Lisztov festival, ki ga bodo ponovno obogatili nastopi svetovnih zvezd na več prizoriščih – med drugim v Müpi in Madžarski glasbeni hiši. Glasbeno praznovanje bo letos potekalo že petič, da bi predstavilo vso strast in ustvarjalnost, ki ju odraža živahen duh madžarskega virtuoza.

Velikega glasbenega mojstra lahko to jesen v Budimpešti proslavimo s svetovnimi zvezdami

Pisani programi Lisztovega festivala se bodo tudi letos vrteli okoli klasične in sodobne glasbe, gibanja in literature.

Isolation Budapest // Akvárium Klub (11. oktober 2025)

Letos bo že četrtič, 11. oktobra, potekal skupni festival Müpa, Liszt Ünnep in Akvárium Klub – slednji je tudi prizorišče dogodka. Tokrat bo poudarek spet na predstavitvi domače in mednarodne underground glasbene kulture – ljubitelje soul, jazz in indie scene bodo navdušili izvajalci, kot so Jordan Rakei, Okay Kaya, Martin Luke Brow, Yellow Days ali celo Hinds iz Madrida.

Festival Pont // Muzejski vrt (11. oktober 2025)

11. oktobra bomo lahko na vrtu Madžarskega narodnega muzeja podrobneje spoznali še en del sveta: tokrat bodo zakladi Srbije na ogled v okviru Festivala Pont. Na voljo bosta plesišče kolo in demonstracija gusel – oboje sta pravi zanimivosti, saj sta bili uvrščeni tudi na seznam svetovne dediščine UNESCO – ter več družinskih programov in delavnic, zvečer pa bo za vzdušje poskrbel trio Džumbus – Básits Branka in Bojan Krstić s svojim bendom.

Umetniški festival Soroksár // Kulturni center Táncsics Mihály (15.–19. oktober 2025)

Med 15. in 19. oktobrom bo v Soroksárju zaživelo tudi kulturno življenje, ki ga organizira Kulturni center Táncsics Mihály. V okviru programske serije, v kateri bodo na več lokacijah nastopili predvsem lokalni izvajalci, se bodo predstavili lokalna glasbena šola, nemško združenje etničnih plesov, ogledali pa si bomo lahko tudi dve razstavi. Zvečer 18. se bo festivalskemu koncertu kot gostujoča izvajalka na odru kulturnega centra pridružila skupina Swing a la Django.

PesText // Három Holló; Literarni muzej Petőfi (6.–8. november 2025)

Poleg Jesenskega Margója bo to jesen v Budimpešti potekal še en obsežen literarni dogodek – vendar je PesText, ki bo potekal med 6. in 8. novembrom, osredotočen predvsem na svetovno književnost. V madžarsko prestolnico, natančneje v Tri krokarje in Literarni muzej Petőfi, bodo prišli tudi Silvia Avallone, Inkeri Markkula, Cara Hunter, Miljenko Jergović, Andris Kalnozols in Grzegorz Musiał – ne bo manjkalo pogovorov na odru in podpisovanja avtogramov.