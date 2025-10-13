6 nepozabnih filmskih festivalov in filmskih programov v Budimpešti, ki jih to jesen ne smete zamuditi

V oktobru in novembru vas čaka vrsta novih in klasičnih filmov! V edinstvenem okolju Budimpešte se lahko povežete z barvito umetniško ponudbo filmskih festivalov, koncertov filmske glasbe in improvizacijskih filmskih večerov.

Dnevi slovenščine // Kino Toldi (2.–4. oktober 2025)

V okviru Dnevov slovenščine, ki potekajo že devetič, si lahko med 2. in 4. oktobrom znova ogledate briljantna filmska dela. Dogodek bo gostil kino Toldi na ulici Bajcsy-Zsilinszky, kjer bodo predvajani tudi trije sodobni slovenski filmi. Na repertoarju so film Nekaj je v zraku, nagrajenec nagrade Berlinale FIPRESCI, komedija To je rop! in večkrat nagrajeno delo Naše igrišče.

15. Mozinetovi filmski dnevi // Kino Puškin (3.–5. oktober 2025)

Kino Puškin bo svoja vrata odprl med 3. in 5. oktobrom: v treh dneh lahko občinstvo kupi vstopnice za sedem filmov pred premiero v okviru 15. Mozinetovih filmskih dni. Na filmskem festivalu bodo prikazani filmi Azur Lane, Orphan, Vermiglio – Gospa z gore, Arco, Alfa, Tihi prijatelj in Ljubezen, ki ostaja. Poleg festivalskih favoritov bodo seveda na voljo tudi zanimive razprave in spremljevalni programi.

Filmski festival Szemrevaló // Kino Művész (9.–19. oktober 2025)

Enajstdnevni dogodek filmskega festivala Szemrevaló med 9. in 19. oktobrom bo ponujal različne teme: filmski teden bo ljubiteljem filma predstavil najnovejša dela iz nemško govorečega sveta. Ob tej priložnosti bo kino Művész na Teréz körút predvajal 10 filmov, med njimi Marielle ve vse, za oskarja nominirani Pav – Ali sem resničen?, Friedin primer, Zrcala št. 3, program pa bo vključeval tudi Ples strojev.

11. mednarodni festival posebnega filma – SPEFI // Kulturni center Eötvös10 (16. oktober 2025)

Mednarodni festival posebnega filma bo letos v petih dneh, 16. oktobra in med 7. in 10. novembrom, predstavil filmske mojstrovine. Festival se osredotoča na zgodbe, notranje svetove in umetnost ljudi z invalidnostjo, ki jih bodo občinstvu Eötvös10 približali z animiranimi, dokumentarnimi in celovečernimi filmi. Poleg filmov iz različnih držav sveta bodo dogodek obogatile tudi panelne razprave in animacijski programi.

Tekmovanje filmskih režiserjev // Improvizacijsko gledališče Momentán (31. oktober 2025)

31. oktobra se bo skupina Momentán ponovno podala na oder, da bi v zabavnem, improvizacijskem večeru in v noči čarovnic priklicala svet filmov in filmske režije! Tema je dana: ni nikogar, ki ne bi vsaj enkrat pomislil, da bi postal filmski režiser. Ob tej priložnosti bodo člani skupine prevzeli vlogo filmskih režiserjev in od štirih različnih filmskih prizorov – s pomočjo občinstva – ostane le eden, za katerega bodo improvizirali konec.

Koncert z glasbo iz Harryja Potterja // MVM Dome (16. november 2025)

Težko je najti predanega oboževalca Harryja Potterja, ki si to jesen ne bi ogledal vsaj enega filma iz ikonične serije. Dobra novica zanje je, da bodo namesto na tradicionalni televiziji tokrat lahko izkušnjo uživali na velikanskem platnu, ob spremljavi glasbe v živo, 16. novembra v MVM Dome. Na ta dan bo predvajan prvi del serije, Harry Potter in kamen modrosti, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbel sijajni orkester Budafok Dohnányi pod taktirko Ernsta van Tiela.