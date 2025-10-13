5 neverjetnih razstav v Budimpešti, ki bodo polepšale sive jesenske dni

Ni boljšega jesenskega programa kot odkrivanje najnovejših razstav v prestolnici, ki jih je v tem letnem času nešteto.

360 Design Budapest (9.–19. oktober 2025)

Brezplačna razstava 360 Design Budapest bo potekala že šestič med 9. in 19. oktobrom in bo predstavila najboljše madžarsko in regionalno oblikovanje. Razstava, ki predstavlja sodobno oblikovanje in umetnost iz Srednje Evrope, želi opozoriti na vlogo oblikovanja v vsakdanjem življenju, hkrati pa oblikovno ozaveščeni ciljni publiki pokazati inovativne in trajnostne smernice. Prav tako ustvarja priložnost za oblikovalce in umetnike iz Madžarske in sosednjih držav, da se predstavijo na mednarodni ravni. Barvito razstavo spremljajo tudi programi, za katere je potrebna predhodna registracija.

Teci z njim … – Razstava sodobne umetnosti o svetu madžarskih ljudskih pravljic // Galerija Deák17 (do 8. novembra 2025)

Posebna razstava obiskovalce vodi v pomembno temo, svet madžarskih ljudskih pravljic, saj je praksa ljudskega pripovedovanja in poslušanja ljudskih pravljic stoletja oblikovala ustno kulturo in ohranjala ljudsko izročilo živo. Razstava Teci z njim … je poskus posodobitve, ponovnega odkritja in poustvarjanja elementov madžarskega sveta ljudskih pravljic zunaj področja ustnega in pisnega izražanja, brez njihovih izraznih sredstev. Poleg del sodobnih umetnikov razstava predstavlja tudi izbrana dela iz risaškega natečaja Teci z njim …, ki je bil napovedan spomladi.

Eleganca in eksperimentiranje – Ponovno odkrivanje modne fotografije Imreja Santhója // Center Capa (do 23. novembra 2025)

Eleganca in eksperimentiranje je prva razstava, posvečena Imreju Santhóju na Madžarskem, ki se osredotoča predvsem na spektakularno modno fotografijo umetnika, ki je v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja v Berlinu sodeloval z modnimi manekenkami in filmskimi zvezdniki. Poleg presenetljivih fotografij bodo predstavljene tudi njegove doslej nevidene grafike, ilustracije in dokumenti. Umetnikove podobe zaznamujejo subtilna eleganca in harmonična aranžma, igra svetlobe in senc ter različne lokacije, hkrati pa je uporabljal več eksperimentalnih tehnik in drznih okolij kot drugi, zato se njegove fotografije zdijo današnjim očem še vedno precej sveže.

Komet, ki ga njegov lastni plamen ponese v neskončnost // Literarni muzej Petőfi (do 31. decembra 2026)

Ob 200. obletnici rojstva Móra Jókaija in dvestoletnici ustanovitve Madžarske akademije znanosti Literarni muzej Petőfi vabi obiskovalce na vznemirljivo razstavo. Razstava z naslovom Komet, ki ga njegov lastni plamen ponese v neskončnost raziskuje manj znano, a izjemno vznemirljivo plast pisateljevih del: prikazuje, kako so znanstvena odkritja in tehnične inovacije postale ne le teme, temveč besedilotvorne sile v Jókaijevih romanih. Poleg tega dobimo vpogled v to, kako se te pojavljajo v rokopisih, pismih, ilustracijah in prvih izdajah, ki jih hrani muzej.

Borsodi Warhol // MOMkult (3. november – 4. december 2025)

Galerija Stopnišče MOMkult bo med 3. novembrom in 4. decembrom gostila nenavadno razstavo, saj so ročno poslikani filmski plakati, ki so bili desetletja skriti na podstrešju hiše v Borsodiju, zdaj prvič na ogled. Dela, navdihnjena s pop artom, nastala v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, so bila najdena v stavbi, ki je bila predvidena za rušenje, in so bila rešena pred uničenjem po zaslugi velikodušnosti dveh zbirateljev. Med razstavo se lahko obiskovalci seznanijo z vizualnimi odtisi filmske kulture tistega časa in spremljajo, kako se filmska izkušnja kaže v analognem grafičnem jeziku ter kako se značilnosti danega obdobja odražajo v teh delih.