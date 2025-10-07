Vesoljska potovanja na Madžarskem: 5 lunarnih pokrajin, ki jih morate videti

Vesolje in vesoljska potovanja so zagotovo tema, ki zanima mnoge od nas. Čeprav nima vsakdo priložnosti na lastne oči izkusiti, kako je stopiti na planet onkraj Zemlje, lahko v naši državi najdemo lunarne in marsovske pokrajine, ki približajo izkušnjo vesoljskega potovanja. Za vas smo pripravili izbor le-teh.

Bélkő-hegy in naravna pot, Bélapátfalva

Le malo naselij ima tako monumentalen in neverjeten naravni biser kot Bélapátfalva. Bele apnenčaste skale Bélkő-hegy so nastale pred sto milijoni let in so bile odlična surovina za cementarno Bélapátfalva. Rudarska dela so goro oblikovala v sedanje stanje, nazobčani robovi krušljivih kamnin ustvarjajo edinstven vzorec, in ko dosežete vrh gore, se počutite, kot da niste na planetu Zemlja. Do gore vodi učna pot s 7 postajami, ki opisuje kulturno zgodovino območja Bélkő, geološko zgradbo gore ter favno in floro.

Geološki park boksita, Gánt

Rudarski muzej in geološki park boksita Balás Jenő v Gántu, skrit v Vértesu, vključuje tudi območje nekdanjega rudnika boksita, kjer je rudarjenje danes opuščeno in ostajajo le vroča pobočja marsovske pokrajine. Učna pot s 13 postajami na tem mestu ohranja spomine na rudarjenje boksita in nas vodi skozi svet, ki je obstajal pred milijoni let. Naravna pokrajina, ki velja za redkost v vsej Evropi in s svojim rdečkastim reliefom spominja na Divji zahod, je prizor, ki ga ob obisku Vértesa zagotovo ne smete zamuditi.

»Madžarska Kapadokija«, Kazár

V bližini Salgótarjána se med hribi med gorovjem Mátra skriva majhno, osamljeno naselje Kazár, ki je med drugim znano po svojih edinstvenih površinskih formacijah. Zahvaljujoč najspektakularnejšemu zakladu geoparka Novohrad-Nógrád, ki se nahaja tukaj, polju riolitnega tufa, je vas Nógrád znana tudi kot majhna »madžarska Kapadokija«, saj podobne geološke formacije najdemo tudi v Turčiji. Videti ogromno, vijugasto belo površino na lastne oči je povsem edinstveno doživetje.

Kamnolom Gyenesdiás

Med pustolovščinami okoli Blatnega jezera ima Gyenesdiás za nas pripravljeno izjemno zanimivo naravno vrednost, zato ga je vredno enkrat obiskati. Bele apnenčaste stene zapuščenega kamnoloma na severnem robu naselja so dobile edinstvene teksture in oblike, deževnica pa še danes oblikuje geološki pojav in ustvarja spektakularne kanjone in ogromne grape v vzhodnem rudniku. Spektakularna, skoraj lunina pokrajina ohranja sledi nekdanjega rudarjenja apnenca in obiskovalcem ponuja nepozaben prizor.

Kamnolom Róka-hegyi, Budimpešta

Za lunine pokrajine vam sploh ni treba zapustiti Budimpešte, saj se nekdanji največji apnenčev kamnolom v prestolnici, kamnolom Róka-hegyi, nahaja na Csillaghegyju v III. okrožju. Zasluženo priljubljena izletniška točka se razprostira na 9 hektarjih in je priljubljena točka številnih pohodnikov zaradi nenavadnih skalnih formacij, redke flore in neverjetne panorame, ki se pred nami odpira z vrha gore. Nekdanji rudnik je mogoče razdeliti na tri dvorišča, dvorišča pa imajo klopi in ognjišča za udobje obiskovalcev.