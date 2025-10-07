Prestolnica ribje juhe vas vabi tudi na prijeten jesenski izlet ob obali.

V Baji ni le okusna ribja juha, temveč se v mestu skriva tudi nekaj zanimivih znamenitosti. Še posebej se splača videti, od kod prihajajo te posebne ribe: sprehodite se po bregovih Sugovice in Donave!

Donava in njeni pritoki v Baji – predvsem Sugovica (v lokalnem narečju pogosto imenovana »Sugó« ali »Súgó«) – ponujajo impresiven pogled in sprostitev z nežnimi valovi, mirno vodo in čudovitimi odseki obale. Eden najlepših motivov za fotografiranje je sotočje obeh rek: ob pravem vodostaju lahko odlično vidite, kako se oba vodna toka združujeta in ločujeta.

Najlepšo panoramo ponuja razgledna točka Istvána Türra – ime okrogle stavbe s stebriščem in strešno teraso je med drugim povezano z vkopom, ki povezuje Ferencov kanal s Sugovico. Pokriti del razgledne točke, ki je bil odprt leta 1938, vsebuje tudi relief in spominsko ploščo.

Veliko širša Donava s svojim impozantnim tokom kot »veliki brat« določa ritem mestnega življenja. Na bregovih se izmenjujejo promenade, senčna območja z gozdički in odseki, primerni za kopanje v lepšem vremenu. Tukaj bo vsakdo našel svoj najljubši kotiček – pa naj bo to sprehod, posedanje na obali ali prepuščanje strasti do ribolova.

Morda pa nas še lepši in bolj atmosferski prizor čaka na bregovih Sugovice, ki se s svojo mirno ziblječo se vodo vije kot ljubka majhna promenada ob robu Baje, na njeni gladini pa se zibljejo čolni in pomoli. Reka se na enem mestu razcepi in vključuje otok Petőfi, priljubljeno rekreacijsko točko domačinov in turistov.

Tesno povezanost z vodami Baje jasno kaže dejstvo, da so celo mestne fontane še posebej lepe in domiselno zasnovane. Najbolj vznemirljiva je morda fontana na Trgu Árpád, ki spominja na jadrnico in je dih jemajoč prizor, še posebej zvečer, ko se svetloba svetilk odbija v kapljicah vode. Mimogrede, originalna fontana se nahaja v Valencii.

Slike so bile objavljene na Facebook strani skupine Funzine – Najlepši kraji na Madžarskem. Vabimo vse profesionalne in ljubiteljske fotografe, ki bi želeli deliti svoje delo s člani skupine in, če je primerno, z našimi bralci.