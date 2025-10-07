Madžarski Versailles: Grad v Fertődu, kjer gresta z roko v roki okrašen sijaj in baročni luksuz

Le na dosegu roke od avstrijske meje se nahaja drugi največji in najbolj okrašen plemiški grad v naši državi, kjer gresta z roko v roki baročni sijaj in rokokojski luksuz. Grad Esterházy v Fertődu, znan tudi kot madžarski Versailles, očara vsakogar s svojimi prostranimi dvoranami in čudovitim francoskim vrtom.

Od začetka do razcveta

Za nastanek gradu se lahko zahvalimo grofu Józsefu Esterházyju, ki je leta 1720 naročil dunajskemu arhitektu, naj v trstičju obdani, divjadi bogati pokrajini jezera Fertő zgradi lovsko kočo z 22 sobami. Stavba je doživela svoj razcvet v času Józsefovega sina Miklósa Esterházyja, ki je vse življenje gradil in dal zgraditi grad, ki se je kosal s sijajem kraljevih dvorov.

Sijaj in razkošje

Niklós ni zaničeval razkošja, vsaka podrobnost gradu je odražala njegov status kultiviranega plemiča, radodarnega mecena in fantastičnega poznavalca umetnosti. Takrat so bila v palači nekaj običajnega tudi čarobna praznovanja in svečanosti.

Deli stavbe s prostornimi dvoranami, najizvrstnejšim in najrazkošnejšim pohištvom ter razkošnimi umetniškimi zakladi tistega časa, knjižnica in gledališče, ki sta pripadala gradu, ter opera in lutkovno gledališče, zgrajeno na posestvu, so bili na posestvu prisotni kot nekakšen statusni simbol, ki je utelešal sijaj in glamur, značilen za baročni in rokokojski slog.

Joseph Haydn v gradu

Josepha Haydna verjetno ni treba nikomur predstavljati, saj je vsakdo vsaj enkrat v življenju srečal njegovo ime. Haydn je bil ena najpomembnejših osebnosti dunajske klasike in je pomemben del svoje kariere preživel na posestvu Esterházy, v gradu.

Neverjetni virtuoz je v 18. stoletju služil plemiški družini, sprva kot drugi dirigent, nato pa kot glavni glasbeni direktor. Številna njegova pomembna dela so nastala znotraj obzidja gradu, ki je neprecenljivo bogastvo.

Grad danes

Z Miklósom Esterházyjem je čudoviti grad začel propadati, nato pa sta ga knez Miklós Esterházy IV. in njegova žena, grofica Margit Cziráky, dala obnoviti. Vendar pa stiske druge svetovne vojne niso prizanesle niti tej stavbi. Danes grad Esterházy pripada Kulturnemu, raziskovalnemu in festivalskemu centru Eszterháza, ki si še vedno prizadeva, da bi mu povrnili nekdanji impozanten videz.

Začasne in stalne razstave ponujajo vpogled v očarljivo resničnost baročnega sijaja in nepozabno doživetje za vse ljubitelje kulture.

Čudovit grajski park

Ob obisku Fertőda vas ne navduši le grad sam, temveč tudi njegov veličasten vrt. Dvorišče je bilo nekoč okrašeno s fontanami, kipi, slapovi in zabaviščnimi hišicami.

Njegova sedanja oblika je nekoliko bolj zadržana, vendar sprednje dvorišče gradu krasijo pisane rože, čudovit vodnjak in obrezano grmičevje, zadnje posestvo pa je bogato z bujnimi zelenimi rastlinami in nepozabnim vrtom vrtnic.