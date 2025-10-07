Edinstvena Palkonya: Mediteranska jesen v enoulični gastronomski vasici vinorodne regije Villány

Biser Baranje, Palkonya, je odlična destinacija v vseh letnih časih, a s prihodom jeseni očarljivo mesto pokaže svoj še lepši obraz kot kdaj koli prej. Priporočamo vam, da letos v vse hladnejših mesecih vsekakor prikradete doživetja Palkonye!

Čeprav je majhno, je tako priljubljeno

Število prebivalcev Palkonye komaj dosega dvesto in še vedno ni nikogar, ki ne bi slišal za vas, skrito v hribovitem vinorodnem območju gorovja Villány. Ime Palkonya je v zadnjih letih postalo pravi pojem, zlasti med gastronomi – to vam povemo vnaprej in ne zaman!

Ko že govorimo o vinski regiji: s čim drugim bi lahko začeli kot s ponosom mesta, zgodovinsko vrsto kleti. Ta nacionalno pomemben spomenik navdušuje obiskovalce Palkonye na južnem robu vasi že od 18. stoletja.

Na pobočju s pogledom na vinogradniški hrib se nahaja skupno 53 stiskalnic, in če pogledate od blizu, lahko odkrijete arhitekturne sloge številnih obdobij. Tukaj lahko občudujete vse od najpreprostejših stavbnih mas do stiskalnic s stebričastimi verandami!

Vse to si lahko ogledate 8. in 15. novembra v kombinaciji s fantastičnimi ogledi kleti, saj bo tudi letos potekala Martinova vinska tura, med katero boste lahko nazdravili z novo zorjenimi vini štirih vinarjev, okronanimi z domačimi vinskimi drsalkami.

Na priljubljenem dogodku so na voljo tudi vodeni ogledi kleti, tako da se lahko poglobite v barvito in dišečo vinsko kulturo Palkonye. Če ne želite zamuditi, lahko več informacij o ogledu kleti najdete s klikom tukaj.

Očarljiva gastronomska vas v osrčju naše najljubše vinske regije

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Palkonya gastronomska vas z veliko začetnico: naselje vas vabi v regijo Villány s svojimi boljšimi restavracijami, vinarnami in gastronomskimi programi.

Na primer, tu je Palkonyha, vaški bistro, gostišče in picerija hkrati – predvsem pa občutek življenja, ki dvigne podeželsko gostoljubnost na povsem novo raven. Staro švabsko pristanišče je zdaj polno lokalnih dobrot, obrtniških mojstrovin in človeških povezav z življenjem, tradicijo in sproščeno eleganco. Sanjska lokacija, polna strasti!

Seznam gastronomskih krajev na seznamu želja se širi tudi z gostiščem Vaj Bistro and Guesthouse, ki se ponaša s fantastičnim bistrojem. Pravi otok miru, kjer vas bodo poleg nagrajenih dobrot razvajali tudi z osupljivimi vinskim večerjami … Tukaj ni naglice, le mir, harmonija in vse, kar je Palkonya.

In to še ni vse: ob neskončnem seznamu restavracij in vinarn se šele praskamo po glavi! Med slednjimi moramo nekaj vrstic nameniti vinarstvu Mokos, ki v Palkonyi ponuja smetano villánskih vin. Vinarija, ki je znana tudi po sadnih vinih, bo – zvesta svoji tradiciji – novembra priredila festival divjih gosi z neomejeno konzumacijo mladega in češnjevega vina, najokusnejšimi gosjimi prigrizki, glasbo in seveda zabavo.

Edinstveni spomeniki, švabski zakladi in svež zrak

Vrnimo se k znamenitostim, saj jih je onkraj kleti še veliko! Zgodovinske zaklade naselja bogati tudi ena najlepših okroglih cerkva v naši državi: rdečo kupolo cerkve sv. Elizabete lahko opazite že od daleč, ko pa vstopite v katoliško molilnico, se boste soočili s slogovnimi značilnostmi klasicizma.

Palkonya svojo cerkev dolguje nikomur drugemu kot družini Batthyány; edinstvena stavba je bila nekoč okrašena z dunajskim zvonom. Spomenik je bil nazadnje obnovljen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Vredno si je ogledati tudi kapelo sv. Bartolomeja, zgrajeno iz naravnih materialov in po srednjeveških metodah. Majhna stavba igra pomembno vlogo v življenju vernikov Palkonye: na dan svetega Bartolomeja, ko svetloba vzhajajočega sonca prebije skozi in osvetli oltar, se domačini zberejo, da bi s skupno molitvijo in petjem pozdravili čudežni pojav.

Tudi ribiči bodo v Palkonyi našli nekaj za početi: tri hektarje veliko ribiško jezero Palkonyai Nagyhalas je dom velikega števila amurjev in krapov, ribiči pa se lahko s pomolov v bližini obale prepustijo svojemu ljubljenemu hobiju, športnemu ribolovu.

Če želite odkriti skrite zaklade švabske vasi, se lahko vsako soboto od aprila do septembra udeležite tudi sprehoda po vasi. Med vodenim ogledom se lahko sprehodite po Palkonyi in nato svojo kulturno pustolovščino kronate z lokalnim vinom. Za udeležbo je potrebna prijava; več informacij o programu najdete s klikom tukaj.

In to je šele začetek, saj boste z vsakim korakom v Palkonyi naleteli na nova čudesa. Potopite se v jesenske dogodivščine in se prepričajte, zakaj Palkonya predstavlja našo državo v gibanju Evropskih kulturnih vasi!