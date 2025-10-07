Debrecen jeseni: znamenitosti, ki jih ne smete zamuditi, in briljantni programi na enem mestu

Poplava programov se ne konča s poletjem, saj kulturno življenje Debrecena obljublja vznemirljive poslastice tudi jeseni.

Tudi jeseni se bo splačalo odpraviti v Debrecen, saj poleg sezonskih programov tukaj popotnike čaka tudi veliko zanimivosti. Ljubitelji glasbe lahko uživajo v številnih koncertih v vzdušnem vrtu vodnega stolpa Nagyerdei, kjer barvit program spremlja posebno vzdušje.

Kot v vseh letnih časih se tudi jeseni splača obiskati mestne muzeje, zlasti stalni razstavi muzeja Déri in muzeja reformiranega kolidža, kjer se lahko seznanite s preteklostjo in dediščino Debrecena, se podate na pustolovščine v deželi piramid in celo posedite na klopeh stare učilnice.

Če iščete pravo razvajanje v hladnih dneh, se odpravite v kopališče Aquaticum SPA, kjer za prijetno sprostitev poskrbijo notranji pustolovski bazen s tropsko tematiko, različni termalni bazeni, sproščujoči wellness tretmaji in tematske savne. Poleg tega prihaja program Terme in pivo, kjer se lahko sprostite v vroči vodi z osvežilnim pivom.

Tudi ljubitelji nogometa niso izpuščeni, saj podobno kot največji in najbolj priljubljeni stadioni na svetu tudi Debrecen ponuja priložnost, da si ogledate zakulisje stadiona Nagyerdei. Med ogledom stadiona si lahko ogledate zaprte, a toliko bolj vznemirljive prostore arene, kot so garderobe, telovadnice, novinarska soba, ekskluzivne lože, od blizu pa si lahko ogledate tudi najdragocenejši del stadiona, trato.

Jesenski program v Debrecenu

yoUDay – največja otvoritvena zabava univerzitetnega leta v Nagyerdőu (17. september 2025)

Septembra bo stadion Nagyerdei znova zaživel, saj bo 17. septembra potekal yoUday, ikonična otvoritvena predstava univerzitetne sezone v Debrecenu, kjer Univerza v Debrecenu obiskovalce pričaka z veliko zabavo v obliki spektakularne predstave. Zabava ni le obvezen program za univerzitetne študente, temveč je odprta tudi za vse, ki si želijo biti del nepozabne, skupne izkušnje s tisoči ljudi. Spektakularne odrske produkcije, zvezdniški nastopajoči in DJ-ji zagotavljajo živahno vzdušje skozi ves večer.

Portretna fotografija »v stilu Szipála« (17., 24. september, 1. oktober 2025)

Vstopite v svet legendarnega fotografa Mártona Szipála v razstavnem prostoru MODEM in odkrijte njegove posebne interierje, ikonične predmete in edinstveno vizijo, zaradi katere so bile njegove fotografije nepozabne. Ogledate si lahko obsežno razstavo in izkusite, kako je pozirati kot model, obsijan z Mojstrovo svetlobno postavitvijo. Poleg tega si lahko v originalnem studiu v stilu Szipála v razstavnem prostoru s pomočjo profesionalnega fotografa pustite posneti svoj portret.

Bodite burger države! (20. september 2025)

Bliža se dogodek ob 5. obletnici, ko bo Debrecen za en dan prestolnica burgerjev! Že tako priljubljen program vključuje hamburgerje, zrezke in jedi z žara, okusne prigrizke pa spremljajo koncerti, bikoborba, kraft piva, demonstracije in predstave. Seveda bo potekalo tudi tekmovanje: za naziv burgerja v državi se lahko potegujete v različnih kategorijah, ki vključujejo profesionalno individualno tekmovanje, individualno amatersko tekmovanje, freestyle in mladinsko tekmovanje, pa tudi ekipna tekmovanja za družine, prijatelje in poslovne ekipe.

Glasbeno gledališče (28. september 2025)

Narodno gledališče Csokonai bo v jubilejni sezoni nadaljevalo s tematskimi gledališkimi ogledi in 28. septembra bo občinstvo pozdravilo z novostjo: pevci skupine bodo ob svetovnem dnevu glasbe vodili glasbeno gledališko turnejo. Med programom bodo pevci iz 73 let starega opernega oddelka gledališča vodili obiskovalce po zakulisju gledališča, med katerim bodo obiskovalci lahko ne le pokukali v vznemirljive prostore gledališča, temveč tudi doživeli ustvarjalne procese v nepričakovanih trenutkih.

Bavarsko doživetje v Velikem gozdu (1.–4. oktober 2025)

Oktoberfest Debrecen, ki spominja na priljubljen bavarski festival z več kot 200-letno tradicijo, bo v znamenju kakovostnega bavarskega piva in slastnih bavarskih kulinaričnih specialitet, ki jih bo spremljala vesela glasba in tradicionalne igre. Vznemirljiv dogodek združuje nemške tradicije z elementi madžarske kulture, zaradi česar tiste, ki iščejo zabavo, čaka resnično edinstven in očarljiv dogodek.

Več nepozabnih doživetij Debrecena in priporočil za program najdete na spletni strani VisitDebrecen s klikom tukaj.